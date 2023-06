1MinrEqualun 31.34 +20.66 Up193.4 2MinorEqA 26.54 +15.52 Up140.8 3SunCarTchA 16.08 +8.28 Up106.2 4BeamrImgn 4.04 +2.03 Up101.0 5VerdeCleaA 8.74 +4.09 Up…

1MinrEqualun 31.34 +20.66 Up193.4 2MinorEqA 26.54 +15.52 Up140.8 3SunCarTchA 16.08 +8.28 Up106.2 4BeamrImgn 4.04 +2.03 Up101.0 5VerdeCleaA 8.74 +4.09 Up 88.0 6EpicQuestEd 2.68 +1.16 Up 76.3 7MicrobotMd 2.11 +.88 Up 71.5 8CohBarrs 2.70 +1.05 Up 63.9 9AlarumTch 3.15 +1.16 Up 58.3 10NanoLabsn 2.35 +.81 Up 52.6 11AlkalnWatrrs 2.06 +.71 Up 52.6 12Arrivalrs 3.80 +1.26 Up 49.6 13Bioventus 2.86 +.91 Up 46.7 14MarvellTech 65.51 +20.05 Up 44.1 15MovellaHld 2.30 +.67 Up 41.1 16LandecCplf 7.94 +2.30 Up 40.8 17RecrsnPhA 8.93 +2.50 Up 38.9 18VectivBio 16.28 +4.38 Up 36.8 19PrestoAuton 3.59 +.93 Up 35.0 20SupMicCmp 219.18 +54.99 Up33.5 21Calyxtrs 5.39 +1.35 Up 33.4 22StructrThern 32.00 +7.76 Up 32.0 23NecessRetail 6.19 +1.50 Up 32.0 24Exscientia 7.96 +1.92 Up 31.8 25Groupon 5.31 +1.28 Up 31.8 DOWNS Name LastChgPct. 1LiqTechIntrs 3.35 —63.93 Off 95.0 2RainOncolo 1.10 —8.83 Off 88.9 3Bioceptrs 2.16 —4.49 Off 67.5 4Annexon 2.85 —3.05 Off 51.7 5CaliberCosn 3.06 —2.19 Off 41.7 6AdamisPhrmrs 2.07 —1.43 Off 40.9 7SigilonTherrs 4.90 —3.38 Off 40.8 8UtdHomesA 10.46 —6.14 Off 37.0 9TingoGrp 3.40 —1.92 Off 36.1 10DermatThrs 1.62 — .91 Off 36.0 11IcahnEnt 20.65 —11.57 Off 35.9 12Microvasth 1.37 — .73 Off 34.8 13DigitalTurbine 9.11 —4.67 Off 33.9 14ImmunerA 6.49 —3.22 Off 33.1 15ViractaTh 1.46 — .67 Off 31.3 16TheseusPh 7.74 —3.26 Off 29.6 17RevivaPhar 5.28 —2.02 Off 27.7 18RetoEcors 1.56 — .59 Off 27.4 19PetrosPharrs 3.03 —1.12 Off 27.0 20PTCThera 42.66 —15.71 Off 26.9 21ShiftPixyrs 2.22 — .81 Off 26.7 22BioXcelTher 18.87 —6.35 Off 25.2 23ChildrnPlace 17.27 —5.81 Off 25.2 24LongbrdPh 6.92 —2.32 Off 25.1 25IndaptusTh 1.60 — .52 Off 24.7 —————————

