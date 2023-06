Rita Wilson dice que el momento incómodo en la alfombra roja de Cannes con Tom Hanks no es lo que parece

(CNN) — Rita Wilson quiere que sepas que esas fotos incómodas que circulan de lo que parece ser un momento…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Rita Wilson quiere que sepas que esas fotos incómodas que circulan de lo que parece ser un momento tenso en una alfombra roja de Cannes el martes con su marido Tom Hanks no son lo que parecen.

El miércoles, Wilson publicó un mensaje en su Instagram Stories aclarando exactamente lo que sucedió en medio de especulaciones de que el momento capturado fue acalorado.

“Esto se llama No te oigo. La gente está gritando. ¿Qué has dicho? Dónde se supone que vamos?” escribió Wilson. Y añadió: “¡Pero eso no vende historias! Buen intento. Nos lo pasamos muy bien”.

También animó a sus seguidores a ir a ver “Asteroid City”, del director Wes Anderson, protagonizada por Hanks y que era el estreno de la película a la que asistían cuando tomaron las fotos.

No es la primera vez que un famoso desmiente rumores en Internet relacionados con fotos o vídeos virales que han captado lo que parece ser un momento tenso.

(De izquierda a derecha) Un miembro del personal del Festival de Cannes, Tom Hanks y Rita Wilson en el estreno de “Asteroid City” el martes en Francia. Antonin Thuillier/AFP/Getty Images

En septiembre de 2022 se hizo viral un vídeo del Festival de Cine de Venecia en el que se veía al cantante Harry Styles haciendo un movimiento que hizo creer a algunos que había escupido a su coprotagonista de “Don’t Worry Darling”, Chris Pine.

Tanto Pine como la directora y coprotagonista de la película, Olivia Wilde, han aclarado que Styles no escupió a Pine. Incluso el propio Styles bromeó sobre el incidente durante uno de sus conciertos.

Tampoco hay que olvidar los memes de Ben Affleck que se hicieron virales durante la gala de los Grammy de 2023, en los que el actor de “Air” aparecía con cara de agotamiento sentado junto a su esposa Jennifer López.

Affleck respondió públicamente a las especulaciones en marzo diciendo que, de hecho, se lo pasó “bien” en la gala, y atribuyó la tranquila conversación que mantuvieron a un simple “asunto de marido y mujer”.

Así que la lección es que, aunque se dice que una imagen vale más que mil palabras, lo más probable es que no esté diciendo lo que uno cree.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.