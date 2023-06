¿Cuánto dinero deberías tener para pertenecer al 1 % más rico de estos países del mundo?

(CNN Español) — El Reporte Anual de Riqueza de la empresa británica Knight Frank, una consultora británica de bienes raíces,…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — El Reporte Anual de Riqueza de la empresa británica Knight Frank, una consultora británica de bienes raíces, revela el patrimonio necesario que hay que tener para formar parte del exclusivo 1% más rico en 25 países y o territorios.

Los datos reflejan que Mónaco encabeza la lista con la población más densa de individuos superricos. Para figurar entre el 1% de las personas más ricas del principado, se necesita un patrimonio neto de US $12,4 millones.

En segundo lugar, le sigue Suiza con una gran distancia, pues en el país se necesitan US$ 6,6 millones (casi la mitad de lo que se requiere en Mónaco) para formar parte del 1% más rico.

Australia ocupa el tercer lugar, con US$ 5,5 millones; seguida de Nueva Zelandia, con US$ 5,2 millones; Estados Unidos, con unos US$ 5,1 millones, e Irlanda con US$ 4,3 millones.

La fortuna del Canelo Álvarez: cuánto gana por peleas, patrocinios, bienes raíces y más

El informe de Knight Frank muestra a tres países del continente europeo con una diferencia relativamente pequeña. Estos son el Reino Unido, con US$ 3,3 millones; Italia, con US$ 2,6 millones, y España, con US$ 2,5 millones.

En Asia, Singapur tiene el umbral más alto, pues se necesitan US$ 3,5 millones para pertenecer a ese 1%. A este le siguen Hong Kong, con US$ 3,4 millones; Japón, donde se necesitan US$ 1,7 millones, y el último lugar del continente lo ocupa China, con US$ 960.000.

En Medio Oriente, la brecha entre un país y otro es significativa. En Emiratos Árabes Unidos se necesita un patrimonio de US$ 1,6 millones para formar parte del 1% más rico del país, mientras que en Arabia Saudita hay que tener US$ 740.000.

En América Latina, los habitantes de Brasil necesitan unos US$ 433.000 para pertenecer al 1% de la población más rica, seguido de México, con unos relativamente bajos US$ 383.000.

Según el informe anual sobre desigualdad de Oxfam publicado en enero, en los últimos dos años, el 1% de las personas más ricas del mundo capturó casi el doble de riqueza que el resto. La fortuna de los superricos se ha acelerado durante la pandemia, disparándose en US$ 26 billones, mientras que el 99 % restante de la población solo aumentó su patrimonio neto en US$ 16 billones.

La desigualdad en América Latina

El 1% más rico en América Latina pone de manifiesto la problemática de la desigualdad en la región, en donde la pobreza es una realidad amplia. Según proyecciones del reporte de 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en América Latina 201 millones de personas viven en situación de pobreza (más de un 30 % de la población total) de los cuales 82 millones (más de un 13 %) se encuentran en pobreza extrema.

El Índice Gini de la Cepal registrado en 2020 refleja que el promedio nacional en América Latina es de 0,464, una cifra que va empeorando desde 2010.

El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de los ingresos y va de 0 a 1, donde 0 es perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad.

El Índice de Gini se incrementó notablemente con la pandemia, pues a la importante cantidad de despidos que se registró en el continente, se le suma que apenas el 21% de los ocupados en la región podían llevar a cabo el trabajo a distancia, según reflejan los datos del Panorama Social de Cepal.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.