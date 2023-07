CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 629¾ 638¾ 622¼ 633¾ +3½ Sep 641 650¾ 634¼ 646 +4¼ Dec 658 666¾ 651 662½ +4½ Mar 671 680¼ 665½ 676½ +4½ May 679½ 688¾ 674¼ 685 +4 Jul 685 693½ 680¼ 690 +3¾ Sep 694 699¾ 694 699 +3 Dec 702¾ 713¼ 702¾ 710 +2 Mar 713¼ 718½ 712 718½ +2¾ May 716¼ +2¾ Jul 693 —1¼ Est. sales 167,463. Fri.’s sales 247,765 Fri.’s open int 392,583 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 609 623¾ 608¾ 617¼ +13 Sep 530 544¼ 529¾ 543½ +19 Dec 537 550¾ 536¾ 549¼ +18¾ Mar 547 559¾ 545¾ 558¾ +18½ May 552¼ 563¾ 551¾ 563 +17¾ Jul 553½ 564¼ 553¼ 563 +16½ Sep 517¾ 522¾ 517¾ 522½ +11 Dec 507¼ 515 507¼ 514¾ +10¼ Mar 522 522¼ 518¾ 522¼ +10 May 525 +9¾ Jul 525¾ +10 Sep 488¾ +10 Dec 484 484 481¾ 481¾ +6¾ Jul 493½ +6¾ Dec 477¼ +7¾ Est. sales 464,688. Fri.’s sales 404,315 Fri.’s open int 1,299,428 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 355 367¼ 351½ 366 +7½ Sep 357½ 370¼ 356¼ 368¾ +7¼ Dec 362 375¾ 359¼ 373¾ +9 Mar 382¾ +9¼ May 387 +9¼ Jul 379¼ +9¼ Sep 374½ +9¼ Dec 374½ +9¼ Mar 376 +9¼ May 382 +9¼ Jul 348 +9¼ Sep 363¾ +9¼ Est. sales 586. Fri.’s sales 804 Fri.’s open int 4,302 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1390 1392¾ 1368½ 1372¾ —13¾ Aug 1298¾ 1304½ 1287¾ 1292½ —3½ Sep 1222 1229¾ 1215¾ 1221¼ +3¼ Nov 1211¼ 1216 1202½ 1209 +4¾ Jan 1221 1224½ 1213 1219¼ +5¾ Mar 1216¼ 1222¾ 1212¾ 1218¾ +7 May 1217¾ 1223¾ 1213¾ 1221¼ +7¾ Jul 1221 1227½ 1217¾ 1225 +7½ Aug 1208¾ 1212¾ 1208¾ 1212¾ +8½ Sep 1182¼ +8 Nov 1165 1174¼ 1164¾ 1171 +8 Jan 1172¼ +8 Mar 1164¾ +8 May 1149 1158½ 1149 1158½ +9 Jul 1161¼ +8¾ Aug 1150½ +8¾ Sep 1129½ +6 Nov 1125 1125 1121½ 1123½ +4½ Jul 1126½ +4½ Nov 1080 1085 1080 1085 +5½ Est. sales 264,446. Fri.’s sales 308,151 Fri.’s open int 666,107, up 57 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 54.59 54.85 53.70 53.98 —.61 Aug 53.62 53.88 52.78 53.07 —.43 Sep 52.90 53.17 52.22 52.48 —.27 Oct 52.30 52.63 51.76 52.05 —.13 Dec 52.06 52.43 51.53 51.92 —.04 Jan 51.49 52.22 51.33 51.78 +.05 Mar 51.27 51.98 51.06 51.57 +.10 May 51.03 51.75 50.83 51.34 +.10 Jul 50.70 51.47 50.68 51.06 +.09 Aug 50.92 50.92 50.70 50.76 +.14 Sep 50.41 +.19 Oct 49.99 +.23 Dec 49.44 49.84 49.42 49.83 +.21 Jan 49.74 +.21 Mar 49.64 +.20 May 49.53 +.20 Jul 49.42 +.20 Aug 49.26 +.23 Sep 49.12 +.23 Oct 48.85 +.23 Dec 49.02 +.16 Jul 48.93 +.16 Oct 48.92 +.16 Dec 48.78 +.16 Est. sales 162,046. Fri.’s sales 270,056 Fri.’s open int 525,456, up 411 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 398.20 403.90 395.60 397.40 +.20 Aug 390.80 395.20 388.90 390.20 +.20 Sep 379.40 383.80 378.90 380.20 +1.10 Oct 369.40 373.20 368.80 371.90 +3.00 Dec 367.00 370.90 366.50 370.30 +3.70 Jan 365.40 368.60 364.40 368.30 +4.30 Mar 358.20 363.10 357.80 361.70 +4.30 May 355.90 358.10 354.30 358.00 +3.90 Jul 355.70 359.20 354.20 358.10 +3.90 Aug 354.80 356.50 352.30 356.50 +3.70 Sep 352.50 354.00 349.90 353.90 +3.40 Oct 351.10 351.10 349.70 350.80 +3.30 Dec 350.90 351.40 350.10 351.40 +3.30 Jan 350.80 +3.10 Mar 347.40 +3.20 May 346.40 +3.10 Jul 346.80 +3.10 Aug 344.70 +3.10 Sep 343.50 +3.10 Oct 341.90 +3.10 Dec 344.50 +3.20 Jul 343.00 +3.20 Oct 343.00 +3.20 Dec 337.40 +3.20 Est. sales 149,591. Fri.’s sales 180,985 Fri.’s open int 509,728, up 2,640

