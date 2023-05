CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 646¾ 654¼ 616 625¼ —22¼ Sep 660¾ 666½ 628¾ 637½ —22¾ Dec 675½ 683¼ 646 655¼ —21¾ Mar 686½ 695¼ 659¾ 669 —20¼ May 690 700½ 668 675¾ —19¼ Jul 697¾ 697¾ 666¾ 675½ —18¾ Sep 706¾ 706¾ 678 678 —25 Dec 719¼ 720¾ 689 689 —27¼ Mar 718¾ 725¾ 717 717¼ —9¼ Jul 719 719 719 719 Est. sales 143,145. Tue.’s sales 111,758 Tue.’s open int 372,181 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 581¾ 582¾ 554¼ 563¾ —17½ Sep 508½ 508½ 492¼ 499½ —7 Dec 507 507¾ 494 501½ —3¾ Mar 516¾ 517¾ 504½ 512 —3¾ May 523½ 523¾ 511¼ 518 —4 Jul 526 527¼ 514¾ 520¾ —4¾ Sep 504¾ 506¾ 494¾ 498¾ —5½ Dec 499½ 501 489½ 493½ —5½ Mar 498¼ 498¼ 498¼ 498¼ —8½ May 507½ 507½ 500¼ 500¼ —9 Jul 507¼ 507¼ 507¼ 507¼ —3 Dec 466¾ 466¾ 462 462 —5¾ Dec 459 459 459 459 —1¾ Est. sales 469,385. Tue.’s sales 294,613 Tue.’s open int 1,299,501, up 6,973 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 339 347 333¼ 341½ —3½ Sep 349 349 341½ 341½ —6½ Dec 356 356 350 350¾ —4¾ Est. sales 489. Tue.’s sales 892 Tue.’s open int 4,717 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1365 1365¾ 1334 1343 —21 Aug 1298½ 1300¼ 1275¼ 1282¼ —16 Sep 1224¼ 1227 1204½ 1212¾ —12¾ Nov 1207½ 1208½ 1185¾ 1193 —14 Jan 1217½ 1218¾ 1196 1203¼ —14 Mar 1221 1222¼ 1200 1206¾ —14½ May 1226 1227½ 1206¼ 1212½ —14½ Jul 1227 1233 1211¼ 1217½ —14¾ Sep 1188 1188 1188 1188 —7¾ Nov 1178½ 1182 1162 1169¾ —15 May 1152 1152 1152 1152 —17 Jul 1167 1167 1167 1167 —6¼ Nov 1133 1133 1117 1117 —16 Nov 1090 1090 1090 1090 —3¼ Est. sales 223,034. Tue.’s sales 253,289 Tue.’s open int 642,160, up 1,673

