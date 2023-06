CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 621 624½ 611¼ 617½ —4¾ Sep 634¾ 636¾ 624 630¾ —3¾ Dec 651½ 653½ 642 648½ —3 Mar 666 667 656½ 662¾ —2¼ May 670¼ 673¼ 663¾ 670 —1¾ Jul 674 675 666½ 670 —3¾ Dec 697½ 697½ 687¾ 687¾ —6¾ Est. sales 38,147. Tue.’s sales 85,777 Tue.’s open int 379,453, up 1,931 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 577 585 574 584 +6½ Sep 511¾ 518¼ 509¼ 518 +6 Dec 517¼ 524½ 515½ 523¾ +7 Mar 526¼ 533¾ 525 533 +6¾ May 532¼ 539 530¾ 539 +7 Jul 535½ 541 533 541 +7 Sep 509½ 514¼ 509¼ 514¼ +5 Dec 506¼ 509¾ 503½ 509¼ +4¾ Dec 474½ 476¼ 474½ 476¼ +2½ Jul 487¾ 487¾ 487¾ 487¾ +4 Dec 467 467½ 467 467½ +1¼ Est. sales 139,446. Tue.’s sales 267,064 Tue.’s open int 1,299,841, up 4,697 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 322 329¾ 322 329 +7½ Sep 330¾ 335 330¾ 335 +6¾ Dec 342 346¾ 342 346¾ +7 Est. sales 108. Tue.’s sales 800 Tue.’s open int 4,697, up 94 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1322½ 1337¾ 1316 1335 +12½ Aug 1257¼ 1271½ 1250¾ 1269¾ +11 Sep 1197 1207½ 1189 1206 +7¾ Nov 1187¼ 1195½ 1178½ 1194¼ +6½ Jan 1197 1204¾ 1188½ 1204¼ +6¾ Mar 1198¾ 1206¾ 1191¾ 1205¾ +5½ May 1202¼ 1211 1196¼ 1210 +5 Jul 1208¾ 1215½ 1200¾ 1214¾ +6 Nov 1162¾ 1170 1156 1169¾ +6 Est. sales 85,778. Tue.’s sales 199,263 Tue.’s open int 651,248, up 1,616 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.76 48.89 47.51 48.78 +1.02 Aug 47.86 48.91 47.60 48.81 +.94 Sep 47.77 48.63 47.53 48.63 +.86 Oct 47.63 48.47 47.39 48.47 +.86 Dec 47.56 48.34 47.26 48.25 +.70 Jan 47.74 48.24 47.21 48.24 +.75 Mar 47.63 48.10 47.19 48.08 +.66 May 47.23 47.97 47.02 47.97 +.67 Jul 47.67 47.78 47.56 47.78 +.61 Sep 47.14 47.14 47.14 47.14 +.38 Dec 46.33 47.00 46.33 47.00 +.59 Est. sales 45,303. Tue.’s sales 124,818 Tue.’s open int 541,400, up 2,173 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 406.40 410.60 404.10 408.20 +1.80 Aug 401.60 405.40 399.30 403.30 +1.80 Sep 392.40 395.70 390.00 394.10 +1.80 Oct 382.50 384.60 380.20 383.70 +1.20 Dec 380.00 381.70 377.00 380.30 +.50 Jan 377.90 379.10 375.40 378.60 +.70 Mar 372.30 373.50 369.70 372.40 May 369.30 369.80 366.00 368.50 —.10 Jul 365.50 368.30 365.00 367.90 +.10 Aug 363.50 366.00 363.50 366.00 Sep 362.90 363.40 362.70 363.40 —.30 Dec 359.50 359.50 359.50 359.50 —.50 Est. sales 45,222. Tue.’s sales 114,097 Tue.’s open int 479,805, up 3,590

