CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 621½ 631½ 615½ 624 +5 Sep 633 643½ 628¼ 636¼ +4 Dec 652 663 647¾ 655½ +3½ Mar 668¾ 677¾ 663¾ 671¼ +3¾ May 680½ 686¼ 672¼ 680¼ +4 Jul 681¾ 692 678¼ 686½ +4 Sep 697½ 697½ 690¼ 696¼ +3¾ Dec 704½ 712¾ 699¾ 707¾ +3 Mar 720 720 706½ 716¼ +2¾ May 718¾ +2 Jul 699½ +¼ Est. sales 129,582. Fri.’s sales 138,751 Fri.’s open int 399,234, up 4,556 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 609 614 595 597½ —11½ Sep 536½ 542 529 530¼ —5¼ Dec 543 548 535¼ 537 —4¼ Mar 552 556¾ 545 546¾ —3¼ May 555¼ 562 550½ 552¾ —2¾ Jul 557¼ 564 552¼ 554¾ —2½ Sep 522¾ 524½ 516¼ 519 —3¼ Dec 514¼ 518¼ 508¾ 511¾ —4¼ Mar 523 525 519¾ 519¾ —4 May 522½ —4 Jul 523¼ —4¼ Sep 486 —4¼ Dec 481¼ 482½ 476½ 481¼ — ¼ Jul 490¾ — ¼ Dec 475¼ +¼ Est. sales 330,159. Fri.’s sales 425,951 Fri.’s open int 1,336,982, up 5,689 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 336¾ 344½ 335¾ 343 +5½ Sep 346¾ 348½ 344¼ 347¾ +4 Dec 347 353 347 350¾ +2¼ Mar 360 +2¾ May 364¼ +2¾ Jul 356½ +2¾ Sep 351¾ +2¾ Dec 351¾ +2¾ Mar 353¼ +2¾ May 359¼ +2¾ Jul 325¼ +2¾ Sep 341 +2¾ Est. sales 351. Fri.’s sales 580 Fri.’s open int 4,525, up 67 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1353¼ 1361½ 1343½ 1350 —2½ Aug 1263 1272½ 1255 1261 —1½ Sep 1194¾ 1203 1184½ 1188¾ —3¾ Nov 1188¼ 1195 1176¼ 1179¾ —4 Jan 1197¾ 1203¾ 1185½ 1189 —4¼ Mar 1192½ 1202 1185¼ 1189 —4 May 1200 1204¼ 1190 1193 —3½ Jul 1204 1208½ 1193½ 1197½ —2¾ Aug 1185¼ —3¾ Sep 1165½ 1165¾ 1154¾ 1154¾ —5½ Nov 1149¾ 1157 1141¾ 1142¼ —6 Jan 1144 —5½ Mar 1136½ —5½ May 1129½ —5¾ Jul 1132½ —5 Aug 1121¾ —5 Sep 1103½ —2¼ Nov 1103 1105 1103 1105 +¼ Jul 1105¾ +¼ Nov 1070 +¼ Est. sales 177,078. Fri.’s sales 242,475 Fri.’s open int 665,774 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.61 49.89 48.63 49.26 —.24 Aug 49.56 49.88 48.69 49.19 —.28 Sep 49.36 49.70 48.55 48.98 —.28 Oct 48.91 49.34 48.32 48.64 —.28 Dec 48.74 49.23 48.16 48.48 —.29 Jan 48.66 49.10 48.09 48.41 —.25 Mar 48.63 48.87 47.93 48.28 —.19 May 48.46 48.56 47.76 48.11 —.16 Jul 47.88 48.08 47.45 47.89 —.13 Aug 47.38 47.57 47.38 47.57 —.12 Sep 47.04 47.21 47.04 47.21 —.12 Oct 46.82 —.11 Dec 46.71 —.05 Jan 46.62 —.07 Mar 46.55 —.07 May 46.45 —.07 Jul 46.37 —.06 Aug 46.20 —.06 Sep 46.07 —.06 Oct 45.82 —.06 Dec 46.01 —.06 Jul 45.92 —.06 Oct 45.91 —.06 Dec 45.77 —.06 Est. sales 139,928. Fri.’s sales 168,482 Fri.’s open int 539,115 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 398.50 402.30 397.20 401.20 +3.40 Aug 392.50 396.40 392.00 394.50 +2.50 Sep 381.80 385.80 381.60 383.20 +2.00 Oct 371.70 374.80 371.20 372.60 +2.20 Dec 367.70 372.30 367.70 370.20 +2.50 Jan 366.80 369.90 366.20 367.70 +2.10 Mar 362.30 364.80 360.80 362.40 +1.60 May 359.90 361.10 358.00 359.10 +1.50 Jul 359.00 360.70 357.60 358.50 +1.40 Aug 356.00 358.70 355.70 356.30 +1.20 Sep 356.00 356.00 353.00 353.60 +1.00 Oct 351.80 351.80 349.10 349.50 +.80 Dec 349.30 +.50 Jan 348.20 +.50 Mar 344.70 —.10 May 343.50 —.40 Jul 344.10 —.80 Aug 342.00 —.80 Sep 340.80 +2.00 Oct 339.40 +2.00 Dec 341.80 +.10 Jul 340.30 +.10 Oct 340.30 +.10 Dec 334.70 +.10 Est. sales 112,517. Fri.’s sales 131,259 Fri.’s open int 486,444, up 1,155

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.