Netflix comienza a controlar el uso de contraseñas compartidas en México, Argentina, Colombia y EE.UU.

(CNN) — Netflix empieza oficialmente a tomar medidas contra los usuarios que comparten contraseñas.

El martes, la empresa de servicio de streaming informó de que está enviando correos electrónicos a todos los suscriptores de EE.UU., Colombia, México y Argentina que comparten contraseñas con personas ajenas a su hogar, como parte de una medida planificada desde hace tiempo para limitar el uso compartido de contraseñas.

“Tu cuenta de Netflix está diseñada para ti y para las personas que viven contigo, es decir, tu hogar”, dice el correo electrónico, junto con opciones sobre cómo compartir la cuenta.

Para compartir una cuenta con alguien ajeno al hogar, el usuario puede transferir un perfil a alguien más o agregar un miembro extra a su cuenta por una cuota mensual adicional, con la función “miembro extra”. El costo dependerá de cada país y es señalado en el correo electrónico que recibirá el usuario.

En el pasado, Netflix hacía la vista gorda al uso compartido de contraseñas porque fomentaba el crecimiento. Sin embargo, el año pasado dijo que iba a tomar medidas drásticas contra el uso compartido de contraseñas porque perjudicaba resultados. Se calcula que más de 100 millones de hogares en todo el mundo comparten una cuenta.

La empresa empezó a tomar medidas drásticas contra el uso compartido de contraseñas en varios países a principios de este año, entre ellos Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y España.

Netflix reportó recientemente un aumento neto de 1,75 millones de suscriptores mundiales de streaming en el primer trimestre, casi un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo de los más de 3 millones que esperaban los analistas de Wall Street.

El servicio de streaming anunció durante el reporte financiero del mes pasado que ha visto una “reacción de cancelación en cada mercado cuando anunciamos la noticia” sobre la opción de pagar por compartir la cuenta, pero luego vio “un aumento de la adquisición y los ingresos.”

Estos serían los precios de la función “Miembro extra”

Si planeas brindar acceso a tu cuenta a alguien que vive en un domicilio diferente al tuyo, será necesario pagar una tarifa adicional por cada miembro extra y el valor exacto dependerá de la divisa y lo establecido por Netflix en cada país:

México – 69 pesos mexicanos al mes (US$ 3,84)

Colombia – 8.900 pesos colombianos al mes (US$ 1,96)

Argentina – 699 pesos argentinos al mes (US$ 2,98)

EE.UU. – US$ 7,99 al mes

Es importante tener en cuenta que esta función solo estará disponible para usuarios que residan en un mismo país.

