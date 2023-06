CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 606 614 602½ 611½ +7¼ Sep 619½ 627¼ 615¾ 625 +7¾ Dec 637½ 646½ 634½ 643¾ +7¾ Mar 649¾ 660½ 649¾ 658 +7¼ May 661¾ 666¼ 660 661¼ +3¾ Jul 665 669¼ 663½ 667¼ +6 Sep 675 675 675 675 +5 Dec 687¼ 689½ 685¾ 685¾ +3½ Est. sales 30,892. Thu.’s sales 91,576 Thu.’s open int 389,509, up 5,149 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 590¼ 599 588¼ 598 +7¼ Sep 509¾ 524¾ 508½ 524¼ +13¾ Dec 515½ 530¾ 514¼ 530 +14 Mar 525 539¾ 523¾ 539¾ +14¼ May 530½ 544¾ 529¾ 544¼ +13 Jul 531¾ 545¼ 531¾ 544¾ +11¾ Sep 508¼ 514 508¼ 513 +6½ Dec 500 510 500 509¾ +7¾ Dec 475¼ 475¼ 475¼ 475¼ +3¾ Dec 465 465 465 465 — ¼ Est. sales 154,342. Thu.’s sales 275,998 Thu.’s open int 1,323,155, up 10,800 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 338¼ 343½ 338¼ 342 +6 Sep 343¼ 343½ 343¼ 343½ +4¾ Dec 354¾ 355¼ 350½ 350½ +3¼ Est. sales 143. Thu.’s sales 585 Thu.’s open int 4,600 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1323¾ 1339¾ 1322 1336 +12 Aug 1250 1266¼ 1246½ 1263¾ +14 Sep 1184¼ 1201¾ 1181¼ 1199¾ +16 Nov 1172 1189¾ 1169½ 1188 +15¾ Jan 1181¼ 1198¾ 1179½ 1197¼ +14¾ Mar 1183 1200 1181¾ 1198½ +13½ May 1187 1203½ 1186 1202 +12¼ Jul 1191¼ 1207½ 1191¼ 1205¾ +11½ Nov 1151½ 1161 1151½ 1158½ +9½ Est. sales 89,494. Thu.’s sales 255,720 Thu.’s open int 666,234, up 12,632 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 48.61 49.66 48.46 49.46 +.94 Aug 48.60 49.65 48.48 49.51 +.98 Sep 48.46 49.47 48.35 49.32 +.97 Oct 48.16 49.19 48.16 49.06 +.97 Dec 48.09 49.06 47.93 48.93 +.95 Jan 47.97 48.93 47.97 48.93 +1.04 Mar 47.99 48.78 47.99 48.78 +1.00 May 47.88 48.58 47.88 48.53 +.89 Jul 48.33 48.40 48.21 48.40 +.92 Jul 48.50 48.50 46.45 46.45 Est. sales 40,474. Thu.’s sales 123,241 Thu.’s open int 544,407 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 398.40 403.30 397.00 402.00 +4.80 Aug 393.00 398.20 392.30 397.10 +4.10 Sep 386.00 388.30 383.60 387.30 +3.00 Oct 375.40 378.10 374.60 377.10 +1.90 Dec 372.80 375.40 371.60 374.50 +1.70 Jan 370.00 372.60 368.80 372.00 +1.90 Mar 363.00 366.20 362.10 365.40 +1.80 May 359.40 361.90 357.90 361.60 +2.20 Jul 358.60 361.00 358.40 360.90 +2.30 Aug 356.40 356.40 356.40 356.40 +.10 Sep 353.50 356.40 353.50 355.70 +2.00 Oct 351.90 351.90 351.90 351.90 +2.30 Est. sales 53,720. Thu.’s sales 151,208 Thu.’s open int 486,740, up 3,572

