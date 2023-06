Las fotos del estilo icónico de Tina Turner: los vestidos emblemáticos y más atrevidos

(CNN) — Tina Turner murió el 24 de mayo a los 83 años, dejando un increíble legado musical en el…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Tina Turner murió el 24 de mayo a los 83 años, dejando un increíble legado musical en el rock y el soul. Pero también era conocida por su audaz sentido de la moda: minivestidos con lentejuelas o flecos que mostraban sus famosas piernas largas; camisas abotonadas frescas sin esfuerzo y jeans relajados; y trajes de pantalón llamativos, a menudo acompañados de su característico cabello puntiagudo con mechas.

Uno de los looks más repetidos de Turner fue el que marcó su regreso a mediados de la década de 1980: la chaqueta de mezclilla, la minifalda de cuero y los tacones de aguja negros que usó mientras se pavoneaba por la ciudad de Nueva York en el video musical de “What’s Love Got to Do with It”. Otros momentos de estilo dominante también han perdurado en la memoria colectiva, desde el reluciente vestido rojo sin mangas que usó en los Grammy de 1985 hasta el mono de cuero negro con el que cantó en el Super Bowl en 2000.

A lo largo de los años, Turner fue la niña mimada de diseñadores como Giorgio Armani y Azzedine Alaïa, y este último la vestía con frecuencia para portadas de álbumes, videos musicales y alfombras rojas.

Al principio de su carrera, también trabajó con el estilista de celebridades Bob Mackie para su vestuario teatral y se reunió con él décadas más tarde para su gira del aniversario 50 de su trayectoria en 2008.

“No encuentras a una Tina Turner muy a menudo que sepa exactamente cómo quiere lucir y cómo quiere moverse”, dijo Mackie al sitio de moda The Cut en 2021. “A veces tienes que inspirarlos para que lo hagan, pero nunca tuve que inspirar a Tina Turner. Ella vino ya equipada”.

Mira los atuendos memorables de la cantante.

El diseñador Bob Mackie creó este etéreo atuendo escénico, con alas de lamé plisadas y flecos, para Tina Turner al principio de su carrera. (Crédito: Harry Langdon/Archivo de fotos/Getty Images)

Turner con blusa y corbata mientras se presentaba en la televisión en Los Ángeles en 1984.(Crédito: Archivos de Michael Ochs/Getty Images)

Beyoncé y Turner juntas en el escenario con relucientes conjuntos plateados en los premios Grammy de 2008.(Crédito: Michael Caulfield/WireImage/Getty)

Entre los famosos vestidos cortos de Turner estaba este vestido de lencería de 1997.(Crédito: Tim Mosenfelder/Getty Images)

Turner en el camerino de un espectáculo en el Radio City Music Hall de Nueva York en 1993.(Crédito: Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images)

A la artista le encantaban los monos de cuero atrevidos y ceñidos, como este de 1997.(Crédito: Paul Natkin/Fotos de archivo/Getty Images)

Turner apareció en “Tina: The Tina Turner Musical” en Nueva York con un vestido transparente brillante en 2019.(Crédito: Bruce Glikas/FilmMagic/Getty Images)

Una chaqueta de mezclilla y un minivestido de cuero negro se convirtieron en el estilo característico de Turner durante su era de “Private Dancer” en 1985.(Crédito: Ross Marino/Icon and Image/Getty Images)

Turner en una presentación con un vestido blanco con escote tipo halter en 1975.(Crédito: Crollalanza/Shutterstock)

Tina Turner en 1984, el año en que se lanzó su exitoso álbum “Private Dancer”.(Crédito: LJ Van Houten/Shutterstock)

La estrella del rock y el soul fotografiada con un abrigo de piel en Londres, Reino Unido, en 1978.(Crédito: André Csillag/Shutterstock)

En la película de 1985 “Mad Max Beyond Thunderdome”, el amor de Turner por los disfraces brillantes recibió un giro postapocalíptico en su papel de Aunty Entity.(Crédito: Moviestore/Shutterstock)

Turner con el vestido escotado. rojo brillante que usó en los Grammy de 1985.(Crédito: Nick Ut/AP)

La cantante se presenta con una de sus emblemáticas chaquetas de cuero.(Crédito: NBC-TV/Kobal/Shutterstock)

Tina Turner en esta foto con el difunto modisto y diseñador de calzado tunecino Azzedine Alaïa.(Crédito: Paul Schmulbach/Shutterstock)

Una aparición en 1968 en el programa de televisión británico “Goodbye Again”.(Crédito: ITV/Shutterstock)

Turner se presenta con un glamoroso atuendo de plumas en los Billboard Music Awards de 1995.(Crédito: Mark Lennihan/AP)

Tina Turner en el escenario durante una presentación previa al partido del Super Bowl XXXIV en 2000, en el Georgia Dome de Atlanta.(Crédito: Allen Kee/AP)

Turner llega con estilo al desfile Otoño-Invierno 2011 de Giorgio Armani en Milán, Italia.(Crédito: Giuseppe Aresu/AP)

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.