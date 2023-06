Lupita Nyong’o responde a las especulaciones sobre supuesto amorío con Janelle Monáe

(CNN) — Lupita Nyong’o entiende por qué la gente puede creer que ella y Janelle Monáe tuvieron una relación romántica.…

(CNN) — Lupita Nyong’o entiende por qué la gente puede creer que ella y Janelle Monáe tuvieron una relación romántica.

Ambas son amigas desde que se conocieron en la Gala del Met en 2014, cuando Nyong’o era relativamente nueva en el mundo del espectáculo y acababa de ganar un Oscar por su interpretación en “12 Years a Slave”.

“Este mundo es todavía extremadamente nuevo para mí e increíble”, recordó Nyong’o en una entrevista con la revista Rolling Stone.

“[Janelle] se me acercó y me dio el abrazo más auténtico”, afirmó Nyong’o. “Creo que nos balanceamos al ritmo de la música. Ella solo estaba como, ‘Estoy tan orgullosa de ti, y agradezco que seas como eres'”.

En 2018, Monáe habló sobre identificarse como pansexual y más tarde reveló que es no binaria.

“Ella tiene un magnetismo que obviamente captaron”, dijo Nyong’o a Rolling Stone sobre las especulaciones de que ambas tuvieron un romance en el pasado. “Ella es así de enigmática. No me sorprendió. Y no me importa que me asocien con ella en cualquier sentido”.

Aunque solo son amigas íntimas (Nyong’o ha salido con la presentadora de televisión y diseñadora Selema Masekela), Nyong’o indicó que todavía hay cosas que no sabe de Monáe.

“El hecho de que seas su amiga íntima no significa que lo sepas todo sobre ella”, afirmó Nyong’o. “Creo que eso es lo que la hace interesante como artista”.

El nuevo álbum de Monáe, “The Age of Pleasure”, saldrá a la venta el 9 de junio.

