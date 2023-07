Biden compara al líder chino Xi Jinping con “dictadores” incluso cuando Washington y Beijing trabajan para descongelar las relaciones

(CNN) — El presidente Joe Biden comparó al presidente de China, Xi Jinping, con “dictadores” durante una recaudación de fondos…

(CNN) — El presidente Joe Biden comparó al presidente de China, Xi Jinping, con “dictadores” durante una recaudación de fondos políticos en California este martes por la noche, y pronunció los comentarios improvisados aproximadamente un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera que su reciente viaje había producido “progresos” en la reparación de la fracturada relación entre Washington y Beijing.

“La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con dos furgones llenos de equipo de espionaje es que no sabía que estaba allí. No, en serio. Eso es lo que es una gran vergüenza para los dictadores, cuando no sabían lo que pasó”, dijo Biden a los asistentes a la recaudación de fondos en el Área de la Bahía, refiriéndose al globo espía chino que Estados Unidos derribó a principios de este año.

Los comentarios aparentemente fuera del mensaje del presidente se producen en un momento particularmente tenso en las relaciones entre Estados Unidos y China. El principal diplomático de Washington dijo este lunes que Estados Unidos y China habían hecho “progresos” para volver a encarrilar las relaciones y ambas partes acordaron la necesidad de “estabilizar” su relación bilateral.

China rápidamente criticó los comentarios de Biden, y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, los calificó este miércoles de “provocación política abierta” y “extremadamente absurdos e irresponsables”.

“Los comentarios contradicen seriamente los hechos básicos, violan seriamente la etiqueta diplomática e infringen gravemente la dignidad política de China”, dijo Mao.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre las palabras del presidente.

En sus comentarios, Biden también elogió el trabajo de Blinken para reparar la relación al reiterar que “hizo un buen trabajo” y agregó que mejorar la relación “llevaría tiempo”. En una segunda recaudación de fondos este martes, Biden dijo a los donantes que, con suerte, el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, también haría un viaje a China “muy pronto” con un enfoque en el medio ambiente.

Blinken, quien es el primer secretario de Estado de Estados Unidos en visitar Beijing en cinco años, concluyó recientemente reuniones de dos días en la capital china con altos funcionarios, incluido Xi, que no dieron como resultado grandes avances, sino acuerdos de ambas partes para continuar otros compromisos diplomáticos.

“No vamos a tener éxito en todos los temas entre nosotros en un día determinado, pero en una gran variedad de áreas, en los términos que establecimos para este viaje, hemos progresado y estamos avanzando”, Blinken dijo en una conferencia de prensa en Beijing este lunes.

Y Biden, por su parte, les dijo a periodistas este fin de semana que espera reunirse con Xi en los “próximos meses”.

Este martes, el presidente entró en detalles adicionales sobre algunas de las tensiones en curso entre las dos superpotencias. Dijo que si bien el líder de China estaba “avergonzado” por el incidente del globo, lo que “realmente le molestaba” eran los esfuerzos de Biden desde que asumió el cargo para acercar a los líderes del Quad (Estados Unidos, India, Australia y Japón) a servir como contrapeso a una China más asertiva.

“Me llamó y me dijo que no hiciera eso porque lo estaba poniendo en un aprieto”, dijo Biden, refiriéndose al presidente de China. “Solo estamos tratando de asegurarnos de que las reglas internacionales de rutas aéreas y marítimas permanezcan abiertas”.

China ha dicho que el globo era una aeronave civil que se desvió de su rumbo accidentalmente, y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao, repitió una frase similar este miércoles, antes de acusar a Estados Unidos de “distorsionar los hechos”.

El mayor compromiso de la Casa Blanca con los líderes del Quad, conocido formalmente como el Diálogo de Seguridad del Cuadrilátero, es parte de una estrategia más amplia de los Estados Unidos para elevar su alcance diplomático a los países del Pacífico Sur y volver a comprometerse con esa parte del mundo.

La región ha adquirido una mayor importancia para Washington a medida que China se ha vuelto cada vez más asertiva en sus reclamos territoriales en el área, expande sus capacidades navales y militariza islas en el Mar de China Meridional.

“Ahora tenemos a India, Australia, Japón y Estados Unidos trabajando codo a codo en el Mar de China Meridional, en el Océano Índico. Tenemos una situación en la que me he reunido con los 50 principales estados marítimos del este de Asia”, dijo Biden en California.

— Kevin Liptak, Mengchen Zhang y Simone McCarthy de CNN contribuyeron a este informe.

