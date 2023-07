Al Pacino vuelve a ser padre a los 83 años

(CNN) — Al Pacino y su novia Noor Alfallah le dieron la bienvenida a un bebé, dijo a CNN un…

(CNN) — Al Pacino y su novia Noor Alfallah le dieron la bienvenida a un bebé, dijo a CNN un representante del actor.

Pacino, de 83 años, y Alfallah, de 29 y productora de cine, pusieron a su hijo el nombre de Roman Pacino.

El actor ganador del Oscar tiene otros tres hijos, dos con Beverly D’Angelo y uno con Jan Tarrant.

Al Pacino (segundo a la derecha) posa en esta fotografía con sus hijos en febrero de 2020. Anton James Pacino (izquierda), Olivia Pacino (segunda izquierda) y Julie Marie Pacino (derecha). (Crédito: Kevork Djansezian/Getty Images)

Cuando a principios de este mes se conoció la noticia de que Pacino volvería a ser padre, su amigo y compañero de reparto Robert De Niro, que a sus 79 años dio la bienvenida a su séptimo hijo el mes pasado, compartió su emoción.

“Vamos Al, que Dios lo bendiga”, dijo De Niro.

En 2014, Pacino le contó a la revista New Yorker cómo el hecho de que su padre los abandonara a él y a su madre cuando tenía dos años marcó la relación con sus hijos.

“Es el eslabón perdido, por así decirlo”, dijo. “Tener hijos me ha ayudado mucho. Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre. Quería estar ahí. Tengo tres hijos. Soy responsable de ellos. Formo parte de su vida. Cuando no estoy, es molesto para mí y para ellos”.

CNN se puso en contacto con los representantes de Pacino.

Pacino ganó el Oscar al mejor actor por “Profumo di donna” en 1992, y también recibió múltiples nominaciones a lo largo de su carrera.

Nunca se retiró y sigue apareciendo regularmente en el cine, como en “The Irishman” (2019), del director Martin Scorsese, así como en televisión, incluida la serie de Amazon “Hunters” (2020-2023).

