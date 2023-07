(CNN) — El mundo acaba de percibir un indicio de un tentador pero posiblemente futuro aún más peligroso sin el…

(CNN) — El mundo acaba de percibir un indicio de un tentador pero posiblemente futuro aún más peligroso sin el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Como resultado, las apuestas occidentales en la guerra de Ucrania aumentaron significativamente.

Un motín este fin de semana en el que el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin se burló flagrantemente del Kremlin antes de abortar su marcha sobre Moscú evocó la sangrienta historia de revoluciones y golpes de Estado de Rusia. Mientras tanto, los esfuerzos de la Casa Blanca y sus aliados extranjeros por averiguar exactamente lo que estaba sucediendo subrayaron la naturaleza volátil de una guerra que podría reescribir el mapa de Europa y la historia moderna. Finalmente, se evitó una guerra civil que parecía a punto de estallar, al menos por ahora.

El hombre fuerte del Kremlin pareció parpadear ante una confrontación militar con los combatientes del Grupo Wagner de Prigozhin, en un acto que podría preservar su control del poder. Pero el desafío de Prigozhin, y la retirada de Putin, quien lo acusó de traición pero luego acordó un trato para dejarlo aparentemente escapar al exilio en Belarús horas después, abrió los agujeros más profundos en la autoridad del presidente ruso en una generación en el poder. Ahora no hay duda de que la guerra que desató Putin para borrar a Ucrania del mapa representa una amenaza existencial para su supervivencia política. El resto del mundo ahora debe lidiar con las implicaciones.

¿Qué es el grupo Wagner y quién es Prigozhin, su fundador?

Este audio confirma que jefe de Wagner decidió volver a sus campamentos 1:00

“Esto no es un problema de 24 horas. Es como si Prigozhin fuera la persona que miró detrás de la pantalla al Mago de Oz y vio que el gran y terrible Oz era solo este hombrecito asustado”, dijo el exembajador de Estados Unidos en Ucrania, John Herbst, a Christiane Amanpour de CNN. “Putin se ha visto disminuido para siempre por este asunto”.

Los cismas en Moscú y entre el gobierno y el Grupo Wagner de Prigozhin, la única fuerza de combate rusa que ha disfrutado de mucho éxito reciente en el campo de batalla, ahora también podrían conjurar una apertura para Ucrania, que quiere avances contra las tropas de Moscú ya desmoralizadas y mal dirigidas en su nuevo contraofensiva. Esta sería una buena noticia para Occidente, que ha financiado y armado la lucha del país por su vida. Y no hay duda de que a los líderes de la OTAN les encantaría ver que Putin se fuera, ya que no hay señales de que terminará la guerra retirando sus tropas de Ucrania.

Por un tiempo, parecía que un autócrata tambaleante, los jefes militares y milicianos rivales de Rusia podrían terminar en una guerra civil por el control de una nación con un vasto arsenal nuclear. Tal inestabilidad y conflictos internos en Rusia enviarían ondas de choque geopolíticas en todo el mundo.

Occidente realmente no tiene un lado en la lucha interna que estalló este fin de semana. Este fue un enfrentamiento entre Prigozhin —cuyos hombres están acusados de brutales abusos contra los derechos humanos en Ucrania, Siria y África— y Putin, que ha revivido el horror al estilo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se burló del derecho internacional al invadir a un Estado soberano y que se enfrenta una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra. Prigozhin tampoco ha sido amigo de EE.UU.: admitió haber interferido en las elecciones estadounidenses y se prometió a hacerlo nuevamente.

Las declaraciones de los líderes occidentales de que se trataba de un asunto interno de Rusia reflejaban el deseo de negarle a Putin un pretexto para renovar sus afirmaciones de que es víctima de un complot occidental para derrocarlo y suprimir la dignidad de Rusia como potencia principal y recortar su esfera de influencia geopolítica. Kevin Liptak de CNN informó que en conversaciones telefónicas con los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania, Biden enfatizó la necesidad de mantener cabeza fría y permitir que cualquier cosa que sucediera en Rusia se desarrollara de acuerdo con su mantra de evitar la “Tercera Guerra Mundial”.

El líder del grupo Wagner advierte que los combatientes rusos podrían rebelarse si la invasión continúa complicándose

Putin se debilita: ¿hacia el caos nuclear en Rusia? 4:34

Y si bien es posible que una grieta en el régimen de Putin pueda presagiar un eventual colapso que podría eliminar uno de los principales desafíos de la política exterior de Washington, nadie en Washington está apostando por un nuevo enfrentamiento al estilo de la Guerra Fría con Rusia.

“No creo que queramos que un país que abarca 11 zonas horarias e incluye repúblicas en la Federación Rusa de muchos grupos étnicos y sectarios diferentes se desmorone”, dijo el general retirado David Petraeus en el programa “State of la Union”.

“¿Es este el principio del fin de Putin? No lo sabemos. Quien lo suceda, si ese es el caso, ¿será aún más dictatorial, que es lo que temíamos que podría ser el caso si Prigozhin hubiera tenido éxito? ¿Podría haber un líder pragmático que intervenga y se dé cuenta del error catastrófico que ha sido todo este esfuerzo de Ucrania y se dé cuenta de que necesitan de alguna manera obtener un enfoque más racional hacia Europa y Occidente?” preguntó Petraeus, ex director de la CIA.

“Muchas, muchas incógnitas”.

“Aquellos que eligieron el chantaje y los métodos terroristas enfrentaran un castigo inevitable” dijo Putin sobre el motín del grupo Wagner

Un Putin herido podría ser un Putin aún más peligroso

Ha sido claro durante mucho tiempo que el éxito de Ucrania en esta guerra podría representar una seria amenaza política para el gobierno de Putin. Pero una cosa es postular esto en teoría. Después de este fin de semana, esta nueva realidad requerirá que Occidente vuelva a examinar su acto de equilibrio para salvar a Ucrania.

Es posible que la humillación del líder ruso lo lleve a exigir un impulso aún más cruel en una guerra que ya ha atacado cruelmente a los civiles ucranianos. Si la lucha política en Rusia daña aún más la moral de sus tropas y conduce a pérdidas en el campo de batalla, la posición de Putin podría volverse aún más difícil. Esto alimentará los temores de que el líder ruso pueda amenazar con una escalada catastrófica de la guerra después de meses de ruido de sables nucleares.

Y si el fin de semana fue un anticipo de un posible colapso del régimen de Putin, si la guerra sigue yendo de terrible en peor para Rusia, Occidente podría tener otro dolor de cabeza.

Después de meses de grandes pérdidas en el campo de batalla y el dolor económico en casa causado por las sanciones occidentales, se notó que la resistencia más potente a Putin no procedía de un movimiento democrático que pasó años aplastando. Era de una fuerza aún más derechista y brutal que él: Prigozhin. Y otro señor de la guerra extremista y sediento de sangre, el líder checheno Ramzan Kadyrov, se ofreció este sábado a ayudar a reprimir la rebelión de Wagner en nombre de Putin, razón por la cual se temía un baño de sangre en las calles de Moscú.

Las maquinaciones tras bambalinas de la política de Moscú, un foso de osos poblado por jefes de milicias, jefes de inteligencia y oligarcas, son imposibles de predecir. Pero los giros inesperados del fin de semana resaltan la posibilidad de que quienquiera que dirija a Rusia después de Putin sea aún más despiadado y difícil de tratar para Occidente como su némesis de toda la vida. Uno de los proyectos favoritos de Prigozhin, por ejemplo, fue la Agencia de Investigación de Internet, una granja de trolls utilizada por Rusia para enviar un torrente de información errónea a través de las redes sociales en un esfuerzo por interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

“Quizás todos estemos emocionados de ver que el poder de Putin es más inestable y que el estado es más frágil de lo que pensábamos, pero también deberíamos pensar mucho en lo que sucederá después”, dijo Robert English, un experto en Rusia y Europa del Este, quien dirige la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California.

“Probablemente será alguien como un Prigozhin u otro tipo de líder militar que pretenda el poder, no un liberal como Alexei Navalny o estos otros críticos liberales de Putin, sino un populista de derecha que apele al mismo instintos anticorrupción de élite, pero tiene sus propias tendencias dictatoriales brutales”, dijo English.

ANÁLISIS | 36 horas extrañas y caóticas en Rusia parecen el principio del fin para Putin

El arma secreta del Kremlin puede ser su mayor amenaza 3:59

Washington se pregunta si la agitación ya terminó

La suposición en Washington es que la tregua anunciada apresuradamente negociada por el presidente de Belarús Alexander Lukashenko, que llevó a Prigozhin a detener su avance sobre Moscú, está lejos de ser el final de la historia. “Es demasiado pronto para decir exactamente a dónde irá esto”, dijo este domingo el secretario de Estado, Antony Blinken, en “State of the Union” de CNN. “Sospecho que esto es una imagen en movimiento”.

Al mismo tiempo, existe la sensación de que Putin, cuyo gobierno se ha basado durante mucho tiempo en su capacidad para mantener aplacadas a varias facciones por debajo de él, ha visto seriamente dañada su credibilidad como líder.

Blinken dijo que el hecho de que una figura fuerte dentro de Rusia hubiera cuestionado directamente la autoridad de Putin era “algo muy, muy poderoso”. Agregó: “Añade grietas, a dónde van, cuándo llegan allí, es demasiado pronto para decirlo, pero claramente plantea nuevas preguntas con las que Putin tiene que lidiar”.

Es probable que la posibilidad de que un Putin debilitado busque formas más extremas de revertir una guerra que amenaza su control del poder preocupe a EE.UU. y a sus aliados. Biden ha insistido en la necesidad de evitar que el conflicto se convierta en un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Pero el hecho de que la guerra ahora esté causando profundas divisiones dentro de Rusia de una manera que podría afectar la integridad de sus operaciones puede ser un argumento para aumentar rápidamente la ayuda occidental a Ucrania.

Es probable que la aparente vulnerabilidad de Putin anime a quienes argumentan que Biden ha sido demasiado tímido, a pesar de revivir la alianza occidental para ayudar a Ucrania a defenderse en la movilización transatlántica más radical desde el final de la Guerra Fría y el envío de miles de millones de dólares y armas avanzadas. Los críticos se quejan de que Occidente le ha dado a Ucrania lo suficiente para sobrevivir pero no para expulsar a las tropas rusas de todo su territorio e incluso de Crimea, que Putin anexó ilegalmente en 2014.

El candidato presidencial republicano Will Hurd, ex agente de la CIA y congresista de Texas, dijo este domingo que las declaraciones de EE.UU. y sus aliados de que estaban monitoreando los eventos en Rusia enviaron un mensaje débil a Putin. “Hay otra palabra para eso. Eso es retorcerse las manos y no hacer nada”, dijo Hurd. Después de los informes de inteligencia que sugirieron una posible acción por parte de Prigozhin, “deberíamos haber estado planeando con nuestros aliados, deberíamos haber estado planeando con los ucranianos cómo aprovechar esta oportunidad”, dijo Hurd en “This Week” de ABC este domingo.

Hurd, uno de los pocos candidatos que ancló su campaña para atacar directamente al favorito del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, se lanzó recientemente a la carrera presidencial. Pero sus comentarios reflejan la realidad de que, si bien la principal responsabilidad de Biden son las implicaciones de política exterior de la guerra en Ucrania, debe comenzar a considerar las implicaciones del conflicto para sus perspectivas políticas.

Es probable que cualquier empeoramiento de las ya terribles relaciones de EE.UU. con Moscú, o incidentes que provoquen un conflicto entre las fuerzas de EE.UU. y Rusia, favorezcan a los republicanos, especialmente a Trump, quien advierte que el apoyo de Biden a Ucrania podría provocar la Tercera Guerra Mundial.

Las afirmaciones de Trump de que podría poner fin al conflicto en 24 horas son fatuas, y es probable que cualquier solución que proponga beneficie a Putin, a quien ha admirado durante mucho tiempo. Pero si bien la guerra en Ucrania ya domina el legado de Biden, es poco probable que un colapso ruso que conduzca al caos global lo ayude políticamente a medida que se acerca el año electoral.

