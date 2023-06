Lee la carta encontrada en la mochila de Brian Laundrie escrita por su madre y marcada con “quemar después de leer”

(CNN) — La madre de Brian Laundrie, el hombre que mató a su prometida, Gabby Petito, y más tarde se…

Listen now to WTOP News

(CNN) — La madre de Brian Laundrie, el hombre que mató a su prometida, Gabby Petito, y más tarde se suicidó en 2021, escribió a su hijo diciéndole que le ayudaría a “deshacerse de un cuerpo” o a “hornear un pastel con una lima dentro” para ayudarlo en la cárcel, según una copia de la carta sin fecha obtenida por CNN.

“Solo quiero que recuerdes que siempre te amaré y que sé que tú siempre me amarás. Eres mi niño. Nada puede hacer que deje de quererte, nada nos podrá separar jamás. Hagamos lo que hagamos, vayamos a donde vayamos o digamos lo que digamos: siempre nos amaremos”, escribió Roberta Laundrie en la carta.

Los padres de Gabby Petito consiguen en la demanda civil la carta de los padres de Brian Laundrie que decía “quemar después de leer”

“Si estás en la cárcel, hornearé un pastel con una lima dentro. Si tienes que deshacerte de un cadáver, te traeré una pala y bolsas de basura”, dice, con una aparente tachadura sobre la palabra traer. “Si vuelas a la Luna, estaré vigilando los cielos para tu reingreso. Si dices que me odias hasta las entrañas, me compraré unas tripas nuevas”.

Roberta Laundrie dijo que la carta fue escrita antes del viaje de su hijo con Petito, y uno de sus abogados emitió un comunicado diciendo que “no estaba relacionada de ninguna manera con Gabby”, aunque la familia de Petito cuestiona esas afirmaciones.

He aquí el texto de la carta sin fecha de Roberta Laundrie a su hijo: Solo quiero que recuerdes que siempre te amaré y sé que tú siempre me amarás. Eres mi niño. Nada puede hacer que deje de quererte, nada nos separará ni nos podrá separar jamás. Hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos o digamos lo que digamos: siempre nos amaremos. Si estás en la cárcel, hornearé un pastel con una lima dentro. Si tienes que deshacerte de un cadáver, llegaré con una pala y bolsas de basura. Si vuelas a la luna, estaré vigilando los cielos para tu reentrada. Si dices que me odias hasta las entrañas, me compraré unas tripas nuevas. Recuerda que el amor es un verbo, no un sustantivo. No es una cosa, no son palabras, son acciones. Observa las acciones de las personas para saber si te aman, no sus palabras. Por eso estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los espíritus gobernantes, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes de arriba, ni los poderes de abajo, nada en todo el mundo creado puede separar nuestro amor. Ni los poderes hostiles, ni los mensajeros del cielo, ni los monarcas de la tierra. Nada tiene el poder de separarnos…” –Romanos 8:38 (Nada puede separarnos: “ni el odio, ni el hambre, ni la falta de vivienda, ni las amenazas, ni siquiera el pecado, ni lo pensable ni lo impensable pueden interponerse entre nosotros). Ni el tiempo. Ni millas y millas y millas. (Obtenida por CNN)

El sobre que contenía la carta decía “quemar después de leer” y fue recuperado de la mochila de Brian Laundrie cuando sus restos fueron encontrados en octubre de 2021.

La carta sin fecha para Brian Laundrie dice “quemar después de leer”. Obtenido por CNN

La carta también cita a los Romanos en la Biblia. “Nada puede separarnos; ni el odio, ni el hambre, ni la falta de hogar, ni las amenazas, ni siquiera el pecado, ni lo pensable o impensable puede interponerse entre nosotros”, se lee.

El contenido íntegro de la carta se revela casi dos años después de que la joven pareja emprendiera un viaje por todo el país, documentado minuciosamente en las redes sociales, que terminó en tragedia. Brian Laundrie volvió a casa del viaje sin Petito y desapareció varias semanas después.

Los restos de Petito fueron encontrados en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming en septiembre de 2021 y su muerte fue declarada homicidio por estrangulamiento manual. Antes de quitarse la vida, Brian Laundrie escribió en un cuaderno que era responsable de su muerte, según el FBI.

Una selfie de Gabby Petito muestra que tenía una herida en la cara el día que la policía de Moab la entrevistó por una llamada por disturbios domésticos

La carta fue objeto de una audiencia este miércoles en la que los padres de Petito argumentaron que es relevante en su demanda presentada contra los padres y el exabogado de Brian por angustia emocional.

La familia Petito sostiene que los padres de Laundrie y su abogado sabían que Petito había sido asesinada y conocían la ubicación de su cuerpo cuando emitieron una declaración el 14 de septiembre de 2021 sobre la búsqueda. Esa declaración, que es el quid del caso, decía, en un fragmento: “Esperamos que la búsqueda de la señorita Petito tenga éxito y que la señorita Petito se reúna con su familia”.

El juez aún no se ha pronunciado sobre la admisibilidad de la carta de Roberta Laundrie. Tras un largo tira y afloja en el tribunal, ambas partes acordaron que no era necesaria una orden de confidencialidad para mantener la carta bajo secreto una vez que la juez Danielle Brewer, del Tribunal del Duodécimo Circuito Judicial, determinó que la carta podía ser relevante para el caso y que los abogados de la demandante debían, al menos, obtener una copia.

En el tribunal, el abogado de la familia Petito, Patrick Reilly, argumentó que la carta era importante en su demanda contra la familia Laundrie.

“Como todos sabemos, la carta hace referencia a enterrar un cadáver; traer una pala y enterrar un cadáver”, dijo. “Esos son actos criminales, por cierto, que Roberta Laundrie ha dicho que cometería”.

Los Laundrie argumentaron en los tribunales que no tenían ninguna obligación con la familia Petito.

Madre de Brian Laundrie dice que la carta que decía “quemar después de leer” no está vinculada con la muerte de Gabby Petito

La madre dice que la carta no está relacionada con Petito

En una declaración del abogado de Roberta Laundrie, Steven Bertolino, ella dijo que la carta fue escrita antes del viaje fatal y animó a la gente a leerla en su totalidad.

“Quería de verdad a mi hijo y simplemente quería transmitirle lo mucho que significaba para mí y lo mucho que lo quería”, dijo. “Estoy segura de que la gente utiliza frases todo el tiempo para expresar a sus seres queridos la profundidad de su amor. Aunque elegí palabras que pensé que tendrían impacto en Brian dada nuestra relación, la carta no estaba relacionada en modo alguno con Gabby”, dijo.

“Les pido que la lean en su totalidad, y entiendan que la carta contiene otras frases además de las destacadas por Pat Reilly por sensacionalismo y para reforzar su caso”, añadió.

Ella dijo algo similar en documentos judiciales, diciendo que la carta tenía la intención de “llegar a Brian mientras él y yo estábamos pasando por un período difícil en nuestra relación”.

Sin embargo, la familia Petito dijo que la declaración de Laundrie es “interesada”.

“La carta no tiene fecha, y aunque Roberta Laundrie ha sugerido que fue escrita antes de que Brian Laundrie y Gabby Petito se fueran de viaje, una inferencia razonable es que fue escrita después de que Gabby Petito fuera asesinada, y es evidencia de que los Laundrie y el abogado Bertolino estaban al tanto del fallecimiento de Gabby Petito cuando la declaración en cuestión fue publicada el 14 de septiembre de 2021”, respondió la familia Petito.

“Esperamos que un jurado determine cuándo se escribió la carta en el momento del juicio”, añadió la familia Petito.

— Eric Levenson de CNN contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.