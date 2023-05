Ed Sheeran no infringió los derechos de autor con “Thinking Out Loud”, determina jurado

(CNN) — Un jurado de Manhattan determinó este jueves que el éxito de Ed Sheeran “Thinking Out Loud” no infringió…

(CNN) — Un jurado de Manhattan determinó este jueves que el éxito de Ed Sheeran “Thinking Out Loud” no infringió los derechos de autor de la canción clásica de Marvin Gaye “Let’s Get It On”.

El jurado determinó que Sheeran no copió indebidamente elementos compositivos o melodías de “Let’s Get It On”.

La familia de Ed Townsend, coautor de “Let’s Get It On” con Gaye, había acusado a Sheeran de copiar el éxito de 1973.

Los demandantes alegaron similitudes entre la progresión de acordes, el ritmo armónico y ciertas melodías de las dos canciones.

El equipo legal de Sheeran argumentó que las melodías son diferentes y que los elementos utilizados en ambas canciones son comunes en la música pop.

Anteriormente, Sheeran había declarado en el juicio que, si hubiera copiado “Let’s Get It On”, entonces “habría sido un idiota por pararse en el escenario frente a 20.000 personas”. Además, en otro de sus testimonios, el músico interpretó la primera línea de “Thinking Out Loud” en un intento de refutar el testimonio del testigo experto del demandante, Alexander Stewart.

