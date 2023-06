Acusan a Walt Nauta, asistente de Trump, en el caso de documentos clasificados

(CNN) — Walt Nauta, asistente del expresidente Donald Trump, fue acusado en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el manejo de…

(CNN) — Walt Nauta, asistente del expresidente Donald Trump, fue acusado en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el manejo de documentos clasificados de la Casa Blanca de Trump, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la acusación.

Nauta es el segundo acusado en la investigación federal, después de Trump.

Walt Nauta, asistente del expresidente Donald Trump, sigue a Trump mientras abordan su avión, el 13 de marzo de 2023, en West Palm Beach, Florida. Crédito: Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

Un abogado de Nauta se negó a comentar. Nauta estuvo con Trump en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, esta semana.

Nauta enfrenta un cargo de conspiración para obstruir a la Justicia, según la acusación federal revelada en la tarde de este viernes, y otros cinco cargos: retención de documento o registro; ocultar de forma corrupta un documento o registro; ocultar un documento en una investigación federal; esquema o concierto para ocultar documentos; representación y declaraciones falsas.

Trump respondió a la acusación de Nauta en sus redes sociales el viernes y escribió: “Están tratando de destruir su vida, como la vida de tantos otros, con la esperanza de que diga cosas malas sobre ‘Trump’. Es fuerte, valiente y un gran patriota. ¡El FBI y el Departamento de Justicia son CORRUPTOS!”.

La participación de Nauta en el movimiento de cajas de material clasificado en el resort de Trump en Florida había sido objeto de escrutinio por parte de los investigadores. Nauta, con la ayuda de un trabajador de mantenimiento en Mar-a-Lago, movió las cajas antes de que el FBI ejecutara una orden de allanamiento en la propiedad de Palm Beach en agosto pasado.

Según documentos judiciales del año pasado, el FBI encontró más de 100 documentos marcados como clasificados durante la búsqueda, que se llevó a cabo semanas después de que un abogado de Trump firmara una declaración en la que certificaba que el equipo de Trump había cumplido con una citación de mayo que solicitaba la presentación de todos los documentos clasificados.

Los investigadores obtuvieron imágenes de vigilancia que mostraban a Nauta y al trabajador moviendo cajas de documentos clasificados por el complejo, informó CNN anteriormente. Nauta habló con los investigadores repetidamente en la investigación, al principio diciéndoles que no había manipulado cajas ni documentos confidenciales en Mar-a-Lago.

Sin embargo, una vez que se entregó el video de vigilancia, Nauta cambió su historia, informó anteriormente CNN, y, después de cambiar de abogado, el asistente dejó de hablar con los investigadores el otoño pasado.

Nauta mintió a los investigadores

El asistente de Donald Trump, Walt Nauta, mintió a los investigadores cuando fue entrevistado por el FBI en mayo de 2022 para la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente, alegan los fiscales en una acusación federal revelada esta tarde.

Cajas apiladas en la sala de almacenamiento. Esta foto está incluida en la acusación federal de Donald Trump. Crédito: Tribunal de Distrito de EE. UU./Distrito Sur de Florida

Nauta dijo falsamente que no estaba al tanto de los documentos llevados a la residencia de Trump para su revisión antes de que el expresidente entregara 15 cajas a los Archivos Nacionales en 2022, según la acusación. Pero el propio Nauta ayudó a mover cajas desde el depósito hasta la residencia de Trump, según los fiscales.

“Cuando se le preguntó si sabía dónde se habían almacenado las cajas de TRUMP, antes de que estuvieran en la residencia de Trump y si habían estado en un lugar seguro o bajo llave, Nauta respondió falsamente: ‘Ojalá pudiera decírtelo’. No sé. Yo no, honestamente, simplemente no lo sé’”, dice la acusación.

La acusación asegura que entre noviembre de 2021 y enero de 2022, Nauta y otro empleado de Trump llevaron cajas del depósito de Mar-a-Lago a la residencia de Trump por orden del expresidente.

