1Nanobiotx 6.68 +4.54 Up212.1 2NanoXImg 15.23 +9.12 Up149.3 3ImmunoGen 13.17 +7.78 Up144.3 4GDCulture 5.80 +3.30 Up132.0 5Minim 4.59 +2.53 Up122.8 6MinervNeurs 6.00 +3.20 Up114.3 7AptorumGprs 5.35 +2.82 Up111.5 8ImmunityBio 5.54 +2.74 Up 97.9 9Bioshengrs 9.98 +4.93 Up 97.6 10MersanaThr 7.18 +2.80 Up 63.9 11VCIGlbln 3.92 +1.48 Up 60.7 12IN8bio 2.33 +.87 Up 59.6 13QurateRetlB 5.90 +2.08 Up 54.5 14AquestTher 2.04 +.70 Up 52.2 15Sigmatrn 3.53 +1.21 Up 52.2 16VNYNEThrs 7.96 +2.70 Up 51.3 17ElevaOncol 3.95 +1.32 Up 50.2 18MiMedxGr 5.74 +1.91 Up 49.9 19ProthenaCp 78.59 +25.97 Up 49.4 20MDJMLtd 2.61 +.83 Up 46.6 21Quanterix 18.51 +5.87 Up 46.4 22LexiconPhm 3.49 +1.10 Up 46.0 23nLIGHTInc 12.75 +3.98 Up 45.4 24Aceragenrs 2.41 +.73 Up 43.6 25AvadelPharm 14.96 +4.48 Up 42.7 DOWNS Name LastChgPct. 1TOPFinlGpn 10.99 —97.22 Off 89.8 2CBLIntln 2.97 —11.68 Off 79.7 3HuadiIntl 4.92 —8.26 Off 62.7 4MgicEmprn 1.81 —2.19 Off 54.8 5GuardfrAIrs 7.22 —8.28 Off 53.4 6PacWstBcppf 8.19 —7.52 Off 47.9 7TopKingAn 4.48 —3.52 Off 44.0 8PacWestBcp 5.76 —4.39 Off 43.3 9HongliGrn 2.44 —1.76 Off 41.9 10MediaBrndpf 4.45 —3.11 Off 41.1 11FaroTech 13.75 —9.60 Off 41.1 12SensusHealth 2.84 —1.89 Off 40.0 13UPwrLtdn 4.18 —2.61 Off 38.4 14LexariaBio 1.31 — .78 Off 37.3 152U 3.50 —2.04 Off 36.8 16HomeStreet 6.34 —3.42 Off 35.0 17NrdWalltA 9.02 —4.55 Off 33.5 18UtdHomesA 8.40 —4.08 Off 32.7 19TerritorBcp 11.30 —5.45 Off 32.5 20AtlasLithiun 23.96 —10.57 Off 30.6 21EloxxPhrmrs 5.25 —2.15 Off 29.1 22FstIntntBcp 10.54 —4.17 Off 28.3 23RockyBrand 20.97 —8.25 Off 28.2 24ParamntB 16.86 —6.47 Off 27.7 25AN2Thera 5.70 —2.15 Off 27.4 —————————

