MTV Movie & TV Awards 2023: Conoce a los ganadores

(CNN) — Tras una semana loca llena de cambios en la producción de los MTV Movie & TV Awards en medio de la huelga de guionistas, un variopinto grupo de estrellas recibió este domingo estatuillas doradas de palomitas.

La taquillera película “Top Gun: Maverick” se unió a las series de televisión “Stranger Things”, “The Last of Us”, “The White Lotus” y “Wednesday” con el mayor número de nominaciones entre los contenidos de ficción. A la cabeza de las nominaciones en las categorías de contenido sin guion [reality TV] se situaron programas como “Jersey Shore Family Vacation”, “RuPaul’s Drag Race”, “The Real Housewives of Beverly Hills” y “Vanderpump Rules”. Jennifer Coolidge recibió el premio al genio cómico, mientras que el galardón al mejor momento musical fue para Purple Hearts por “Come Back Home”.

La ceremonia anual iba a ser presentada originalmente por Drew Barrymore, pero ésta anunció el jueves que renunciaba a ser la anfitriona en señal de apoyo a la huelga de guionistas. Aunque algunas de los segmentos de Barrymore ya se habían grabado antes de que comenzara la huelga, la ceremonia continuó sin un presentador oficial. En un comunicado, Barrymore se comprometió a volver como presentadora en la edición de 2024.

Los guionistas de Hollywood se declaran en huelga y paralizan la producción de muchas series de televisión

Tras la noticia de que los miembros en huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos planeaban hacer un piquete en el Barker Hangar de Santa Mónica, donde se grabó el evento, el productor ejecutivo Bruce Gillmer declaró a CNN que los MTV Movie & TV Awards “se distanciaban de un evento en directo” y emitían una versión pregrabada de la ceremonia el domingo.

Parte de ese cambio de rumbo durante la retransmisión incluyó escenas retrospectivas de anteriores ediciones de los MTV Movie & TV Awards, que constituyeron una abrumadora mayoría del programa, junto con discursos pregrabados de los ganadores.

A continuación figura la lista completa de nominados, con los ganadores resaltados en negrita.

Mejor película

“Avatar: The Way of Water”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“Nope”

“Scream VI” *GANADORA

“Smile”

“Top Gun: Maverick”

Mejor serie de televisión

“Stranger Things”

“The Last of Us” *GANADORA

“The White Lotus”

“Wednesday”

“Wolf Pack”

“Yellowstone”

“Yellowjackets”

Mejor actuación en una película

Austin Butler — “Elvis”

Florence Pugh — “Don’t Worry Darling”

KeKe Palmer — “Nope”

Michael B. Jordan — “Creed III”

Tom Cruise — “Top Gun: Maverick” *GANADOR

Mejor actuación en una serie de televisión

Aubrey Plaza — “The White Lotus”

Christina Ricci — “Yellowjackets”

Jenna Ortega — “Wednesday” *GANADORA

Riley Keough — “Daisy Jones & The Six”

Sadie Sink — “Stranger Things”

Selena Gomez — “Only Murders in the Building”

Mejor héroe

Diego Luna — “Andor”

Jenna Ortega — “Wednesday”

Paul Rudd — “Ant-Man & The Wasp: Quantumania”

Pedro Pascal — “The Last Of Us” *GANADOR

Tom Cruise — “Top Gun: Maverick”

Mejor villano

Elizabeth Olsen — “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” *GANADORA

Harry Styles – “Don’t Worry Darling”

Jamie Campbell Bower — “Stranger Things”

M3GAN – “M3GAN”

The Bear — “Cocaine Bear”

Mejor beso (presentado por Cheetos®)

Anna Torv + Philip Prajoux – “The Last Of Us”

Harry Styles + David Dawson – “My Policeman”

Madison Bailey + Rudy Pankow – “Outer Banks” *GANADORES

Riley Keough + Sam Claflin – “Daisy Jones & The Six”

Selena Gomez + Cara Delevingne – “Only Murders in the Building”

Mejor actuación de comedia

Adam Sandler – “Murder Mystery 2” *GANADOR

Dylan O’Brien – “Not Okay”

Jennifer Coolidge – “Shotgun Wedding”

KeKe Palmer – “Nope”

Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

Actuación revelación

Bad Bunny – “Bullet Train”

Bella Ramsey – “The Last Of Us”

Emma D’Arcy – “House of the Dragon”

Joseph Quinn – “Stranger Things” *GANADOR

Rachel Sennott – “Bodies Bodies Bodies”

Mejor pelea

Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) – “Bullet Train”

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface – “Scream VI” *GANADORES

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) – “Stranger Things”

Keanu Reeves (John Wick) – “John Wick 4”

Escape from Narkina 5- “Andor”

Actuación más aterradora

Jennifer Coolidge – “The White Lotus” *GANADORA

Jesse Tyler Ferguson – “Cocaine Bear”

Justin Long – “Barbarian”

Rachel Sennott – “Bodies Bodies Bodies”

Sosie Bacon – “Smile”

Mejor dúo

Camila Mendes + Maya Hawke – “Do Revenge”

Jenna Ortega + Thing – “Wednesday”

Pedro Pascal + Bella Ramsey – “The Last Of Us” *GANADORES

Simona Tabasco + Beatrice Grannò – “The White Lotus”

Tom Cruise + Miles Teller – “Top Gun: Maverick”

Mejor elenco

“Ant-Man & The Wasp: Quantumania”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Outer Banks”

“Stranger Things” *GANADOR

“Teen Wolf: The Movie”

Mejor canción

Demi Lovato – “Still Alive” (“Scream VI”)

Doja Cat – “Vegas” (“Elvis”)

Lady Gaga – “Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”)

OneRepublic – “I Ain’t Worried” (“Top Gun: Maverick”)

Rihanna – “Lift Me Up” (“Black Panther: Wakanda Forever”)

Taylor Swift – “Carolina” (“Where The Crawdads Sing”) *GANADORA

Mejor serie de docu-realidad

“Jersey Shore Family Vacation”

“The Real Housewives of Beverly Hills”

“Family Reunion: Love & Hip Hop Edition”

“The Kardashians” *GANADORA

“Vanderpump Rules”

Mejor serie de competencia

“All-Star Shore”

“Big Brother”

“RuPaul’s Drag Race: All-Stars” *GANADORA

“The Challenge: USA”

“The Traitors”

Mejor presentador/a

Drew Barrymore – “The Drew Barrymore Show” *GANADORA

Joel Madden – “Ink Master”

Nick Cannon – “The Masked Singer”

RuPaul – “RuPaul’s Drag Race”

Kelly Clarkson – “The Kelly Clarkson Show”

Mejor equipo de reality en pantalla (presentado por SONIC®)

Mike “The Situation” Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) – “Jersey Shore Family Vacation”

Tori Deal y Devin Walker – “The Challenge: Ride or Dies”

RuPaul Charles y Michelle Visage – “RuPaul’s Drag Race”

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent – “Vanderpump Rules” *GANADORES

Garcelle Beauvais y Sutton Stracke – “The Real Housewives of Beverly Hills”

Mejor documental de música

“Halftime”

“Love, Lizzo”

“Selena Gomez: My Mind & Me” *GANADORA

“Sheryl”

“The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie”

