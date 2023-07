La ola de calor en Estados Unidos no da tregua: hay más de 55 millones de personas bajo alerta y también se esperan tormentas

(CNN) — Más de 55 millones de personas, en varios estados del sur de Estados Unidos, están bajo aviso o…

(CNN) — Más de 55 millones de personas, en varios estados del sur de Estados Unidos, están bajo aviso o advertencia de calor excesivo, mientras millones más están en riesgo de tormentas severas este martes.

Los avisos de calor excesivo, los criterios más elevados de las alertas por calor, incluyen Dallas, Baton Rouge y Nueva Orleans, donde el índice de calor se acercará a los 49 grados Celsius. Los avisos de calor abarcan Austin, Houston, San Antonio, Oklahoma City y Jacksonville, donde el índice de calor podría rozar los 43 grados. Las alertas por calor excesivo incluyen Memphis, Birmingham y Nashville, donde el calor alcanzará niveles peligrosos en los próximos días.

En Texas, San Angelo (44,4 grados centígrados) y Del Rio (43,8º C) volvieron a batir récords diarios este lunes. Para Del Rio, es su noveno día consecutivo de récord de temperatura máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Ambas localidades también registraron temperaturas máximas récord durante esta ola de calor: Del Rio alcanzó los 46 grados centígrados el 21 de junio y San Angelo los 45,5º C el 20 y 21 de junio.

Aunque Texas lleva más de una semana experimentando la ola de calor, las temperaturas abrasadoras se extenderán esta semana. Hay avisos de calor excesivo en Dallas, Houston y Nueva Orleans.

Se espera que Dallas alcance los 40º C este martes, mientras que en Nueva Orleans se prevén 36,6º C. Los niveles de humedad extremadamente altos harán que se sientan entre 43 y 46 grados centígrados en gran parte del centro, este y sur de Texas, así como en la mayor parte de Louisiana y el sur de Mississippi. Algunas zonas podrían llegar a alcanzar los 49º C.

Se espera que las temperaturas máximas se extiendan al sur de Oklahoma y Louisiana este martes. Para el miércoles, las temperaturas de más de 37,7 grados centígrados se extenderán a Kansas, el sur de Missouri, Arkansas y Mississippi, incluyendo Oklahoma City, Little Rock y Jackson. Este jueves se prevén temperaturas de más de 38º C en Birmingham, Memphis y San Luis.

Es posible que se alcancen decenas de récords de temperatura en los próximos días, pero las temperaturas récord de la noche también agravarán el problema. Muchas localidades como Dallas, Nueva Orleans y Shreveport no bajarán de los 27 grados centígrados por la noche.

“Puede haber más peligro que en un episodio típico de calor, debido a la longevidad de las mínimas nocturnas cercanas al récord o récord, así como a las elevadas lecturas del índice de calor”, dijo este lunes el centro de predicción meteorológica.

Tormentas severas amenazan a millones en el noreste y las planicies centrales

Más de 40 millones de personas en el noreste y las planicies centrales están en riesgo de tormentas severas este martes. La mayoría de las personas en riesgo se encuentran en el noreste, incluidos Filadelfia y Washington, donde el Centro de Predicción de Tormentas emitió una amenaza de nivel 1 de 5.

Se destaca una amenaza de nivel 3 de 5 de clima severo para partes de Kansas y Oklahoma, incluidas Wichita y Tulsa.

Nuevamente se esperan tormentas eléctricas dispersas a lo largo y al este de un frente frío desde el Atlántico medio hacia partes del noreste. Las tormentas en esta región ayer contribuyeron a muchos retrasos y cancelaciones de vuelos con una situación similar posible nuevamente este martes.

Algunas de estas tormentas vespertinas podrían producir ráfagas de viento dañinas. Las fuertes lluvias de estas tormentas podrían producir casos aislados de inundaciones repentinas, particularmente en partes del sureste del estado de Nueva York, Delaware y Pensilvania.

En mayor riesgo de tormentas severas este martes están aquellas ubicadas a lo largo de la Llanura Central y extendiéndose hacia el sur de Missouri y el centro de Arkansas.

“Las tormentas que producen vientos severos (posiblemente superiores a 120 km/h) son más probables en un corredor desde el suroeste de Kansas y el Noroeste de Oklahoma, y potencialmente en la meseta de Ozark”, dijo el centro de tormentas este martes.

Estas tormentas también tendrán el potencial de producir granizo muy grande y posibles tornados.

Una amenaza secundaria de nivel 2 de 5 de tormentas severas se encuentra sobre Dakota del Sur y Nebraska. Las tormentas en esta área se desencadenarán el martes por la tarde y podrían producir granizo muy grande y algunas ráfagas de viento dañinas. No se puede descartar un tornado.

