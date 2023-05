CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 646 663½ 643¾ 660¼ +15¼ Sep 657¼ 675 655½ 672 +15¼ Dec 674¼ 691¼ 672¾ 688½ +14¾ Mar 685 701¼ 683¾ 698½ +13¾ May 689¼ 705¼ 689¼ 703¼ +13 Jul 689½ 702 686¾ 700 +10½ Sep 705 708 703½ 708 +9¾ Dec 715¼ 725¼ 715¼ 724 +10 Est. sales 89,601. Thu.’s sales 120,605 Thu.’s open int 370,224 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 644 656¼ 644 651½ +5 Jul 588¾ 599¼ 588½ 596½ +7½ Sep 529¾ 537¾ 529¼ 535½ +6 Dec 528½ 537 528½ 534¼ +5¾ Mar 539 545¾ 538¼ 543 +4¾ May 545 551 544½ 548¾ +4½ Jul 547¾ 553 547¾ 550¾ +3½ Sep 524¾ 528¾ 524¾ 526½ +2 Dec 517 523¼ 517 519¾ +2 Dec 481½ 485 481½ 482 +¾ Est. sales 187,838. Thu.’s sales 295,556 Thu.’s open int 1,248,774, up 21,739 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 321¾ 333½ 321¾ 328 +9 Sep 336¾ 336¾ 334 334 +9¼ Dec 340¼ 346¾ 340¼ 341¼ +5½ Mar 354¼ 354¼ 354¼ 354¼ +9½ Est. sales 585. Thu.’s sales 462 Thu.’s open int 5,166 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1452 1468 1452 1467½ +19 Jul 1417 1438¾ 1416 1435½ +17¾ Aug 1356¾ 1376 1356¾ 1373 +14½ Sep 1285¼ 1301½ 1285¼ 1298½ +10¾ Nov 1266½ 1279¾ 1265¼ 1277¾ +9¼ Jan 1276¼ 1288½ 1274¾ 1286½ +8¼ Mar 1279 1290¼ 1278¼ 1287½ +6¼ May 1283¼ 1294 1283 1291½ +5¾ Jul 1288¾ 1297 1286¼ 1294¼ +5½ Aug 1283¼ 1284 1283¼ 1283¼ +6¾ Nov 1233¾ 1240½ 1233¾ 1236¾ +4½ May 1215¾ 1215¾ 1215¾ 1215¾ —1½ Nov 1174 1174 1168 1168 — ¼ Est. sales 146,555. Thu.’s sales 176,255 Thu.’s open int 606,604, up 5,969

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.