Hombre gana premio de lotería de US$ 50.000 en Maryland por segunda vez en 2 meses

(CNN) — La mayoría de las personas no tienen la suerte de ganar un premio de lotería de US$ 50.000, pero un hombre de Pensilvania lo hizo dos veces en cuestión de semanas.

Ambas ganancias fueron en Maryland, donde compró boletos de US$ 20 mientras hacía trabajos de construcción, dijo la lotería del estado en un comunicado de prensa.

“Compro uno o dos boletos al menos una vez a la semana, ya sea en casa o aquí”, dijo el ganador en el comunicado de prensa. “Sin embargo, toda mi suerte en la Lotería parece estar en Maryland”.

El hombre se ha llevado a casa más de US$ 1 millón en premios de lotería de Maryland durante la última década, dijo la lotería en el comunicado de prensa.

A pesar de su premio reciente de US$ 50.000, se sorprendió al ganar nuevamente. De los tres boletos instantáneos que compró en una tienda Highs en Upperco, Maryland, el tercero que escaneó fue el boleto dorado.

“Estaba a punto de dejar caer el tercero —el boleto de US$ 50.000 en efectivo— en la lata cuando vi el mensaje en el escáner”, dijo en el nuevo comunicado. “Pensé que tal vez había ganado US$ 5.000. Habiendo ganado el premio mayor del juego el mes pasado, no creí que serían US$ 50.000”.

El hombre planea agregar las ganancias a sus ahorros, según la lotería.

A principios de este año, un hombre de Maryland ganó un premio de US$ 30.000 y otros US$ 50.000 en dos meses. En marzo, otro hombre de Maryland ganó US$ 50.000, marcando su segunda victoria después de US$ 100.000 ganados en 2015.

