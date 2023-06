Miley Cyrus explica por qué no saldrá de gira próximamente

(CNN) — Aunque tiene uno de los mayores éxitos de la industria musical en mucho tiempo, no esperes que Miley Cyrus…

(CNN) — Aunque tiene uno de los mayores éxitos de la industria musical en mucho tiempo, no esperes que Miley Cyrus salga de gira.

Durante una entrevista recientemente publicada con British Vogue, Cyrus habló sobre el éxito de su exitoso sencillo “Flowers” y dijo sobre las giras: “Ha pasado un minuto”.

“Después del último espectáculo [en un estadio como cabeza de cartel] que hice [en 2014], me lo planteé más como una pregunta. Y no puedo”, dijo. “No solo ‘no puedo’, porque ‘no puedo’ es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía? Y, sabes qué…”

“Me encanta actuar, pero más o menos para ellos”, dijo Cyrus en relación con sus fans. Sin embargo, no le gustan mucho las giras.

“Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que me gusta”, reconoció Cyrus. “No hay conexión. No hay seguridad”.

