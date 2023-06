Erdogan busca un nuevo mandato en la segunda vuelta de las elecciones de Turquía

(CNN) — Cerraron las urnas en la segunda vuelta presidencial de Turquía en la que el presidente Recep Tayyip Erdogan lucha…

(CNN) — Cerraron las urnas en la segunda vuelta presidencial de Turquía en la que el presidente Recep Tayyip Erdogan lucha por un tercer mandato histórico.

Erdogan se enfrenta cara a cara con el líder de la oposición Kemal Kilicdaroglu, un burócrata de 74 años y líder del CHP de tendencia izquierdista.

En la primera ronda de votación del 14 de mayo, Erdogan aseguró una ventaja de casi cinco puntos sobre Kilicdaroglu, pero no alcanzó el umbral del 50% necesario para ganar.

El bloque parlamentario del presidente ganó la mayoría de los escaños en la carrera parlamentaria el mismo día.

Erdogan emitió su voto en un centro de votación en Estambul el domingo. “Turquía, con casi el 90% de participación en la última vuelta, mostró hermosamente su lucha democrática y creo que volverá a hacer lo mismo hoy”, dijo.

Kilicdaroglu emitió su voto en Ankara y les dijo a los periodistas: “Para deshacernos de la opresión y de este liderazgo autoritario, para lograr una verdadera democracia y libertad, hago un llamado a todos los ciudadanos para que vayan a votar y permanezcan junto a las urnas”.

“Debido a que [la] elección se llevó a cabo bajo condiciones difíciles, se utilizó todo tipo de propaganda negra y calumnias, pero confío en el sentido común de la gente”.

Las autoridades electorales dijeron que la votación ocurre “sin ningún problema” y que los resultados deberían llegar antes que en la primera ronda.

El tercer candidato en las elecciones presidenciales de Turquía respaldará a Erdogan

La votación tiene lugar casi cuatro meses después de que el terremoto del 6 de febrero matara a más de 50.000 personas y desplazara a más de 5,9 millones en el sur de Turquía y el norte de Siria. También se produjo en medio de una grave crisis económica y lo que los analistas dicen es una erosión democrática bajo el Gobierno de Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan y Kemal Kilicdaroglu. Getty Images

Esto es lo que necesitas saber sobre la segunda vuelta:

Erdogan a la delantera en los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta

Con el 35,81% de los votos escrutados, Erdogan se situaba por delante de su rival, Kemal Kilicdaroglu, según los primeros resultados preliminares, reportó la agencia estatal turca de noticias.

Erdogan obtuvo el 58% de los votos, mientras que Kilicdaroglu obtuvo el 42% de los votos, según la agencia estatal Anadolu.

La participación electoral es del 84,57%, de acuerdo con Anadolu.

¿Cómo funcionan las elecciones en Turquía?

Turquía celebra elecciones cada cinco años. Los candidatos presidenciales pueden ser designados por partidos que hayan superado el umbral del 5% de votantes en las últimas elecciones parlamentarias, o aquellos que hayan reunido al menos 100.000 firmas que apoyen su candidatura.

El candidato que obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta es elegido presidente, pero si ningún candidato obtiene la mayoría de votos, la elección pasa a una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en la primera vuelta.

La participación electoral en la primera vuelta del 14 de mayo fue de casi el 90% según el Consejo Supremo de Elecciones (YSK), pero ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, lo que llevó a una segunda vuelta.

Erdogan recibió el 49,52% de los votos en la primera vuelta, lo que le otorga una ventaja de cinco puntos sobre Kilicdaroglu. Su bloque obtuvo una cómoda mayoría en la legislatura en una votación parlamentaria paralela.

La segunda vuelta se realizará este domingo. Las urnas abren a las 8:00 a.m. hora local (1 a.m. ET) y cierran a las 5 p.m. (10 a.m. hora del Este). Los resultados se esperan después de las 9 p.m. (2 p.m. ET) hora local.

¿Quiénes son los contendientes?

Se presentan los dos candidatos con el mayor número de votos, Erdogan y Kilicdaroglu.

El líder turco con más años de servicio desde que se estableció la república turca moderna, Erdogan ha estado en el poder durante dos décadas, primero como primer ministro del país y luego como presidente.

El hombre de 69 años, que comenzó su gobierno con libertades religiosas generalizadas y un auge económico, ha consolidado su poder a lo largo de los años y vio cómo la economía de Turquía, valorada en US$ 800.000 millones, se desplomaba desastrosamente en medio de políticas fiscales poco ortodoxas.

El candidato de la Alianza Ancestral de derecha, Sinan Ogan Sinan Ogan, que emergió con el 5,17% de los votos en la primera vuelta, dijo el lunes que apoyaba a Erdogan en la segunda vuelta e instó a sus votantes a apoyarlo.

Ogan había condicionado su respaldo a cualquiera de los candidatos a políticas más estrictas hacia los refugiados y algunos grupos kurdos que él percibe como terroristas.

Un legislador que representa al CHP desde 2002 –el mismo año en que el Partido AK de Erdogan llegó al poder– Kilicdaroglu, de 74 años, escaló en la política para convertirse en el séptimo presidente de su partido en 2010.

Nacido en la provincia oriental de Tunceli, de mayoría kurda, el líder del partido participó en las elecciones generales de Turquía de 2011, pero perdió, quedando en segundo lugar detrás de Erdogan y su partido AK.

Kilicdaroglu representa al partido formado hace 100 años por Mustafa Kemal Ataturk, el padre fundador de la Turquía moderna y un laico acérrimo. Está en marcado contraste con el partido de raíces islamistas de Erdogan y su base conservadora.

El líder del Partido Popular Republicano (CHP) y candidato presidencial conjunto de Nation Alliance, Kemal Kilicdaroglu, da una conferencia de prensa en Ankara el 18 de mayo. Alp Eren Kaya/AFP/Getty Images

Sin embargo, a pesar de sus inclinaciones seculares, el candidato de la oposición y su alianza han prometido representar a todas las facciones de la sociedad turca, lo que, según los analistas, quedó demostrado en su diversa coalición.

Desde la votación, sus discursos han tomado lo que los analistas llamaron un “cambio de marcha”, con Kilicdaroglu prometiendo enviar de regreso a millones de anfitriones de inmigrantes en Turquía.

¿Cuáles son las implicaciones internacionales?

Una de las economías más grandes del mundo y con una población de 85 millones, Turquía se encuentra en el corazón de un orden mundial cada vez más polarizado.

Un miembro de la OTAN que tiene el segundo ejército más grande de la alianza, Turquía ha fortalecido sus lazos con Rusia en los últimos años. La creciente amistad de Erdogan con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llamado la atención en Occidente, especialmente en medio de la continua embestida de Moscú en Ucrania.

En desafío a EE.UU., Turquía incluso compró armas a Rusia en 2019, y el año pasado causó un dolor de cabeza para los planes de expansión de la OTAN al detener la membresía de Finlandia y Suecia.

Erdogan se dirige a una segunda vuelta en las reñidas elecciones de Turquía

En una entrevista exclusiva con Becky Anderson de CNN, Erdogan dijo que Turquía tiene una relación “especial” y creciente con Vladimir Putin.

“No estamos en un punto en el que impondríamos sanciones a Rusia como lo ha hecho Occidente. No estamos sujetos a las sanciones de Occidente”, dijo Erdogan. “Somos un Estado fuerte y tenemos una relación positiva con Rusia”.

“Rusia y Turquía se necesitan mutuamente en todos los campos posibles”, agregó.

Kilicdaroglu ha dicho que no buscaría emular la relación de personalidad de Erdogan con Putin, sino que recalibraría la relación de Ankara con Moscú para que sea “impulsada por el Estado”.

Pero incluso si Erdogan es expulsado en las elecciones, un cambio de sentido en la política exterior de Turquía no es un hecho, dijeron los analistas. Si bien figuras cercanas a la oposición han indicado que, si gana, reorientaría a Turquía hacia Occidente, otros dicen que es probable que los problemas centrales de política exterior permanezcan sin cambios.

A pesar de sus desacuerdos, Turquía ha sido útil para sus aliados occidentales bajo Erdogan. El año pasado, Ankara ayudó a mediar en un histórico acuerdo de exportación de granos entre Ucrania y Rusia, e incluso proporcionó a Ucrania drones que desempeñaron un papel en la lucha contra los ataques rusos. Y mientras Suecia aún espera su ingreso a la OTAN, se ha permitido el ingreso de Finlandia.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los votantes?

En lo alto de la lista de preocupaciones de los votantes está el estado de la economía y los daños causados por el terremoto. Incluso antes del desastre de febrero, Turquía estaba luchando con el aumento de los precios y una crisis monetaria que en octubre hizo que la inflación alcanzara el 85%.

Eso afectó el poder adquisitivo del público y es “fundamentalmente la razón por la cual la popularidad de Erdogan se ha erosionado”, dijo Sinan Ulgen, exdiplomático turco y presidente del grupo de expertos EDAM, con sede en Estambul. “Esa será la principal desventaja para Erdogan”, afirmó.

Los votantes también emiten sus votos en función de a quién consideran más capaz de manejar las consecuencias del terremoto, así como de proteger al país de futuros desastres, dicen los analistas, y agregan que la popularidad de Erdogan no ha tenido el impacto político esperado.

“Existe un debate sobre qué plataforma electoral proporciona la solución adecuada para abordar estas vulnerabilidades y mejorar la resiliencia de Turquía ante estos desastres nacionales”, indicó Ulgen.

Además de la economía y la gestión del gobierno de los frecuentes desastres naturales de Turquía, los votantes probablemente estén preocupados por el alejamiento de Erdogan de la democracia, algo que la oposición ha hecho campaña para revertir.

En su entrevista con CNN, Erdogan defendió sus políticas económicas y negó haber reprimido las libertades.

¿Quién es probable que gane?

A pesar de enfrentar la oposición más fuerte hasta ahora a su gobierno, el futuro de Erdogan no parece tan oscuro como algunos predijeron a principios de este año.

El presidente cuenta con el apoyo de un sector religioso sustancial, que parece haber sido apenas afectado por la economía tambaleante o la respuesta temprana caótica del gobierno al terremoto.

Los críticos de Erdogan argumentan que Erdogan impulsó aún más su base de apoyo al hacer acusaciones sin fundamento en el campo de la oposición. Acusó a Kilicdaroglu de colusión con grupos terroristas kurdos y se refirió repetidamente al líder de la oposición —miembro de la minoría liberal musulmana aleví— como un musulmán no suficientemente bueno.

“Esta estrategia de ‘musulmán no bueno y respaldado por terroristas’ atrajo a los votantes de derecha que se suponía que elegirían a Kilicdaroglu”, dijo Soner Cagaptay, investigador principal del Instituto de Política del Cercano Oriente de Washington.

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan (derecha) y el presidente de Finlandia Sauli Niinisto (izquierda), se dan la mano después de una conferencia de prensa conjunta celebrada después de su reunión en el Complejo Presidencial en Ankara, Turquía, el 17 de marzo. Emin Sansar/Anadolu Agency/Getty Images

Cagaptay argumenta que si bien el mensaje de Erdogan no resonó en las grandes ciudades de Turquía y la relativamente próspera costa sur, las cuales votaron en gran medida por la oposición, Erdogan obtuvo el apoyo necesario de las partes más pobres del país, es decir, en las regiones centrales y en la costa del mar Negro.

“Allí, se suprimió el apoyo a Kilicdaroglu porque los votantes de derecha cuyos propios partidos respaldaban a Kilicdaroglu no lo eligieron”, afirmó.

Los mensajes de Erdogan también se vieron amplificados por su amplia influencia sobre los medios turcos, argumentaron los críticos.

Aún así, la segunda vuelta del domingo es la primera segunda vuelta presidencial en Turquía. En 2019, el partido gobernante de Erdogan perdió las principales ciudades en las elecciones para alcaldes, incluida su propia ciudad natal, Estambul. El 14 de mayo, la mayoría de los votos de Estambul fueron para la oposición.

Queda por ver qué deparan las elecciones del domingo, pero si Erdogan gana, dijo Cagaptay, “será reivindicado por las políticas económicas poco ortodoxas, la falta de estado de derecho y el fin de la autonomía social”.

Tamara Qiblawi e Isil Sariyuce de CNN en Estambul contribuyeron a este reporte.

