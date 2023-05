E. Jean Carroll parecía estar “sin aliento” y “emocional” en una llamada tras la supuesta violación por parte de Trump, testifica su amiga

(CNN) — Durante el juicio por violación y difamación contra el expresidente Trump, una amiga de E. Jean Carroll testificó este…

(CNN) — Durante el juicio por violación y difamación contra el expresidente Trump, una amiga de E. Jean Carroll testificó este martes que la experiodista la llamó minutos después de haber sido presuntamente violada por Donald Trump en un almacén de Nueva York en 1996.

Lisa Birnbach relató cómo Carroll la llamó minutos después de salir del almacén y le contó con detalle el altercado.

Birnbach dijo que Carroll sonaba “sin aliento, hiperventilada, emocional. Su voz era todo tipo de cosas” cuando llamó.

“Me bajó las mallas, me bajó las mallas”, repetía Carroll por teléfono, según Birnbach. “Como si ella no pudiera creerlo. Todavía estaba procesando lo que le había pasado. Simplemente le había pasado”.

En el estrado, Birnbach dijo que recordaba que estaba dando de comer a sus hijos pequeños en su cocina en ese momento cuando Carroll llamó y salió de la habitación para susurrar “‘E. Jean te ha violado. Deberías ir a la policía'”. Carroll describió el altercado con Trump como una pelea, no quería oír la palabra “violación”, dijo Birnbach.

“Parecía una pelea física en la que ella intentaba zafarse de él y no quería que dijera esa palabra”, testificó Birnbach. Carroll se negó a ir a la policía e hizo prometer a su amiga que no volvería a hablar de ello.

Tras la llamada telefónica que duró apenas unos minutos, ambas no volvieron a hablar del tema hasta 2019, según Birnbach. “Era su vida, su historia, no mi historia. Ella claramente no quería contarle a nadie lo que pasó y yo respeté eso”.

Nunca se puso en contacto con Carroll para saber cómo lo estaba llevando, añadió Birnbach. “Le prometí que no sacaría el tema a flote, que no hablaría de ello y que no se lo contaría a nadie, así que lo enterré y, con el paso del tiempo, fue más fácil no pensar en ello”.

Carroll demandó a Trump, alegando que la violó en el almacén Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y luego la difamó cuando negó su afirmación, dijo que ella no era su tipo y sugirió que ella inventó la historia para aumentar las ventas de su libro. Trump ha negado cualquier delito.

Después de que Birnbach se identificara públicamente en 2019 como la amiga de Carroll a la que se hace referencia en su libro, Birnbach dijo que dio algunas entrevistas a los medios para apoyar a Carroll. “Porque estaba diciendo la verdad, porque mi amiga estaba diciendo la verdad y sentí firmemente que podía ser una ayuda amiga”.

Birnbach reconoció que no le gusta Trump y ha hablado públicamente contra él largo y tendido en las redes sociales y en su podcast. En el interrogatorio, el abogado de Trump, W. Perry Brandt, leyó una larga lista de esas publicaciones.

