(CNN) — Las imágenes son granuladas e inquietantes. Un soldado ucraniano del 73º Centro Naval de Operaciones Especiales se abre paso a través de una trinchera, aparentemente en el frente sur, disparando repetidamente a quemarropa a soldados rusos. El polvo levantado aumenta la sensación de caos, y el denso pánico y la brutalidad del comienzo de esta contraofensiva.

Nunca iba a ser sencillo, y siempre iba a implicar el tipo de espantoso combate cara a cara que se muestra en el video de las fuerzas especiales. Pero el éxito de la ofensiva ucraniana sigue dependiendo de si puede sorprender y burlar a las fuerzas de Moscú, no en un combate cuerpo a cuerpo, sino a un nivel estratégico más amplio. Y probablemente sea por eso por lo que estamos asistiendo a un comienzo lento —y a veces gradual— de esta primera fase de operaciones abiertas.

Durante meses hemos asistido a un paciente intento de Ucrania de erosionar la preparación de las defensas rusas. El lento goteo de explosiones en depósitos de combustible, cuarteles generales y líneas ferroviarias ha consistido en debilitar la capacidad de Rusia para resistir y adaptarse a los primeros asaltos importantes.

Este minucioso trabajo continúa, con una explosión registrada este domingo en el pueblo ocupado de Rykove, en la región de Jersón, que arrasó un aparente depósito de municiones. Analistas de fuentes abiertas han señalado que el enorme patrón de la explosión sugiere importantes explosiones secundarias. También señalaron que el ataque se produjo a más de 100 kilómetros dentro del territorio enemigo, lo que sugiere o bien una grave falta de conciencia entre las filas rusas de los nuevos peligros a los que se enfrentan debido a los misiles de mayor alcance suministrados por la OTAN, o bien una incapacidad para adaptarse y modificar su presencia en consecuencia.

Rykove se encuentra cerca de Crimea, en una zona cuyas líneas de suministro ferroviario ya están probablemente deterioradas por los recientes ataques quirúrgicos ucranianos.

Ningún ataque aislado es terminal, pero una lenta acumulación de daños reduce las opciones rusas y puede, a la larga, provocar grietas en la red defensiva de sus fuerzas, o en su capacidad básica de funcionamiento. A medida que Rusia ha ido respondiendo a los avances ucranianos en las últimas semanas, habrá dado señales clave sobre su preparación, sus problemas de suministro y sus prioridades. Es probable que los satélites occidentales estén proporcionando a Kyiv información clara sobre las recalibraciones de Moscú.

Por el momento, Ucrania parece mantener abiertas sus opciones. La prioridad es el progreso a lo largo del extenso frente sur, que marca el valioso corredor terrestre entre Crimea ocupada y el Donbás, y la Rusia continental. La mayoría de los observadores coinciden en que el objetivo singular de esta contraofensiva es romper ese puente terrestre.

Una península de Crimea aislada del Donbás es mucho más difícil de reabastecer y defender, lo que deja al presidente de Rusia Vladimir Putin ante una dura disyuntiva: exponer sus activos militares en Crimea a un largo enfrentamiento o reducir sus pérdidas y retirarlos.

Pocos analistas sostienen que pueda soportar esto último, por lo que podríamos enfrentarnos a un largo asedio de la península durante los meses de invierno, mientras Kyiv empuja a Moscú hasta las fronteras que robó en 2014 y 2015, o algo peor. Podría decirse que es una derrota simbólica para Moscú (y una victoria definible para Kyiv) ver que los últimos 16 meses de carnicería y pérdidas de Rusia terminan sin ninguna ganancia estratégica.

Ucrania debe afinar su contraofensiva

La cuestión para julio es cómo se consigue esto. Ucrania ha estado haciendo el mayor ruido público sobre sus avances alrededor de Velyka Novosilka, al sureste. Aquí, la reciente toma de Blahodatne sitúa a la 68ª Brigada peligrosamente cerca de la ocupada Volnovakha y sus vías de ferrocarril que conducen a la vital ciudad ocupada de Mariúpol.

La mayoría de los pueblos que Ucrania ha liberado públicamente se encuentran en esta dirección. Forma parte de un costoso y tortuoso empuje hacia las líneas rusas que, según los operadores de drones con los que se reunió CNN a finales de abril, estaban sumamente preparadas para el ataque, retirando parte de su equipo pesado del frente.

El progreso ucraniano también se nota lejos, al oeste de la región de Zaporiyia, cerca de Orikhiv. También ha sido agotador, con pérdidas ucranianas registradas en torno a Mala Tokmachka, y ahora intensos combates cerca de Pyatykhatky. Algunos blogueros prorrusos han sugerido que el pueblo ya fue liberado.

Igor Strelkov, ex jefe de la milicia de la República Popular de Donetsk y ahora crítico ocasional de los militares rusos, dijo este martes que habían estallado intensos combates en Zherebyanki, al oeste de Pyatykhatky, un movimiento que insinúa que las fuerzas ucranianas podrían estar tratando de cortar la mayor ciudad ocupada de Kamyanske a lo largo del río Dnipro.

Este ángulo de avance —hacia la ciudad ocupada de Melitopol— parece el más probable y rentable para Ucrania. Aunque este frente está preparado para el ataque y fuertemente defendido, está más cerca de la ciudad de Zaporiyia y del reabastecimiento ucraniano, lo que proporciona una aproximación útil para las fuerzas de Kyiv a la península de Crimea. Pero para lograr avances significativos, contarán con un colapso ruso al menos parcial en algún punto de esta elaborada red de trincheras.

Esta defensa es estratificada: las primeras trincheras que ataque Ucrania no serán las últimas. Pero en algún momento, los elaborados sistemas rusos de trincheras de la época de la Primera Guerra Mundial y los campos de minas más modernos pueden ceder, y entonces el Mar de Azov se convierte en un camino abierto a través de territorio llano.

Para mantener a las fuerzas rusas en vilo, los avances ucranianos se anuncian a bombo y platillo alrededor de Bakhmut, una ciudad de importancia estratégica mínima cuyo centro fue capturado por Rusia a un coste enorme el mes pasado. Moscú no puede permitirse la pérdida de prestigio que supondría un revés de la fortuna aquí. Por último, hay informes repetidos de enfrentamientos al norte, en torno a Kupyansk y Kreminna, otro posible ángulo de avance para una fuerza ucraniana mejor preparada. El objetivo es obligar a Rusia a tomar decisiones incómodas sobre dónde enviar refuerzos.

Es posible que el máximo comandante de Ucrania, el general Valerii Zaluzhnyi, no sepa todavía dónde va a hundir el grueso de sus fuerzas recién entrenadas y equipadas. Algunas estimaciones sugieren que sólo una cuarta parte de las nuevas unidades ucranianas, reforzadas por el adiestramiento y los suministros de la OTAN, están ahora en la lucha. Zalyuzhnyi aún no ha dicho nada sobre sus planes. Puede que esté esperando a ver dónde empeoran primero los problemas de munición y reabastecimiento, o dónde Rusia no parece dispuesta a hundir reservas adicionales.

La espera no está exenta de costes políticos. Kyiv necesita cimentar un cambio en los frentes para validar la enorme inversión en sus fuerzas realizada por la OTAN. Debe ser muy consciente de que las elecciones que se celebrarán en varios países en los próximos dos años probablemente alterarán el apetito de Occidente por financiar la defensa de Ucrania, independientemente de lo inquebrantables que sean los compromisos públicos de Occidente. Existe el riesgo de que el rumor de fondo de las conversaciones de paz pase a primer plano en invierno, y Ucrania se encuentre instalada en un estancamiento de los límites establecidos este noviembre.

Sin embargo, hay motivos para el optimismo en la capital ucraniana. El verano pasado, el silencio y la paralización acabaron por colapsar Rusia en torno a Járkiv. La retirada de Jersón demostró también que Moscú aún era entonces capaz de reconocer las realidades y reaccionar ante ellas. Los altos mandos de Putin habrán aprendido de las derrotas del año pasado, y es probable que esté enormemente emocionado por el destino de Crimea.

Pero, como el mundo ha visto con todo detalle, las fallas del ejército ruso son abundantes y las pérdidas horribles, y cualquier curva de aprendizaje táctico pronunciada no habrá ido acompañada de una mejora similar en entrenamiento y equipamiento. Rusia tiene una opción: aguantar y esperar que este invierno consolide la supervivencia de su actual ocupación. Ucrania tiene muchas opciones por delante y un importante excedente de recursos para aprovechar las oportunidades que se le presenten, incluso cuando el reloj ya corre a toda velocidad.

