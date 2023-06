El tumor de Jeff Bridges se ha reducido “al tamaño de una canica”

(CNN) — Jeff Bridges es un superviviente. Hasta ahora, el actor ha vencido un cáncer avanzado y un caso grave…

Hasta ahora, el actor ha vencido un cáncer avanzado y un caso grave de covid-19.

En un nuevo reportaje de portada para la revista AARP, Bridges cuenta que estaba en un descanso pandémico de su serie “El viejo” cuando “estaba haciendo unos ejercicios en el suelo y sentí lo que parecía un hueso en el estómago”.

Su esposa Susan Geston le sugirió que se hiciera un chequeo, dijo, pero Bridges dudó en ir al médico porque no sentía dolor.

“Estoy haciendo senderismo y me encuentro muy bien. Me picaban mucho las pantorrillas y pensé: “Es que tengo la piel seca”, recordó Bridges. Luego tuve sudores nocturnos, pero pensé: “Son las noches calurosas de verano. Resulta que son síntomas de linfoma”.

El hombre de 73 años dice ahora que tenía un tumor de 23 x 30 centímetros contra el que inició un tratamiento de quimioterapia.

Después, el covid le dio fuerte (en parte porque la quimio le había aniquilado el sistema inmunitario), lo que le llevó a una hospitalización de cinco semanas.

“El cáncer no fue nada comparado con el covid”, afirmó.

Al principio, dijo Bridges, estaba dispuesto a aceptar que era viejo y que se estaba muriendo. Luego empezó a apoyarse en el estoicismo que aprendió interpretando a Dan Chase, su papel de ex agente de la CIA en ” The Old Man”.

“Para mí, en aquella cama de hospital, el obstáculo era la muerte. Y ése era el camino. No dejaba de pensar: Aquí está el problema, ¿sabes? Aquí está el reto”, comentó. “Me pregunté: ‘¿Cómo vas a hacerlo? Y pensé: ‘Soy bailarín y músico. Voy a improvisar con esta situación, ¿sabes?”.

Ahora, según Bridges, su tumor se ha reducido “al tamaño de una canica”, se ha recuperado de covid y está rodando la segunda temporada de “The Old Man”.

“No pensé que volvería a trabajar, de verdad”, recordó. “Así que al principio dije: ‘Bueno, ya veremos’. Pero al final se convirtió en: ‘Quizá pueda’. Tengo que admitir que aún me asustaba la idea de volver a trabajar. Luego empecé a pensar en mi recuperación como en un regalo que me hacían”.

“The Old Man” de FX se puede ver en streaming en Hulu.

