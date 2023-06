¿Cómo y dónde votar en las elecciones municipales y autonómicas de España 2023? Papeletas, sobres, documentos válidos y más

(CNN Español) — Es año de elecciones en España y este domingo el país tendrá su primera jornada electoral de…

Las elecciones municipales y autonómicas se llevarán a cabo el domingo 28 de mayo en territorio español. Muchos ven estos comicios como un termómetro para lo que pueda ocurrir a finales de año, momento en que tendrán lugar las elecciones generales en el país.

En las elecciones municipales y autonómicas, las fuerzas políticas de España se batirán para mantener la continuidad de los gobiernos que lideran y conseguir la presidencia en aquellas autonomías donde hasta ahora les haya sido esquiva.

Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ostenta actualmente la mayor cantidad de presidencias autonómicas, nueve en total: Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra. Mantenerlas o perderlas podría servir para pronosticar qué partido tiene más posibilidades de hacerse con la presidencia del Gobierno español.

Elecciones en España del 28M: ¿cuáles son las principales propuestas de los partidos y qué preocupa a los españoles?

Para que no te pierdas ningún detalle del día de la elección, aquí te dejamos todo lo que necesitas saber.

Elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en España

¿Qué se vota?

De forma general, ese día se realizarán de forma conjunta las elecciones municipales y autonómicas en 12 de las 17 Comunidades Autónomas de España.

Esto quiere decir que habrá comicios en los municipios y en las Asambleas Legislativas de las 12 Comunidades Autónomas mencionadas, que son las siguientes: Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Asimismo, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también tendrán elecciones de sus Asambleas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, ese día se llevan a cabo varias votaciones a nivel local (municipal), por ejemplo:

Elecciones a cabildos insulares canarios.

Consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Juntas generales de Álava, apoderados a las juntas generales del Territorio Histórico de Bizkaia, juntas generales de Gipuzkoa.

Concejos de Navarra.

Consejo general de Arán.

Elecciones a entidades locales autónomas de Andalucía

Elecciones a entidades locales menores de Extremadura

Elecciones a entidades locales menores de la Comunidad Valenciana

Entidades de ámbito territorial inferior al municipio -EATIM- en el resto de las Comunidades Autónomas.

¿Dónde ir a votar?

El Gobierno de España señala que, entre el 1 y el 9 de mayo, a todos los ciudadanos con derecho a voto les debió llegar por correo una tarjeta censal, en la cual se indica la mesa y el colegio electoral donde les corresponde votar.

Si por alguna razón no tienes acceso a esa tarjeta, hay tres maneras de consultar la mesa y el colegio electoral en donde te toca votar de manera presencial este domingo:

Puedes hacer la consulta aquí al introducir tu provincia, municipio y la primera letra de tu apellido.

También puedes hacer la consulta con tu Cl@ve o DNIe/certificado electrónico.

Si no dispones de certificado electrónico, puedes ir a consultar la información en las oficinas de las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, o llamar al teléfono gratuito 900 343 232 en un horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m. (el día 25 de mayo se amplía de 4 p.m. a 6 p.m., y el domingo de la votación el horario será de 8 a.m. a 8 p.m., indica el Gobierno español).

Los españoles también tenían la posibilidad de votar por correo si se encontraban en España y también podían votar desde el extranjero; sin embargo, los plazos para solicitar esos tipos de votación ya vencieron.

¿Cómo votar? Documentación, horarios, papeletas y sobres

Cuando acudas de manera presencial a votar en las elecciones de este domingo, forzosamente debes llevar contigo una identificación oficial. Tienes las siguientes opciones para identificarte:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Pasaporte (con fotografía)

Permiso (carné) de conducir (con fotografía). Válido también mediante la aplicación miDGT

Tarjeta de residencia, en el caso de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que la posean

Tarjeta de identidad, si se trata de personas extranjeras nacionales de países con los que España haya suscrito un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones locales

Recuerda que únicamente podrás votar en la mesa que te fue asignada. El horario de la votación será desde las 9 a.m. y hasta las 8 p.m. Si pasan de las 8 pm y aún hay gente en la fila para votar, se les permitirá emitir su sufragio.

Las papeletas y sobres para estas elecciones tendrán diferentes colores:

El color será blanco en las elecciones municipales

El color será sepia en las elecciones autonómicas, salvo que la Comunidad Autónoma decida otra cosa

El color será verde claro para las elecciones de cabildos insulares

En caso de las elecciones a entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, el color será verde claro

Para las elecciones a consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, las papeletas y los cobres serán azul cielo

