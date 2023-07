California ya no es el estado con la gasolina más cara de Estados Unidos

Nueva York (CNN) — Los conductores del estado de Washington reciben el comienzo oficial del verano boreal con una noticia…

Listen now to WTOP News

Nueva York (CNN) — Los conductores del estado de Washington reciben el comienzo oficial del verano boreal con una noticia poco agradable: tienen los precios de gasolina más caros de Estados Unidos.

El costo promedio de la gasolina regular en el estado de Washington ha aumentado US$ 0,32 en el último mes, alcanzando los US$ 4,93 el galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Son US$ 0,07 centavos más que en California, famosa por sus elevados precios para todo, especialmente el combustible.

A medida que Occidente avanza hacia los autos eléctricos, aquí es donde van a parar los indeseados devoradores de gasolina

Es una tendencia inusual. California había ostentado el indeseado título del estado con la gasolina más cara de Estados Unidos durante aproximadamente el 95% del tiempo en los últimos años, según Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy.

Antes de los últimos días, Washington nunca había sido el estado más caro para la gasolina en los datos que se remontan a 2005, dijo GasBuddy a CNN. También es la primera vez en ese periodo que el estado del noroeste del Pacífico supera a California y Hawai.

Aunque Washington tiene el precio medio más alto, las gasolineras cercanas a las principales ciudades de California siguen cobrando mucho por la gasolina. Según la AAA, ocho de las 10 áreas metropolitanas de Estados Unidos con el precio más alto en las gasolineras se encuentran en California.

Sin embargo, algunos conductores de Washington pagan más de US$ 5 por litro. En el condado de King, donde se encuentra Seattle, la media de la gasolina regular es de US$ 5,09 el galón, según la AAA. En el condado de Skamania, la media es de US$ 5,32 el galón.

El precio medio de la gasolina en el estado de Washington supera por casi US$ 2 por galón al del estado más barato en combustible de Estados Unidos: Mississippi, donde el precio medio de la gasolina es de US$ 3,01 el galón.

La escasez de combustible en Cuba desata peleas a golpes, largas filas y reducciones en las festividades

La buena noticia es que los estadounidenses están pagando mucho menos por la gasolina que el primer día del verano boreal del año pasado, incluso en Washington, donde la media era de US$ 5,54 el galón hace un año.

A nivel nacional, el precio medio de la gasolina normal es de US$ 3,58 el galón, US$ 1,39 menos que el año pasado.

Esta caída refleja el desplome de los precios del petróleo en medio de las preocupaciones sobre la economía y la guerra de la Reserva Federal contra la inflación. Tras la invasión rusa de Ucrania, la media nacional alcanzó un récord de US$ 5,02 el galón el pasado mes de junio.

Ningún estado ha disfrutado de un mayor desplome de los precios de la gasolina que Delaware, donde la media estatal ha bajado US$ 1,61 el galón en el último año, según AAA.

Michigan (US$ 1,59), Indiana (US$ 1,59), California (US$ 1,53), Alaska (US$ 1,53) y Texas (US$ 1,51) también han experimentado grandes caídas de precios en el último año.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.