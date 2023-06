Conmebol investigará caso de racismo tras acusación de Hugo Rodallega en la Copa Sudamericana

(CNN Español) — La Conmebol le confirmó a CNN que ha abierto un expediente para investigar la denuncia de racismo que…

(CNN Español) — La Conmebol le confirmó a CNN que ha abierto un expediente para investigar la denuncia de racismo que hizo este martes el futbolista de Independiente de Santa Fe Hugo Rodallega, quien declaró haber recibido insultos discriminatorios de parte de aficionados de Gimnasia y Esgrima de La Plata durante el partido del martes, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“No mejoramos como humanidad nosotros. Es un desastre, es un desastre lo que pasa en el mundo entero”, dijo el futbolista colombiano al final del partido, que terminó 1 a 0 a favor de Gimnasia. “No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofenda, porque eso es normal. Pero el tema del racismo ya cansa, que te llamen ‘mono’, que te llamen ‘negro’ es una falta de respeto y da tristeza”, añadió Rodallega en declaraciones a ESPN, la cadena que transmitió el partido.

“A mí no me duele que hayamos perdido, porque se puede perder a último minuto. Nosotros allá en Bogotá también lo habíamos ganado a último minuto. Y ellos hoy se van con la fortuna de ganarlo a último minuto, pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. Nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Nosotros los respetamos a ellos. Ellos hoy no nos respetaron a nosotros, entonces eso me deja triste”, indicó el futbolista de 37 años sobre el campo de juego del Estadio Juan Carmelo Zerillo, en la ciudad de La Plata.

Después de la denuncia de Rodallega, el presidente de Gimnasia, Mariano Cowen dijo que la situación es “muy triste”. Durante una entrevista telefónica con ESPN Cowen aseguró que desde el club trabajan “para combatir toda forma de discriminación, de xenofobia, racismo”. La máxima autoridad del equipo argentino dijo que “si hubiese visto esto ayer, le hubiese ido a pedir disculpas a Rodallega en persona, como presidente del club”.

Cowen luego refutó el comentario de Rodallega sobre el trato que recibió Gimnasia cuando los mismos equipos se enfrentaron en Colombia el 18 de abril. “Este es un problema de la sociedad en general, no solo de Argentina. Nosotros fuimos muy maltratados allá, a nivel que tuvimos insultos xenófobos en contra de nuestra delegación”, contó el dirigente.

Los señalamientos de Rodallega llegan pocos días después de que el mundo del fútbol se uniera en apoyo al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, quien recibió el domingo insultos racistas durante un partido de LaLiga frente al Valencia, en el Estadio Mestalla.

