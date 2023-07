Bad Bunny y otros artistas buscan que se desestime un caso de derechos de autor sobre ritmos de reguetón

Nueva York (CNN) — Bad Bunny y otras grandes estrellas de la industria musical buscan desestimar una demanda que asegura…

Listen now to WTOP News

Nueva York (CNN) — Bad Bunny y otras grandes estrellas de la industria musical buscan desestimar una demanda que asegura que se infringieron los derechos de autor de una canción de 1989.

Abogados de Freundlich Law, que representan a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, presentaron el jueves pasado una moción para desestimar la demanda, bajo el argumento de que los elementos musicales en cuestión no están protegidos por derechos de autor.

Exnovia de Bad Bunny lo demanda por US$ 40 millones: ¿de qué se trata el caso?

La demanda, presentada por los abogados de los productores jamaicanos de reggae Steely & Clevie, sostiene que más de 100 artistas y discográficas infringieron los derechos de autor de un ritmo de su canción “Fish Market”.

Por su parte, los abogados de Bad Bunny sostienen que los demandantes intentan “monopolizar para sí prácticamente todo el género musical del reguetón”, al reclamar la propiedad de los derechos de autor de composiciones musicales sampleadas por más de 100 artistas en más de 1.600 canciones. El propio Bad Bunny está acusado en la demanda de infringir los derechos de autor de 77 canciones, según el documento.

Los ritmos de batería fundamentales proceden del dúo jamaicano de dancehall Steely & Clevie, compuesto por Wycliffe Johnson y Cleveland Browne, que coescribieron “Fish Market” en 1989. El ritmo “dembow”, ampliamente sampleado, procede de una canción del mismo nombre coescrita con Shabba Ranks, que a su vez toma de “Fish Market”. Johnson falleció en 2009.

La demanda se presentó originalmente en 2021.

Los abogados de Bad Bunny afirman que las características que citan los demandantes, incluidos el ritmo, la elección de instrumentos y partes de sonidos sintetizados y timbre, son los elementos básicos de todo el género, y que los elementos que potencialmente estarían protegidos por derechos de autor, como la melodía y la letra, no se incluyen en el caso de los demandantes.

Otra moción para desestimar el caso la presentó el jueves el bufete Pryor Cashman, que representa a casi 90 demandados, entre ellos Pitbull, Justin Bieber, Karol G, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Jason Derulo, J Blavin, Ozuna, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Becky G, Rosalía y Diplo. La medida argumenta fallas técnicas en la reclamación de derechos de autor.

Esta moción sostiene que la demanda “no argumenta hechos que demuestren qué obras son realmente propiedad de los demandantes y sobre las que tienen legitimidad para demandar”.

No solo fue Ed Sheeran: así terminaron otras demandas famosas por derechos de autor en la música

“Los demandantes reclaman la propiedad de todo un género musical básico –el ‘ritmo del reguetón’– basado en elementos musicales comunes simples y no protegibles, que no son más que golpes de batería comunes de notas sueltas”, sostuvo otra moción presentada por WK Records, Mr. 305 Inc de Pitbull, Maluma y otros 11 demandados.

En mayo, un jurado de Manhattan dictaminó que “Thinking out Loud” de Ed Sheeran no infringía los derechos de autor de la canción de Marvin Gaye “Let’s Get It On”. Pryor Cashman también representó a Sheeran en el caso.

Estrellas desde Taylor Swift a Led Zeppelin se han visto envueltas en batallas legales por su música.

CNN se puso en contacto con los demandantes para obtener comentarios.

— Lauren del Valle, Nicki Brown y Sabrina Souza, todos de CNN, contribuyeron con este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.