El Salvador: condenan al expresidente Mauricio Funes por tregua entre pandillas

(CNN Español) — Un tribunal de sentencia de San Salvador condenó en ausencia este lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por los delitos de agrupaciones ilícitas (ocho años) e incumplimiento de deberes (seis años), informó la Fiscalía General de El Salvador.

El fallo también incluyó al exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés, quien guardaba prisión preventiva, y que deberá cumplir una pena 18 años de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas (ocho años), incumplimiento de deberes (seis años), y actos arbitrarios (cuatro años), de acuerdo con la Fiscalía.

Tanto Funes como Munguía Payés fueron acusados por promover y facilitar la tregua entre pandillas que en 2012, según las investigaciones, redujo la cifra de homicidios a cambio de beneficios a las pandillas. De acuerdo con la acusación, eso fortaleció a las maras.

El expresidente Funes no se ha pronunciado tras conocerse la sentencia. Él no estuvo presente en el juicio, ya que vive en Nicaragua desde septiembre de 2016, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega le otorgó asilo político. Desde julio de 2019 es ciudadano nicaragüense. Funes tampoco nombró a un abogado. A través de su cuenta de Twitter ha rechazado los señalamientos.

El juicio contra el exmandatario se pudo llevar a cabo, a pesar de su ausencia, luego de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2022 que faculta a los tribunales de justicia a continuar con los procesos penales con el fin de evitar impunidad.

A juicio de Funes, el proceso no debió realizarse porque la reforma aprobada por los diputados no puede ser retroactiva. El exmandatario también considera que los señalamientos no debían ser atribuidos a ellos.

“Según la Ley Penitenciaria, los funcionarios que autorizan traslados de reos, ingresos de objetos que pudieran ser considerados ilícitos además de ingresos de personas sin registro son el director de Penales, el juez de Vigilancia Penitenciaria y los Consejos Criminológicos”, escribió Funes en la red social Twitter el pasado 14 de mayo.

El exministro de Justicia, por su parte, dijo en declaraciones a la prensa que era un condenado político. Agregó que hubo irregularidades, al considerar que las imputaciones políticas se convirtieron en penas judiciales.

Tanto Funes como Munguía Payés dicen que la tregua fue entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, y que como gobierno solo dieron facilidades para el diálogo y que los acuerdos se llevaran a cabo.

Funes tiene abiertos otros cinco procesos penales en El Salvador por hechos relacionados con supuesta corrupción durante su gobierno. En todos ellos se ha declarado inocente.

