CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 661¾ 664¼ 640 645½ —15¼ Sep 673½ 675½ 652¾ 658¼ —13¾ Dec 689½ 691 669½ 675¼ —12¾ Mar 702¼ 702¼ 681¾ 687¾ —11¾ May 705½ 705½ 687¾ 694 —10¾ Jul 705¾ 705¾ 691¾ 693½ —10 Sep 709½ 709½ 700¾ 700¾ —11½ Dec 722¾ 726 709¼ 715¼ —11¼ Mar 723 723½ 722½ 722½ —14 Est. sales 91,803. Mon.’s sales 104,901 Mon.’s open int 372,832 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 592 593 578¼ 580¾ —11¾ Sep 518 520 503¼ 506 —12 Dec 515¼ 517½ 501 504¾ —10¼ Mar 525 527¼ 511½ 515 —10¼ May 531¾ 533¼ 518 521½ —9¾ Jul 534¾ 536¾ 521½ 525 —9¾ Sep 512 512 500 502 —10¼ Dec 506 508 495¼ 498½ —8¼ Mar 502¾ 502¾ 502¾ 502¾ —11½ May 504¾ 504¾ 504¾ 504¾ —12 Jul 506 506 506 506 —11¼ Sep 486¾ 486¾ 486¾ 486¾ +10¾ Dec 473 473 464¼ 464¼ —7¼ Dec 460 460 460 460 —4¼ Est. sales 236,229. Mon.’s sales 334,091 Mon.’s open int 1,292,528 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 340¼ 344 338½ 342 +1¼ Sep 347¼ 347¼ 346 346 —1¼ Dec 357½ 357½ 353 356 Est. sales 599. Mon.’s sales 590 Mon.’s open int 4,718, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1400 1401¾ 1358¾ 1361¼ —39½ Aug 1326½ 1328¾ 1291 1295¼ —33 Sep 1250½ 1251 1218¼ 1222¾ —30 Nov 1230 1232 1200½ 1203¾ —27½ Jan 1239¼ 1241½ 1210¾ 1213¾ —27½ Mar 1243 1244¼ 1215 1217¾ —26¾ May 1248 1248¾ 1221 1224 —25¾ Jul 1251½ 1252¾ 1226¼ 1229 —25 Nov 1202 1204 1180 1183 —21¾ Nov 1139 1139 1132 1132 —16¾ Est. sales 209,279. Mon.’s sales 198,638 Mon.’s open int 640,487, up 6,040

