(CNN) — El campo presidencial republicano está creciendo casi día tras día, pero ningún candidato ha ofrecido una respuesta efectiva…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El campo presidencial republicano está creciendo casi día tras día, pero ningún candidato ha ofrecido una respuesta efectiva a los votantes de las primarias republicanas en la pregunta más convincente de la carrera: por qué deberían deshacerse de Donald Trump.

El exvicepresidente Mike Pence se convirtió en el último candidato en lanzar su aspiración presidencial este lunes al presentar documentos antes de un anuncio oficial y un foro de CNN este miércoles. Se espera que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se postule este martes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recientemente concluyó su primera gira por Iowa, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, se embarcó en su propia precandidatura. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ha estado tras la pista durante semanas, y apareció en un foro en vivo de CNN este domingo en Iowa. E incluso el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, a pesar del escaso reconocimiento nacional, parece estar a punto de postularse, declarando en un video estilo campaña antes de un “gran anuncio” el miércoles que “la ira, los gritos, las luchas internas” ya no son necesarios, en un claro golpe a Trump.

Hay múltiples razones por las que el expresidente dos veces acusado, que perdió en 2020 pero está intentando uno de los regresos más épicos en la historia política, podría ser vulnerable en una elección general. Pero ninguno de sus rivales republicanos parece haberse abierto paso entre los votantes de las primarias con una justificación de por qué serían la mejor opción para llevar al Partido Republicano a la contienda electoral de 2024.

Trump no solo es muy popular entre las bases conservadoras. Las encuestas entre ese grupo de votantes muestran una gran satisfacción con su presidencia y apoyo a sus afirmaciones falsas de que le robaron las elecciones de 2020. Las encuestas también demuestran que ha convencido a sus seguidores de que la oleada de investigaciones criminales y otras indagaciones sobre su conducta personal y comercial son parte de una “cacería de brujas” masiva para detenerlo. Tales sentimientos fueron compartidos por múltiples votantes entrevistados antes de un foro de CNN el mes pasado en el estado de Nueva Hampshire, el primero en la nación con primarias republicanas, incluso por aquellos que están abiertos a considerar a otros candidatos.

Trump, DeSantis, Haley y más: la guía de los republicanos que se postulan para la candidatura presidencial de EE.UU.

Desde la izquierda, Mike Pence, Nikki Haley, Donald Trump, Tim Scott y Ron DeSantis. (Crédito: Scott Olson/Spencer Platt/Brandon Bell/Allison Joyce/Scott Eisen/Getty Images)

Esto significa que algunas de las mayores vulnerabilidades de las elecciones generales de Trump, incluido el caos de su administración, la posibilidad de que pueda ser condenado por un delito y su intento de derribar una elección democrática, pueden ser difíciles de vender para sus oponentes republicanos en las primarias. Y el vínculo de Trump con los votantes siempre ha sido personal y emocional: el tumulto, la vulgaridad y los ataques al tejido de la ley y la democracia han sido durante mucho tiempo parte de su atractivo para una muestra representativa de estadounidenses resentidos con el sistema político y lo que ven como élites liberales. Esto puede explicar por qué el argumento de la elegibilidad, presentado implícitamente por varios candidatos del Partido Republicano, aún no ha cobrado mucha fuerza durante los intercambios de campaña de las primeras primarias.

La decisión de Sununu es un comentario sobre el estado del Partido Republicano

De cara a la carrera electoral de 2024, y especialmente después del deslucido lanzamiento de la campaña de Trump el año pasado, algunos republicanos del establishment comenzaron a argumentar que la obsesión del expresidente con sus agravios personales, incluida la elección de 2020, significaba que más activistas del partido podrían estar listos para seguir adelante. Sin embargo, a la mitad del crítico año preelectoral, Trump se encuentra firmemente en la cima de las encuestas de la carrera republicana y los rivales han luchado para frenarlo.

En una nueva señal de que la base republicana no está lista para mirar hacia adelante, el gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, visto por muchos republicanos de Washington como una voz brillante para el futuro, le dijo en exclusiva a Dana Bash de CNN este lunes que no se postularía. Toda la justificación de una posible campaña de Sununu fue su creencia de que Trump no podía ganar una elección general y que el partido estaba listo para seguir adelante.

Insistió también sobre el punto en “Inside Politics” de CNN este lunes, en el que agregó que Trump ni siquiera es conservador.

“El expresidente Trump y su mensaje, su estilo, su marca, nos han costado caro, y no representa al Partido Republicano. No representa ese gobierno limitado, el control local, la libertad individual de la que todos hablamos. Se trata de sí mismo y solo quiero que los republicanos se centren en los valores republicanos que nos hicieron exitosos”, dijo Sununu.

Sin embargo, al mismo tiempo, su decisión de no postularse dijo mucho sobre el estado de su partido.

ANÁLISIS | ¿Cuánta fuerza tiene Trump? Derrota a sus rivales republicanos en sus estados de origen

El volumen de candidatos que se lanzan a la carrera muestra que aún es temprano. Ningún votante republicano opinará durante al menos seis meses en las primeras elecciones estatales. El impacto, por ejemplo, de múltiples acusaciones potenciales contra Trump en medio de otras investigaciones del Departamento de Justicia sigue sin estar claro, al menos entre los votantes republicanos más pragmáticos. Y una encuesta de CNN/SSRS publicada el mes pasado encontró que si bien Trump tenía un apoyo mayoritario en el electorado de las primarias, más de 8 de cada 10 apoyaron o dijeron que estaban abiertos a considerar al expresidente y DeSantis, y pequeñas mayorías dijeron lo mismo de otros candidatos. La magia del proceso de las primarias de EE.UU., repartido entre varios estados, regiones y meses, también ofrece la posibilidad de que un candidato capte el Zeitgeist y emerja.

Pero a falta de una decisión colectiva para despejar el congestionado campo electoral y unirse en torno del candidato anti-Trump más fuerte antes de que comience la votación en las primarias en las que el ganador se lo lleva todo, Trump aparece en una posición formidable. Incluso en esa eventualidad, no está nada claro que una alternativa, que durante mucho tiempo se supuso que DeSantis, podría vencer al expresidente. La transformación de Trump de su partido a su propia imagen es tan fuerte que parece, al menos en esta etapa inicial, que el campo de 2024 tendrá tantas dificultades para detener a Trump como los republicanos que compitieron contra él en 2016, que fueron elegidos fuera uno por uno.

El enigma para todos los candidatos del Partido Republicano

La popularidad de Trump, sin mencionar su habilidad hasta el momento para obtener respaldo entre funcionarios locales clave y titulares de cargos en estados importantes, ofrece a sus rivales un desafío existencial. Para definir por qué sería un mejor presidente, tienen que distanciarse de la figura más popular del partido y tratar de no alejar a una parte de sus seguidores e incluso a los republicanos abiertos a otra persona pero a los que todavía les gusta Trump.

Hasta ahora, ninguna de las alternativas, incluida una forma de trumpismo más eficiente y organizada (DeSantis), una versión más internacionalista (Haley), un tipo de conservadurismo más compasivo y aspiracional (Scott) o un retorno a los valores republicanos tradicionales (el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson), aún se ha incendiado. Pence, que apostará fuerte por construir una plataforma de lanzamiento entre los conservadores sociales en Iowa, mientras tanto carga con la falsa acusación de Trump de que tenía el poder constitucional en el proceso de certificación de las elecciones de 2020 para mantener al entonces presidente en el cargo.

Las luchas de DeSantis para enmarcar un camino alternativo a Trump han demostrado la dificultad de enfrentarse al expresidente. El gobernador de Florida ha aprovechado su sólido historial de implementación de políticas conservadoras culturales de línea dura en su estado natal y su gran comprensión de su poder para argumentar que sería un presidente mucho más efectivo que Trump, cuya administración es recordada por muchos estadounidenses por el caos, las tormentas en Twitter y los escándalos.

DeSantis también advirtió que Trump sería un pato cojo (que carece de poder) de inmediato si gana la presidencia en 2024. El gobernador argumenta que podría ofrecer a los votantes republicanos el lujo de cuatro o incluso ocho años durante dos mandatos para cambiar el carácter de Estados Unidos. Trump, sin embargo, ha devuelto el golpe, jugando con la nostalgia por su presidencia entre sus seguidores, que solo parecen estar creciendo a medida que su primer mandato se asienta en la historia.

ANÁLISIS | ¿Cuánta fuerza tiene Trump? Derrota a sus rivales republicanos en sus estados de origen

Todo lo que debes saber sobre Ron DeSantis 4:31

“No necesitas cuatro, y no necesitas ocho. Necesitas seis meses”, afirmó Trump en un evento con Sean Hannity en Fox la semana pasada, que siguió a semanas de ataques personales fulminantes contra DeSantis, incluso por su enfrentamiento con Walt Disney Company que, según Trump, muestra que DeSantis ni siquiera puede defenderse de Mickey Mouse.

Haley también ha sido cada vez más clara al tratar de distinguirse de Trump. En el foro de CNN este domingo, por ejemplo, rechazó categóricamente el desdén del expresidente por la lucha de Ucrania por su independencia y libertades democráticas. (Trump había dicho que terminaría la guerra en 24 horas, probablemente de una manera que complacería a su amigo, el presidente ruso Vladimir Putin).

“Esto es más grande que Ucrania”, dijo Haley, quien sirvió en el gabinete de Trump como el embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. “Esta es una guerra por la libertad y es una que tenemos que ganar”, agregó, advirtiendo que cualquier capitulación de Occidente podría incitar a Putin a actuar contra los miembros de la OTAN en el Báltico. Sus comentarios también fueron una bofetada para DeSantis, quien a principios de este año se refirió a la guerra como una disputa “territorial”, antes de intentar revertir eso. Pero en el transaccional Partido Republicano de Trump, “Estados Unidos primero”, hay poca evidencia de que los votantes de las primarias quieran volver al liderazgo moral y global del héroe republicano de la Guerra Fría, Ronald Reagan.

Las investigaciones contra Trump y el futuro de su aspiración

Hay aún menos evidencia de que los votantes republicanos crean que los problemas legales de Trump lo descalifican para ser su candidato. Su acusación en un caso de registros comerciales relacionado con un esquema de dinero secreto, en el que se declaró inocente, pareció solidificar su apoyo en el Partido Republicano, incluso si pareció agravar las preocupaciones de que podría ser tan tóxico para los votantes de los estados indecisos en 2024 como estuvo en 2020 y en las elecciones intermedias de 2022. Y después de que un jurado en un caso civil descubrió que abusó sexualmente de E. Jean Carroll, se burló de ella en un foro de CNN, ante el aplauso de gran parte de la audiencia.

Mientras tanto, la investigación del fiscal especial sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump y la posible obstrucción parece estar llegando a su etapa final. Los abogados de Trump se reunieron con funcionarios del Departamento de Justicia este lunes, luego de una solicitud pública de una reunión sobre lo que caracterizan como mala conducta de la fiscalía, según fuentes familiarizadas con el asunto.

CNN informó en exclusiva la semana pasada que los fiscales tienen una grabación de audio de Trump reconociendo que tenía un documento clasificado. Y este lunes, CNN informó en exclusiva que los fiscales le preguntaron al menos a un testigo sobre una sala de servidores informáticos de Mar-a-Lago inundada, donde se guardaban registros de video de vigilancia, como parte de la investigación federal. Un empleado había drenado la piscina que terminó inundando la habitación, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, aunque no está claro si la habitación se inundó intencionalmente o si sucedió por error.

Trump ha negado todas las irregularidades. Y los votantes republicanos parecen haber aceptado su narrativa sobre las investigaciones sobre él, que también incluyen sus intentos de derribar las elecciones de 2020. En una encuesta de NBC News en abril, el 68% de los votantes republicanos creía que las investigaciones sobre Trump eran intentos por motivos políticos para detenerlo. Esos resultados mostraron la efectividad de la campaña de desinformación de Trump apoyada por sus aliados en los medios conservadores. Y también sugieren que los rivales republicanos solo pueden lastimarse atacando al expresidente por su atolladero legal.

Ocho años después de que Trump asumiera el control del Partido Republicano, sus oponentes en 2024 aún tienen que demostrar que tienen alguna idea de cómo empujarlo a la historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.