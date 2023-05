CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 628¼ —2¼ Jul 643¾ 647¾ 629¾ 641¼ —2¼ Sep 655 659¼ 641½ 652½ —2¾ Dec 672¼ 676 658½ 669 —3½ Mar 686¼ 687¼ 670¾ 680¾ —3¼ May 693 693 677¼ 686¾ —3½ Jul 693 693 679¾ 687¼ —4¼ Sep 693¼ 701 693¼ 697¼ —3¾ Dec 709½ 715 704¾ 712 —3½ Mar 722¼ —3½ May 724¾ —3½ Jul 715 —3½ Est. sales 96,833. Tue.’s sales 108,693 Tue.’s open int 367,130 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 642 649¾ 637¼ 645½ +3¼ Jul 585¼ 596 579 594 +9¼ Sep 519 523 512¼ 522¾ +3¾ Dec 518¼ 521¼ 512¼ 520¾ +2½ Mar 529½ 530¾ 522½ 530½ +2¼ May 535 536¾ 529 536¼ +1½ Jul 538 539½ 532¼ 539¼ +¾ Sep 511¼ 516¾ 511 516½ Dec 511 513¼ 505¾ 512¾ +1¼ Mar 517½ 520 516¾ 520 +1¼ May 522 +1½ Jul 522¾ +¾ Sep 481½ +¾ Dec 478½ 478½ 476¼ 477 +¾ Jul 485¼ +¾ Dec 463¼ +½ Est. sales 356,392. Tue.’s sales 347,447 Tue.’s open int 1,269,874, up 10,169 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 331¾ +2¾ Jul 335¼ 340 330¾ 337½ +¼ Sep 340¼ 341 339¾ 339¾ +½ Dec 347¼ 348½ 344¾ 347½ +½ Mar 357 357 356¾ 356¾ +¼ May 362¾ +¼ Jul 355 +¼ Sep 350¼ +¼ Dec 350¼ +¼ Mar 351¾ +¼ Jul 332 — ¾ Sep 347¾ — ¾ Est. sales 386. Tue.’s sales 522 Tue.’s open int 4,577 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1459¾ 1459¾ 1436 1436½ —15¼ Jul 1414½ 1418¼ 1402½ 1404 —10¼ Aug 1347½ 1350 1336 1336¾ —10¾ Sep 1275 1279 1266¾ 1267¾ —7¾ Nov 1255 1258 1248¼ 1250¾ —3¾ Jan 1264½ 1267¾ 1258¼ 1261 —3½ Mar 1267¾ 1271½ 1262¼ 1265½ —2½ May 1274¾ 1277½ 1268½ 1271¾ —2 Jul 1278½ 1281½ 1272½ 1276 —1¾ Aug 1264¼ 1264¼ 1264¼ 1264¼ —1½ Sep 1236 — ½ Nov 1224 1227 1218½ 1221½ —1¼ Jan 1223 —1¼ Mar 1211¾ —1¼ May 1203¾ 1205 1203¾ 1205 —1¼ Jul 1210½ 1210½ 1209¼ 1209¼ —1½ Aug 1198½ —1½ Sep 1177½ —1½ Nov 1159¾ +1¼ Jul 1155¾ +1¼ Nov 1108¼ +1¼ Est. sales 151,679. Tue.’s sales 191,856 Tue.’s open int 618,744, up 3,802 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 52.19 52.19 51.85 51.85 —.87 Jul 53.04 53.20 51.95 52.05 —.99 Aug 52.75 52.88 51.73 51.83 —.92 Sep 52.33 52.43 51.37 51.46 —.89 Oct 51.90 51.90 50.93 51.01 —.85 Dec 51.55 51.56 50.63 50.74 —.80 Jan 51.20 51.31 50.47 50.58 —.75 Mar 51.00 51.01 50.25 50.38 —.69 May 50.89 50.89 50.18 50.25 —.66 Jul 50.30 50.60 50.13 50.19 —.64 Aug 49.97 49.98 49.97 49.98 —.64 Sep 49.94 49.94 49.74 49.74 —.62 Oct 49.50 49.63 49.43 49.43 —.60 Dec 49.50 49.80 49.35 49.35 —.61 Jan 49.24 —.61 Mar 49.09 —.61 May 49.07 —.58 Jul 49.09 —.58 Aug 48.93 —.60 Sep 48.97 —.57 Oct 48.82 —.55 Dec 49.15 49.15 48.88 48.88 —.53 Jul 48.79 —.53 Oct 48.78 —.53 Dec 48.64 —.53 Est. sales 112,119. Tue.’s sales 127,469 Tue.’s open int 483,102, up 371 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 415.00 417.90 415.00 417.90 +1.50 Jul 419.50 423.70 416.10 419.50 +.50 Aug 414.00 417.30 411.00 413.80 +.50 Sep 403.40 406.20 401.20 403.70 +.80 Oct 394.50 396.80 392.70 394.80 +.80 Dec 393.00 394.80 390.70 392.50 +.30 Jan 390.90 392.70 388.70 390.60 +.60 Mar 385.90 387.30 383.70 385.80 +1.10 May 382.50 384.00 381.80 382.50 +1.30 Jul 381.60 383.10 380.00 381.70 +1.50 Aug 378.90 380.50 378.80 378.80 +1.40 Sep 375.90 376.50 374.90 375.10 +1.40 Oct 369.60 369.60 369.40 369.40 +1.30 Dec 369.40 370.40 369.30 369.30 +1.30 Jan 368.90 +1.30 Mar 366.00 +1.30 May 365.60 +1.30 Jul 365.60 +1.30 Aug 363.50 +1.30 Sep 359.50 +1.30 Oct 358.70 +1.30 Dec 357.90 +1.30 Jul 356.40 +1.30 Oct 356.40 +1.30 Dec 350.80 +1.30 Est. sales 98,050. Tue.’s sales 116,855 Tue.’s open int 450,584, up 5,839

