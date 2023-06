CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 607½ 624¾ 594¼ 622¼ +16 Sep 619¾ 636¾ 607 634½ +15¾ Dec 637¾ 654 624¾ 651½ +15 Mar 652¼ 667¾ 640 665 +13¾ May 657 675¼ 647¾ 671¾ +13 Jul 659½ 677½ 650 673¾ +12¼ Sep 671¾ 685¾ 671¾ 682¼ +12 Dec 680 698 679 694½ +12 Mar 683¼ 704 683¼ 704 +12¼ May 704½ +10¾ Jul 678 694¼ 670 694¼ +10¾ Est. sales 85,771. Mon.’s sales 107,666 Mon.’s open int 377,522, up 2,289 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 570¼ 580¾ 564 577½ +6½ Sep 504¼ 514¼ 499¾ 512 +7¼ Dec 509 519½ 504¾ 516¾ +7¾ Mar 519 528½ 514½ 526¼ +7¾ May 524¼ 534 520½ 532 +7¾ Jul 526¾ 536¼ 522¼ 534 +7¼ Sep 504½ 511¼ 501¾ 509¼ +5¼ Dec 500 507 497 504½ +4 Mar 511 513 511 513 +4 May 516 +4 Jul 516½ +4 Sep 479¼ +4 Dec 471½ 475 471½ 473¾ +3 Jul 483 485½ 483 483¾ +3 Dec 465 466¼ 465 466¼ +2¼ Est. sales 267,064. Mon.’s sales 301,242 Mon.’s open int 1,295,144, up 7,507 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 316 326¼ 312 321½ +7 Sep 320 328½ 320 328¼ +6¾ Dec 333 343¾ 331½ 339¾ +7 Mar 350¼ +7¾ May 356¼ +7¾ Jul 348½ +7¾ Sep 343¾ +7¾ Dec 343¾ +7¾ Mar 345¼ +7¾ May 351¼ +7¾ Jul 317¼ +7¾ Sep 333 +7¾ Est. sales 789. Mon.’s sales 859 Mon.’s open int 4,603, up 95 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1341 1341¼ 1315½ 1322½ —18¾ Aug 1273 1274¼ 1253¼ 1258¾ —16¾ Sep 1208¼ 1211½ 1191¾ 1198¼ —11½ Nov 1195¾ 1199¾ 1182½ 1187¾ —9¼ Jan 1205¾ 1208¾ 1192½ 1197½ —9 Mar 1206¼ 1210 1194¾ 1200¼ —8¼ May 1210¼ 1213½ 1199 1205 —7 Jul 1216¾ 1217½ 1204 1208¾ —7¾ Aug 1199½ —7 Sep 1175¼ —6½ Nov 1169½ 1171½ 1160 1163¾ —7 Jan 1165¼ —7 Mar 1160 —6 May 1150¾ —6½ Jul 1155 —6½ Aug 1144¼ —6½ Sep 1123¼ —6½ Nov 1133 1133 1128½ 1128½ —5½ Jul 1124½ —5½ Nov 1088¾ —5½ Est. sales 199,236. Mon.’s sales 255,719 Mon.’s open int 649,632, up 4,521 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 48.77 48.88 47.34 47.76 —1.01 Aug 48.79 48.88 47.43 47.87 —.92 Sep 48.54 48.68 47.34 47.77 —.88 Oct 48.32 48.44 47.20 47.61 —.81 Dec 48.18 48.35 47.10 47.55 —.77 Jan 48.09 48.19 47.05 47.49 —.77 Mar 48.01 48.12 46.95 47.42 —.77 May 47.96 47.96 46.85 47.30 —.77 Jul 47.86 47.86 46.88 47.17 —.79 Aug 46.85 47.25 46.84 46.96 —.79 Sep 46.73 47.10 46.64 46.76 —.77 Oct 46.30 46.47 46.30 46.47 —.76 Dec 46.16 46.41 46.00 46.41 —.76 Jan 46.34 —.77 Mar 46.26 —.77 May 46.22 —.77 Jul 46.24 —.76 Aug 46.12 —.76 Sep 46.02 —.81 Oct 45.76 —.81 Dec 45.97 —.76 Jul 45.88 —.76 Oct 45.87 —.76 Dec 45.73 —.76 Est. sales 124,818. Mon.’s sales 130,348 Mon.’s open int 539,227, up 2,688 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 412.20 413.30 405.90 406.40 —5.80 Aug 405.60 406.60 401.20 401.50 —4.00 Sep 394.90 395.50 391.80 392.30 —2.60 Oct 383.70 384.60 381.30 382.50 —1.60 Dec 381.00 381.50 378.20 379.80 —1.40 Jan 378.80 379.10 376.10 377.90 —1.20 Mar 373.10 373.60 370.60 372.40 —.70 May 368.30 370.10 366.60 368.60 —.50 Jul 369.30 369.50 365.80 367.80 —.50 Aug 367.00 368.00 365.70 366.00 —.10 Sep 365.70 365.70 363.10 363.70 +.50 Oct 359.70 360.60 359.40 359.90 +1.20 Dec 359.80 360.60 359.60 360.00 +1.20 Jan 358.60 +1.20 Mar 356.00 +1.20 May 355.20 +1.20 Jul 355.80 +1.20 Aug 353.70 +1.20 Sep 349.70 +1.20 Oct 348.20 +1.60 Dec 352.50 +1.20 Jul 351.00 +1.20 Oct 351.00 +1.20 Dec 345.40 +1.20 Est. sales 114,097. Mon.’s sales 125,860 Mon.’s open int 476,215

