El representante republicano George Santos se declara inocente de 13 cargos federales y sale libre bajo fianza

(CNN) — George Santos, representante republicano de EE.UU., se declaró inocente este miércoles de 13 cargos federales, que incluyen acusaciones de fraude relacionado a los subsidios de desempleo por el covid-19, malversación de fondos de campaña y falsedades sobre sus finanzas personales en informes presentados ante la Cámara de Representantes.

El representante de Nueva York compareció ante una corte federal en Long Island, de donde salió libre con una fianza de US$ 500.000, según la Oficina del Fiscal Federal. Lo acusan de siete cargos por fraude electrónico, tres cargos por lavado de dinero, un cargo por robo de fondos públicos y dos cargos por realizar declaraciones falsas a la Cámara de Representantes.

La acusación arroja aún más incertidumbre sobre el futuro político de Santos, un congresista novato cuyo impactante patrón de mentiras y fabricaciones tomó por sorpresa incluso a los políticos más experimentados y llevó a los principales demócratas y algunos republicanos de Nueva York a pedir su renuncia a principios de este año.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo el miércoles que esperaría un poco antes de pedir la renuncia de Santos.

“Esto siempre me preocupa”, dijo McCarthy a CNN después que le informaran acerca de los cargos de lavado de dinero y fraude electrónico.

“Él pasará su tiempo de juicio y veremos cuál es el resultado”, agregó McCarthy.

Los fiscales aseguran que Santos pidió fondos de campaña bajo falsos pretextos y los usó para gastos personales como ropa de diseñador.

La acusación formal señala a Santos de implementar un “esquema fraudulento para solicitar contribuciones políticas”. Según el documento, el ahora congresista creó una empresa y logró que sus seguidores le proporcionaran fondos bajo el pretexto falso de que el dinero beneficiaría su campaña política.

Sin embargo, afirman los fiscales, miles de dólares se destinaron a los gastos personales de Santos, incluida la ropa de diseñador de lujo y pagos de tarjetas de crédito.

Santos, quien resultó elegido el año pasado para representar un distrito que incluye partes de Long Island y Queens, ha sido investigado en múltiples jurisdicciones y por la Comisión de Ética de la Cámara. El congresista admitió haber hecho algunas afirmaciones engañosas sobre su educación y estado financiero, pero continúa negando las acusaciones más serias. No ha admitido ningún delito.

Fue detenido en Melville, le dijo una fuente policial a CNN. Desde allí, lo llevaron al juzgado en Central Islip.

Santos solicitó, de manera fraudulenta, subsidios de desempleo por la pandemia de covid-19, dice acusación

A George Santos lo acusan de solicitar fraudulentamente subsidios de desempleo. Según los fiscales, el político afirmó falsamente estar sin trabajo en una solicitud para un programa de seguro de desempleo relacionado con la pandemia.

Aunque en la solicitud afirmó que había estado desempleado desde marzo de 2020, según los fiscales, en ese momento laboraba en una empresa de inversión y, como parte de un salario anual de US$ 120.000, supuestamente recibía depósitos regulares, con la excepción de un período en julio y agosto de 2020.

Estuvo empleado en la firma entre febrero de 2020 y mediados de abril de 2021, asegura la acusación. Pero, debido a las reiteradas afirmaciones falsas que presuntamente hizo al programa de desempleo, Santos también recibió US$ 24.744 en subsidios, según los fiscales.

Santos mintió en informes presentados ante la Cámara de Representantes, dicen los fiscales

Santos hizo declaraciones falsas en múltiples informes de divulgación financiera presentados ante la Cámara de Representantes durante sus dos contiendas para llegar al Congreso, según la acusación.

Los candidatos a congresistas deben presentar divulgaciones financieras juradas antes de una elección, las cuales proporcionan una contabilidad completa de las finanzas de ese candidato, como sus activos e ingresos.

Como parte de su primera candidatura al Congreso en 2020, Santos presentó dos informes ante la Cámara que contenían declaraciones falsas. En esos reportes afirmó que ganó US$ 55.000 en salarios, comisiones y bonificaciones de una empresa, identificada en la acusación solo como “Compañía #2”.

Santos también informó en la divulgación de 2020 que la única compensación que recibió superior a US$ 5.000 de una sola fuente fue un “bono de comisión no especificado de la Compañía #2”.

Los fiscales dicen, sin embargo, que Santos solo recibió US$ 27.555 de la Compañía #2. Supuestamente, Santos tampoco reveló por completo un salario que ganó de una firma de inversión no identificada.

Este comportamiento continuó y Santos presentó su declaración de 2022 en esa elección, que luego ganó, según la acusación.

Santos escribió en el formulario que en 2021 y 2022 su “ingreso devengado consistía en US$ 750.000 en salario de Devolder Organization LLC”, que su “ingreso no devengado incluía dividendos de Devolder Organization LLC valorados entre US$ 1.000.001 y US$ 5.000.000” y que “tenía ninguna compensación superior a US$ 5.000 de una sola fuente en la que tenía un interés de propiedad”.

El entonces candidato también afirmó en el formulario de 2022 que “era dueño de una cuenta corriente con depósitos por un total de entre US$ 100.001 y US$ 250.000” y “una cuenta de ahorros con depósitos por un total de entre US$ 1.000.001 y US$ 5.000.000”, dijeron los fiscales.

“Contrariamente a estas declaraciones, en verdad y de hecho, como bien sabía y creía Santos en ese momento, no había recibido de Devolder Organization LLC los montos que se informaron de salarios o dividendos; no mantuvo cuentas corrientes o de ahorro con depósitos por las cantidades informadas; y recibió aproximadamente US$ 28.107 en ingresos de (una firma de inversión en la que trabajaba Santos) y aproximadamente US$ 20.304 en beneficios de seguro de desempleo de (Nueva York) durante el mismo período de informe, todo lo cual no reportó según lo requerido”, se lee en la acusación formal.

Le piden a Santos que renuncie

Cuando Santos enfrentó múltiples investigaciones a principios de este año, varios de los principales demócratas y algunos republicanos le pidieron que renunciara a su escaño. Justamente, esos llamados se reanudaron este martes después de que CNN informara que fue acusado.

El representante Mike Lawler, un republicano de Nueva York que ha sido uno de los críticos más abiertos de Santos dentro del partido, dijo a CNN este martes: “Reitero mi llamado para que renuncie”.

Otra republicana de Nueva York, la representante Nicole Malliotakis, le dijo a CNN: “No me sorprende. Entiendo que este era el punto al que iba a llegar”.

Malliotakis enfatizó este martes que necesitaba ver los cargos, pero cuando se le preguntó si Santos debería ser destituido del Congreso, dijo: “Me encantaría ver a alguien nuevo postularse porque puedo decirles que ocuparemos ese escaño y cuanto antes se vaya Santos, cuanto antes podamos meter a alguien allí que no sea un mentiroso”.

Otros republicanos dijeron que debería depender del distrito de Santos decidir su destino en el Congreso.

El presidente de la Comisión Nacional Republicana del Congreso, Tom Emmer, dijo que “sus electores se ocuparán de cualquier tema”.

Santos anunció en abril que se postulará para la reelección en 2024.

Melanie Zanona, Annie Grayer, Jeremy Diamond y Allie Malloy, todos de CNN, contribuyeron a este reporte.

