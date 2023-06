CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 621 624½ 602¼ 606¼ —16 Sep 634¾ 636¾ 615½ 619 —15½ Dec 651½ 653½ 633½ 637¼ —14¼ Mar 666 667 647½ 651 —14 May 670¼ 673¼ 654½ 657½ —14¼ Jul 674 675 657¼ 660¼ —13½ Sep 669¼ —13 Dec 697½ 697½ 679¾ 682¼ —12¼ Mar 691 —13 May 694¼ 694¼ 694¼ 694¼ —10¼ Jul 680¾ —13½ Est. sales 94,739. Tue.’s sales 91,771 Tue.’s open int 379,453, up 1,931 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 577 589¾ 574 587¼ +9¾ Sep 511¾ 521¼ 509¼ 515¼ +3¼ Dec 517¼ 527¼ 515½ 520 +3¼ Mar 526¼ 536¼ 525 529½ +3¼ May 532¼ 541¾ 530¾ 535 +3 Jul 535½ 543¾ 532¾ 536¾ +2¾ Sep 509½ 515 508 508¼ —1 Dec 506¼ 510¾ 501½ 505¼ +¾ Mar 513¾ +¾ May 516¾ +¾ Jul 517¼ +¾ Sep 480 +¾ Dec 474½ 479¼ 472 474 +¼ Jul 487¾ 487¾ 484½ 484½ +¾ Dec 467 467½ 467 467½ +1¼ Est. sales 339,471. Tue.’s sales 288,897 Tue.’s open int 1,299,841, up 4,697 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 322 331 322 329¾ +8¼ Sep 330¾ 335 330¾ 334 +5¾ Dec 342 346¾ 341¾ 344¾ +5 Mar 355¼ 355¾ 355¼ 355¾ +5½ May 361¾ +5½ Jul 354 +5½ Sep 349¼ +5½ Dec 349¼ +5½ Mar 350¾ +5½ May 356¾ +5½ Jul 322¾ +5½ Sep 338½ +5½ Est. sales 418. Tue.’s sales 903 Tue.’s open int 4,697, up 94 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1322½ 1337¾ 1316 1324½ +2 Aug 1257¼ 1271½ 1250¾ 1258¾ Sep 1197 1207½ 1189 1195½ —2¾ Nov 1187¼ 1195½ 1178½ 1185 —2¾ Jan 1197 1204¾ 1188½ 1194¾ —2¾ Mar 1198¾ 1206¾ 1190¾ 1197½ —2¾ May 1202¼ 1211 1195¾ 1202 —3 Jul 1208¾ 1215½ 1200¾ 1206¼ —2½ Aug 1197 —2½ Sep 1172¼ —3 Nov 1162¾ 1170¼ 1156 1159½ —4¼ Jan 1161 —4¼ Mar 1155½ —4½ May 1146¼ —4½ Jul 1150½ —4½ Aug 1139¾ —4½ Sep 1118¾ —4½ Nov 1124¼ —4¼ Jul 1125½ +1 Nov 1091¼ +2½ Est. sales 177,799. Tue.’s sales 214,291 Tue.’s open int 651,248, up 1,616 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.76 48.89 47.51 48.00 +.24 Aug 47.86 48.91 47.60 48.08 +.21 Sep 47.77 48.66 47.53 47.99 +.22 Oct 47.63 48.47 47.39 47.82 +.21 Dec 47.56 48.34 47.26 47.77 +.22 Jan 47.74 48.24 47.21 47.70 +.21 Mar 47.63 48.11 47.19 47.62 +.20 May 47.23 48.00 47.02 47.49 +.19 Jul 47.67 47.82 47.24 47.37 +.20 Aug 47.47 47.47 47.16 47.16 +.20 Sep 47.14 47.25 46.94 46.94 +.18 Oct 46.80 46.82 46.66 46.66 +.19 Dec 46.33 47.00 46.33 46.64 +.23 Jan 46.57 +.23 Mar 46.48 +.22 May 46.44 +.22 Jul 46.45 +.21 Aug 46.33 +.21 Sep 46.22 +.20 Oct 45.95 +.19 Dec 46.18 +.21 Jul 46.09 +.21 Oct 46.08 +.21 Dec 45.94 +.21 Est. sales 104,904. Tue.’s sales 130,112 Tue.’s open int 541,400, up 2,173 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 406.40 410.60 400.70 402.20 —4.20 Aug 401.60 405.40 397.50 398.70 —2.80 Sep 392.40 395.70 388.80 390.40 —1.90 Oct 382.50 384.60 379.50 381.30 —1.20 Dec 380.00 381.70 376.70 378.90 —.90 Jan 377.90 379.10 374.70 376.80 —1.10 Mar 372.30 373.50 368.90 371.00 —1.40 May 369.30 369.80 365.50 367.00 —1.60 Jul 365.50 368.30 364.40 366.20 —1.60 Aug 363.50 366.00 363.00 363.90 —2.10 Sep 362.90 363.40 360.90 361.10 —2.60 Oct 357.10 —2.80 Dec 359.50 359.50 357.20 357.20 —2.80 Jan 355.90 —2.70 Mar 353.40 —2.60 May 352.60 —2.60 Jul 353.20 —2.60 Aug 351.10 —2.60 Sep 347.10 —2.60 Oct 345.80 —2.40 Dec 350.10 —2.40 Jul 348.60 —2.40 Oct 348.60 —2.40 Dec 343.00 —2.40 Est. sales 117,575. Tue.’s sales 128,816 Tue.’s open int 479,805, up 3,590

