El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia que Colombia se reintegra a Unasur

(CNN Español) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes en su cuenta verificada de Twitter que el país se va a reintegrar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Petro dijo que para garantizar pluralismo y permanencia en el tiempo ha pedido que se cambie el nombre a Asociación de Naciones Suramericanas.

He decidio reintregar el país a la Unasur ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de ley y he solicitado que se llame Asociación de Naciones Suramericanas para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2023

Colombia se retiró de Unasur en 2018 durante el gobierno de Iván Duque. En aquella oportunidad, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, explicó las razones detrás de esta decisión: “creemos en la necesidad de relanzar la OEA para fortalecerla, en desarrollo del principio de defensa y fortalecimiento del sistema interamericano. Vamos a retirarnos de Unasur. Colombia dejará de ser miembro”.

La Unión de Naciones Suramericanas se creó en 2008 con la firma del Tratado Constitutivo de Unasur, aunque el organismo entró en vigor finalmente en 2011. Según sus estatutos, su objetivo es “construir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional integrado”.

Este anuncio del presidente Petro coincide con la firma este martes en Brasil de un acuerdo entre los cancilleres de Colombia y Venezuela para crear la “Comisión de Vecindad”, que busca la integración entre ambas naciones. La firma se dio durante el encuentro de presidentes de América del Sur en Brasilia.

A través de un comunicado, la cancillería de Colombia explicó que esta nueva figura tendría la función de “promover la cooperación y el desarrollo en los espacios fronterizos”.

“La Comisión es un paso más en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, que se restablecieron en agosto del año pasado, con la llegada del presidente Gustavo Petro”, agrega el comunicado.

Las relaciones entre Venezuela y Colombia se retomaron con la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro en 2022.

