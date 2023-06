CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 616¾ 616¾ 588¾ 589¼ —26¾ Sep 629½ 630 603 603 —26½ Dec 648 648¼ 622 622¼ —25¼ Mar 659½ 659½ 636 636¼ —25 May 663½ 663½ 643¾ 644 —24½ Jul 669¾ 669¾ 649¼ 649¼ —23¾ Dec 683¾ 684 672½ 672½ —21 Est. sales 66,630. Fri.’s sales 83,126 Fri.’s open int 389,203 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 603¾ 605 598½ 600¼ —3¾ Sep 529 530½ 514¾ 515½ —13½ Dec 534¼ 536¼ 520 520½ —14 Mar 543¼ 545 529¼ 530 —13¼ May 547¾ 549½ 534¾ 535¾ —12¼ Jul 548¾ 550 536½ 537¾ —10¾ Sep 518½ 518½ 506¼ 508¼ —9¾ Dec 513¼ 514½ 500¾ 503½ —9¾ Dec 477 477 472 472 —7½ Jul 489 489 489 489 Dec 468¾ 468¾ 468¾ 468¾ —3¾ Est. sales 162,611. Fri.’s sales 381,076 Fri.’s open int 1,321,289 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 343½ 345 340 341½ —2 Sep 344¼ 344½ 343½ 344 —1¼ Dec 355½ 355½ 349 352 —3¼ Est. sales 268. Fri.’s sales 542 Fri.’s open int 4,492 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1337¼ 1337¼ 1308½ 1310¼ —27 Aug 1261 1261¼ 1228½ 1230 —31 Sep 1199¼ 1199½ 1165¾ 1167 —31½ Nov 1191½ 1191½ 1157¼ 1159¼ —30¼ Jan 1199 1199 1167½ 1169¼ —29¾ Mar 1200 1200 1170½ 1172¼ —27¾ May 1204 1204 1175½ 1176¾ —26¾ Jul 1202 1202¾ 1180¼ 1181¼ —26¾ Nov 1162½ 1164 1135¾ 1136½ —24¼ Nov 1110 1110 1100 1100 —24¾ Est. sales 106,322. Fri.’s sales 208,279 Fri.’s open int 669,946, up 3,712 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 48.88 49.06 46.47 46.82 —2.00 Aug 48.92 49.05 46.57 46.91 —1.98 Sep 48.87 48.92 46.52 46.77 —2.01 Oct 48.60 48.61 46.38 46.58 —2.01 Dec 48.44 48.66 46.34 46.57 —1.96 Jan 48.44 48.44 46.34 46.53 —1.94 Mar 48.32 48.32 46.27 46.48 —1.87 May 48.14 48.14 46.18 46.38 —1.79 Jul 47.92 47.92 46.00 46.20 —1.75 Aug 46.64 46.64 46.00 46.00 —1.70 Sep 46.00 46.00 46.00 46.00 —1.43 Oct 46.00 46.00 46.00 46.00 —1.11 Est. sales 66,213. Fri.’s sales 107,246 Fri.’s open int 542,193 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 402.20 402.90 395.90 397.40 —4.80 Aug 398.10 398.50 391.40 392.50 —5.40 Sep 388.40 389.00 381.90 382.60 —5.80 Oct 378.00 378.80 371.80 372.30 —6.10 Dec 375.40 375.80 368.80 369.80 —6.10 Jan 373.30 373.30 366.80 367.20 —6.20 Mar 367.30 367.30 360.80 361.10 —6.20 May 360.50 360.50 357.20 358.00 —5.20 Jul 357.50 359.30 356.90 357.00 —5.30 Aug 357.00 357.00 354.60 355.40 —4.40 Sep 354.00 354.90 352.00 352.00 —4.80 Oct 350.00 350.80 348.50 350.80 —1.70 Dec 350.00 350.80 348.10 350.80 —1.80 Est. sales 49,953. Fri.’s sales 138,191 Fri.’s open int 487,255, up 515

