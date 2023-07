Biden insiste en que EE.UU. y sus aliados no tuvieron nada que ver con la insurrección del grupo Wagner contra Rusia

(CNN) — El presidente Joe Biden buscó distanciar a Estados Unidos de la insurrección ocurrida en Rusia el fin de…

(CNN) — El presidente Joe Biden buscó distanciar a Estados Unidos de la insurrección ocurrida en Rusia el fin de semana. Este lunes, durante sus primeras declaraciones desde que ocurrieron los hechos, insistió en que Occidente nada tuvo que ver con el motín.

Desde la Casa Blanca, Biden sugirió que era muy pronto para determinar cómo se desarrollaría la situación. Y agregó que podría volver a hablar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para coordinar su respuesta, después de haber mantenido una conversación telefónica con él este domingo.

“Aún es demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva sobre el rumbo que tomará la situación”, declaró desde la Sala Este. “El resultado final de todo esto está por verse, pero independientemente de lo que suceda seguiré asegurándome de que nuestros aliados y nuestros socios están estrechamente alineados en la forma en que estamos evaluando y respondiendo a la situación”.

La declaración de Biden reflejó una respuesta estadounidense cuidadosamente calibrada ante la breve insurrección del grupo mercenario Wagner, que supuso la mayor amenaza en años para el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Durante el fin de semana, Biden guardó silencio acerca de los acontecimientos que se desarrollaban en Rusia. El sábado hizo una consulta por teléfono con aliados europeos antes de viajar a Camp David con su asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.

En sus declaraciones de este lunes, Biden expuso las ideas en las que se basa su enfoque, que algunos republicanos cuestionaron por ser excesivamente discreto.

“Teníamos que asegurarnos de no dar a Putin ninguna excusa para culpar de esto a Occidente o a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos implicados. No tuvimos nada que ver. Esto formaba parte de una pelea que ocurre dentro del sistema ruso”, destacó Biden.

Los aliados de EE.UU. en Europa estuvieron de acuerdo con la estrategia, dijo Biden. El mandatario con los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá durante el fin de semana, y tenía previsto conversar con la primera ministra de Italia este lunes.

Los comentarios de Biden replican las declaraciones que su gobierno hizo públicamente y tras bambalinas luego de que el grupo Wagner abandonara sus posiciones en Ucrania en una aparente marcha hacia Moscú. CNN reportó que la administración de EE.UU. envió rápidamente mensajes al gobierno de Rusia indicando que el país no se involucraría en el incidente.

Previamente este lunes, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional aclaró que EE.UU. no estaba involucrado en la rebelión en Rusia, en respuesta a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, sobre que los servicios especiales rusos investigaban si los servicios de inteligencia de Occidente estuvieron involucrados en la revuelta.

Aunque Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, detuvo su marcha antes de llegar a Moscú en un aparente acuerdo con el Kremlin mediado por el líder de Belarús Alexander Lukashenko, Biden dijo que aún no está claro qué ocurre en Rusia.

“Vamos a seguir evaluando las consecuencias de los acontecimientos de este fin de semana y las implicancias tanto para Rusia como para Ucrania”, señaló.

Biden continuó las conversaciones este lunes con sus asesores de seguridad nacional mientras se seguían sacando conclusiones de las consecuencias de la rebelión.

La Casa Blanca se negó a especular sobre el futuro del grupo Wagner tras los acontecimientos de este fin de semana en Rusia.

“Es demasiado pronto para saberlo”, dijo a los periodistas el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ante la pregunta de las implicaciones a más a largo plazo sobre el poder y la capacidad de Wagner dentro de Ucrania y como fuerza de combate.

Kirby también aprovechó la oportunidad para reiterar el apoyo continuo del gobierno de EE.UU. a Ucrania en su esfuerzo en su defensa de la invasión de Rusia.

“Mientras estamos hablando aquí, en este momento, las fuerzas ucranianas siguen luchando por su país; todavía están tratando de recuperar el territorio capturado… y todavía están infligiendo bajas”, dijo Kirby. “Por lo tanto, lo que ocurrió en Rusia este fin de semana pasado no cambió esos hechos: no cambió los hechos para nosotros, no cambió esos hechos para Ucrania, (y) absolutamente no van a cambiar nuestro apoyo continuo”.

