Problemas técnicos en Twitter eclipsan el anuncio de campaña presidencial de DeSantis

Nueva York (CNN) — La transmisión en vivo del evento de Twitter con Ron DeSantis colapsó y se retrasó este…

Listen now to WTOP News

Nueva York (CNN) — La transmisión en vivo del evento de Twitter con Ron DeSantis colapsó y se retrasó este miércoles mientras cientos de miles de usuarios se conectaban para escuchar al gobernador de Florida anunciar su candidatura a la Casa Blanca.

El sonido del evento transmitido en vivo — que se celebró en Twitter Spaces y fue presentado por el propietario de la plataforma Elon Musk y el empresario tecnológico David Sacks — se interrumpió en los primeros minutos después de comenzar.

“Hay tanta gente aquí que los servidores se nos están fundiendo”, dijo Sacks en un momento dado.

Más de 500.000 usuarios de Twitter se unieron al evento, que finalmente terminó y se reinició, lo cual retrasó el anuncio de DeSantis casi media hora.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publica en Twitter que se postulará para la presidencia de Estados Unidos

Twitter se ha enfrentado a diversas interrupciones y problemas técnicos desde que Musk se hizo cargo de la plataforma a finales del año pasado. Poco después de adquirir la empresa, Musk despidió a un gran número de técnicos y otros miembros del personal y redujo la capacidad de los servidores de Twitter en un esfuerzo por reducir costes.

En los últimos meses, Twitter se ha enfrentado a múltiples cortes de servicio que afectan la capacidad de miles de usuarios para acceder al sitio, ver imágenes y leer tuits en sus timeline. Los usuarios también informaron anteriormente de problemas con la herramienta de autenticación de dos factores de la aplicación, que las respuestas aparecen encima de un tuit en lugar de debajo y que los tuits antiguos aparecen repetidamente en su feed o en sus menciones.

Musk y David Sacks admitieron este miércoles que la capacidad limitada de los servidores de Twitter influyó en los problemas para iniciar con el evento de DeSantis: “Creo que rompieron Internet”, dijo Sacks cuando se relanzó el evento.

El producto de Twitter Spaces no se creó necesariamente para albergar eventos con cientos de miles de oyentes. La mayoría de los espacios tienen, como mucho, varios cientos de oyentes a la vez.

¿Es Twitter la alternativa a Fox News para los republicanos? 2:39

Twitter Spaces es “de mala calidad”, dice exempleado de Twitter

Twitter Spaces, la herramienta de streaming de audio de la compañía que DeSantis intentó utilizar la noche de este miércoles para lanzar su campaña presidencial, fue descrita como un “prototipo” y una herramienta “de mala calidad” por un exempleado de Twitter familiarizado con su desarrollo.

“Spaces era en gran medida un prototipo, no un producto acabado. Utilizaba la vieja infraestructura de Periscope y no podía escalar tan eficazmente como los servicios alojados dentro de Twitter propiamente dichos. Es una prueba beta que nunca terminó”, dijo el exempleado a CNN. “Así que todo es un lío improvisado de cosas parciales de Twitter y cosas parciales de AWS [Amazon Web Services] que no están pensadas para gestionar el tráfico a escala de Twitter”.

La alianza entre DeSantis y Elon Musk comenzó a gestarse hace un año

Twitter adquirió la plataforma de streaming de video Periscope en 2015. El exempleado dijo que Twitter Spaces se había construido sobre la infraestructura existente de Periscope y no se había integrado con Twitter correctamente, lo que probablemente contribuyó a los problemas técnicos de este miércoles.

Fallas retrasan el lanzamiento de la campaña de DeSantis en Twitter

El chat de Twitter Spaces del gobernador de Florida, Ron DeSantis, con Elon Musk tuvo un comienzo accidentado, con problemas técnicos que retrasaron el lanzamiento de su campaña.

El moderador y magnate de la tecnología David Sacks se disculpó por algunos problemas técnicos, a los que culpó del intenso tráfico. Hacia las 18:11 horas, intentaron restablecer la actividad, pero seguían teniendo problemas y se oían charlas entre Musk y otra persona.

¿Quién es Ron DeSantis, el gobernador de Florida que quiere ser presidente de EE.UU.?

“Va a seguir colapsando, ¿eh?”, dijo el individuo.

“Los servidores están algo forzados”, dijo Musk ante casi 400.000 personas que escuchaban.

La cuenta de la campaña del presidente Joe Biden hizo un guiño a las fallas del lanzamiento en Twitter Spaces de Ron DeSantis, al tuitear un enlace a la página de recaudación de fondos de la campaña del propio Biden, con el mensaje: “Este enlace funciona”.

Arlette Saenz contribuyó a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.