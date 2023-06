Crece el escándalo por el ataque racista a Vinicius Jr.: ya hay siete detenidos y LaLiga reconoce “un grave problema”

(CNN) — Siete personas fueron detenidas este martes en relación con los incidentes de insultos racistas dirigidos a la estrella…

(CNN) — Siete personas fueron detenidas este martes en relación con los incidentes de insultos racistas dirigidos a la estrella del Real Madrid Vinícius Jr. esta temporada.

La Policía de España informó que cuatro jóvenes fueron detenidos por colgar presuntamente un “muñeco” de Vinícius de un puente de Madrid en enero, mientras que otros tres fueron arrestados bajo sospecha de estar implicados en los insultos racistas dirigidos al brasileño durante el partido de este domingo contra el Valencia.

Ambos incidentes se están tratando como delitos de odio.

Los tres sospechosos del incidente en el estadio valenciano de Mestalla tienen entre 18 y 21 años y fueron detenidos en tres lugares diferentes, según informó a la CNN la oficina de prensa de la policía.

El incidente ocurrió en la capital española cerca del centro de entrenamiento del Real Madrid antes del partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid el 26 de enero.

En videos muy difundidos en redes sociales, la efigie —que vestía una camiseta del Real Madrid con el nombre de Vinícius y el número 20 a la espalda—º aparecía colgada junto a una pancarta en la que se leía: “Madrid odia al Real”.

“Tres de los detenidos son miembros activos de un grupo de aficionados radicales de un club de fútbol de Madrid”, dice el comunicado policial.

“La investigación llevada a cabo por la Policía a través de las pruebas recogidas, testigos e investigación digital de fuentes abiertas, entre otras cosas, condujo a la identificación de los cuatro hombres sospechosos del crimen”, agrega.

El comunicado de la Policía añadía que los tres hinchas, pertenecientes a un grupo ultra, fueron identificados previamente en partidos clasificados como de “alto riesgo” en los intentos de la Policía por reprimir la violencia en el deporte.

Vinícius Jr. es víctima de abusos racistas durante los partidos de La Liga en España. ¿Por qué no castigan a nadie?

Un muñeco con la camiseta de Vinicius cuelga de un puente en las inmediaciones de Valdebebas. (Crédito: Twitter)

Vinícius Jr. ha sido el centro de abusos raciales desde las gradas en numerosas ocasiones durante partidos de Liga en las dos últimas temporadas.

Los arrestos se producen en la semana en que la Policía también está investigando el último abuso racista que sufrió el brasileño en la derrota del Real Madrid por 1-0 ante el Valencia en el Estadio Mestalla en La Liga de España este domingo.

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, admitió este lunes que existe un problema de racismo en el país.

“Tenemos un problema”, dijo Rubiales en una rueda de prensa. “Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país de comportamiento, de educación, de racismo.

“Mientras haya un solo aficionado, un indeseable, un grupo de indeseables, que insulte por su sexualidad, por su color de piel o por su credo, entonces tenemos un grave problema. Un problema grave que también mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país, y somos un país acogedor.

“Vinícius Jr. y cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto, cualquier acto violento, tiene mi apoyo y el de toda la RFEF porque estamos aquí para ayudar y pedirles que nos ayuden a mejorar”, añadió.

Rubiales también criticó al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que se enzarzó en un tira y afloja con Vinícius en Twitter tras el partido del domingo.

La estatua del Cristo Redentor se ve sin iluminación para condenar los actos racistas contra el futbolista brasileño Vinicius Junior en Río de Janeiro, Brasil, el 22 de mayo de 2023. (Crédito: CARLOS FABAL/AFP vía Getty Images)

LaLiga pedirá “poderes sancionatorios”

LaLiga solicitará en los próximos días un cambio en la legislación española que le otorgue “potestad disciplinaria sobre los incidentes de este tipo que acontezcan en los partidos de la competición profesional”, según un anuncio de este martes.

La primera división del fútbol masculino español ha sido muy criticada esta semana por su inacción tras los últimos abusos racistas contra el Real Madrid y el delantero brasileño Vinicius Jr.

LaLiga argumentó que, según la actual legislación española, ellos solo pueden “detectar” y “denunciar” el racismo y se sienten “impotentes al observar cómo terminan sus denuncias”.

“LaLiga solicitará tener más competencias sancionadoras, con el objetivo de poder ser más ágiles y eficaces en la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, donde LaLiga lleva años liderando la detección y denuncia de estos comportamientos en los estadios de fútbol, pero sintiéndose impotente al observar cómo terminan sus denuncias”, señala la Liga.

“El objeto de la propuesta será solicitar que LaLiga pueda ejercer potestad disciplinaria sobre los incidentes de este tipo que acontezcan en los partidos de la competición profesional, de manera que los órganos disciplinarios de LaLiga puedan proceder a sancionarlos, entre otros, con la clausura total o parcial del recinto deportivo, la prohibición de acceso al mismo en el caso de los socios/abonados y la imposición de sanciones económicas, sin perjuicio de la adopción de las medidas provisionales o cautelares que puedan proceder atendiendo a la naturaleza y gravedad de los hechos”, añadió LaLiga.

Los insultos racistas contra Vinícius Jr.

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr fue objeto de continuos insultos racistas durante la derrota de su equipo por 1-0 ante el Valencia en el estadio de Mestalla, en la Liga española este domingo.

El punto álgido del partido se produjo en la segunda parte, cuando, tras una interrupción del juego, un animado Vinícius señaló a un aficionado de la grada por los insultos antes de enfrentarse a los seguidores del sector de la afición en cuestión.

Las cadenas de televisión de LaLiga informaron de que en el estadio había un anuncio en el que se pedía a los aficionados que no insultasen a los jugadores ni lanzasen objetos al terreno de juego.

El informe oficial del árbitro describió el incidente.

“Insultos racistas: en el minuto 73, un espectador de la tribuna sur ‘Mario Kempes’ se dirigió al jugador Nº 20 del Real Madrid CF, D. Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento, gritándole: ‘Mono, mono’ lo que motivó la activación del protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que se realizara el correspondiente aviso por megafonía. El partido se detuvo hasta que se emitió dicho aviso por la megafonía del estadio”, se lee.

Vinícius Jr. fue expulsado en los últimos minutos del partido por su implicación en un altercado con el jugador del Valencia Hugo Duro.

El video del partido emitido por DAZN España también mostró que, además del incidente mencionado, la estrella del Real Madrid fue objeto de varios otros insultos racistas a lo largo del partido.

La Policía nacional española en Valencia informó este lunes a CNN que había identificado a una persona en el estadio implicada en los supuestos cánticos racistas, pero de momento no se ha producido ninguna detención.

En un comunicado emitido este lunes, el Valencia confirmó que la Policía local había identificado a un aficionado y que se prohibiría de por vida la entrada al estadio al aficionado en cuestión y a cualquier otro implicado en gestos o actos racistas.

La Fiscalía española declaró este lunes a CNN que abrió una investigación sobre el incidente por un posible delito de odio.

Cuelgan un “muñeco” de la estrella del fútbol Vinícius Jr. de un puente en Madrid

“El premio que ganaron los racistas fue mi expulsión”

El entrenador de Los Blancos, Carloo Ancelotti, abordó la situación tras el partido en declaraciones a Movistar Plus: “No quiero hablar de fútbol hoy… cuando todo un estadio está coreando ‘mono’ a un jugador y el entrenador tiene que pensar que expulsaron a un jugador por ello, algo malo está pasando en esta liga”.

En otra entrevista con periodistas, Ancelotti sugirió que los árbitros deberían suspender partidos en otros casos de racismo en la liga. El italiano dijo: “Estoy muy triste porque la Liga es una liga con grandes equipos con un buen ambiente. Hay que acabar con esto. Estamos en 2023, el racismo no tiene que existir… la única manera para mí es parar el juego”.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.

Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k

— Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

En su cuenta personal de Instagram, Vinícius Jr. publicó una historia que decía: “¡El premio que ganaron los racistas fue mi expulsión! ‘Esto no es fútbol, esto es @LaLiga'”.

A continuación, el jugador del Real Madrid publicó un comunicado más extenso en su Twitter: “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo ve normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano [Ronaldo] y [Lionel] Messi hoy pertenece a los racistas.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas”, escribió.

“Y desgraciadamente, para todo lo que ocurre cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y lucharé hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, dijo el brasileño.

