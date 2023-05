¿Qué hacer cuando cientos de kilos de pasta se arrojan un pueblo de Nueva Jersey? Fotos y bromas

(CNN) — Para muchas personas, la pasta es un alimento sagrado. Y los habitantes de Nueva Jersey la veneran especialmente,…

(CNN) — Para muchas personas, la pasta es un alimento sagrado. Y los habitantes de Nueva Jersey la veneran especialmente, ya que, según los datos del censo, más de un millón de residentes tienen raíces italianas (incluido el ficticio Tony Soprano).

Entonces, ¿por qué alguien arrojaría cientos de kilos de pasta en los bosques de los jardines del estado, negando la oportunidad de que estuvieran en todo su esplendor en un plato lleno de salsa y queso parmesano?

Los habitantes de Old Bridge, Nueva Jersey, se han hecho esta pregunta en los últimos días, aunque puede que parte del misterio se haya resuelto.

El incidente cobró fuerza cuando Ali Allocco, residente en Filadelfia que vivía en Nueva Jersey, publicó el martes en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de una página de Reddit de Nueva Jersey sobre el incidente de la pasta. El tema adquirió interés rápidamente y acumuló más de 5 millones de visitas y más de 4.500 retuits hasta la tarde del viernes.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ

— pasta girl (@worrystonee) May 2, 2023

Nina Jochnowitz, una residente de Old Bridge que se lanzó a las elecciones del concejo municipal en 2021, publicó fotos de la pasta arrojada a un bosque en su página de Facebook y en páginas de grupos comunitarios.

Las imágenes muestran montones de macarrones y fideos a lo largo de la orilla de un arroyo en el municipio.

El viernes por la mañana, Jochnowitz dijo que había acudido al lugar de los hechos para hacer fotos después de que un vecino se lo contara.

“Lo hicieron con un método antiguo, es decir, lo tiraron al bosque, como hace todo el mundo”, explicó.

La residente de 23 años dijo que se puso en contacto con las autoridades municipales, pero Old Bridge no tiene su propio vertedero y utiliza empresas privadas para recoger la basura.

“Cuando no tienes un servicio para deshacerte de la basura, la gente lo hace de la mejor manera posible para sí misma”, dijo Jochnowitz.

En cuanto a quién tiraría kilos del alimento básico de la despensa italiana, Jochnowitz describió a la persona como “un residente del barrio que estaba vaciando una gran cantidad de pasta”. Se negó a identificarlo, por consideración hacia la familia.

“Tenía una colección muy grande de pasta, y terminó, básicamente, a nuestros pies”, dijo.

Himanshu Shah, administrador de negocios de Old Bridge, confirmó el jueves en una declaración a CNN que se habían vertido “varios cientos de kilos” de pasta y que, de hecho, toda estaba cruda.

“Estimamos que hay varios cientos de kilos de pasta cruda que se sacaron de su empaque y se tiraron en el arroyo. Parece que estuvo allí solo por poco tiempo, pero la humedad empezó a ablandar parte de la pasta”, según Shah. El fin de semana pasado llovió mucho en la zona.

El 28 de abril la policía fue enviada a la zona. Después, dos empleados de obras públicas llegaron al lugar para limpiarlo, según Shah.

El Departamento de Obras Públicas de Old Bridge recogió “lo que parecían ser 15 carretones de pasta vertida ilegalmente a lo largo de un arroyo en un barrio residencial”, dijo Shah.

Ahora el departamento de policía del municipio investiga el incidente, según el comunicado.

En comentarios sobre los hechos este viernes, el alcalde de Old Bridge, Owen Henry, dijo que si el individuo hubiera llamado para preguntar qué hacer con la pasta, el municipio podría haber sugerido otras opciones, como llevarla a un banco de alimentos.

“Fue un error de criterio, porque este material podría haberse eliminado adecuadamente”, dijo. Henry añadió que la limpieza duró unas dos horas.

Un vecino del barrio, Keith Rost, de 33 años, que se topó con los montones de pasta mientras paseaba por un sendero, dijo que los empleados de obras públicas recogieron los macarrones con una máquina.

“Tenían una pequeña máquina que recogía los macarrones y se pasaron unas dos horas limpiando el sendero ese mismo día”, explicó.

Al igual que Jochnowitz, Rost se negó a nombrar al culpable, pero dijo que había oído decir a los vecinos que la pasta podría haberse acumulado en el transcurso de la pandemia de covid-19.

