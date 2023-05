CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 596 626¼ 596 626¼ +30¾ Jul 609¼ 642¼ 603¾ 639¾ +30½ Sep 620 653¼ 615½ 650¾ +30¼ Dec 638 669¼ 632¾ 666¾ +29 Mar 650¼ 679¾ 645¾ 678 +27½ May 657¼ 685 653½ 684¼ +27 Jul 658½ 685½ 656¾ 684½ +25¼ Sep 690 695 682¾ 694¾ +23¾ Dec 690 711¾ 690 711½ +22½ Mar 720 723¼ 720 723¼ +21¼ May 726½ +21¼ Jul 716¾ +21¼ Est. sales 149,509. Tue.’s sales 109,880 Tue.’s open int 373,634, up 1,598 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 636½ 646 626½ 645¼ +7¼ Jul 579 590¾ 569¼ 588½ +8½ Sep 518½ 532 512½ 531¾ +11 Dec 518½ 531 512½ 530½ +10¾ Mar 528¾ 540¾ 523 540½ +10½ May 535¼ 546¾ 529¾ 546½ +10 Jul 539¼ 550¼ 533½ 550 +9¾ Sep 520¼ 528 516 527¾ +7½ Dec 515 521 510 520½ +5¼ Mar 520 527½ 520 527½ +5 May 529½ +5 Jul 530¼ +5 Sep 489 +5 Dec 480 483 478 482½ +2½ Jul 492¾ +1¼ Dec 469¼ 470 469¼ 470 +½ Est. sales 335,052. Tue.’s sales 328,289 Tue.’s open int 1,223,954, up 3,893 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 294 299¼ 294 299¼ +7¾ Jul 303¼ 312¼ 301¼ 310¼ +7¾ Sep 317¼ +7 Dec 324 328¾ 323½ 328¾ +7 Mar 339¾ +7 May 345¾ +7 Jul 338 +7 Sep 333¼ +7 Dec 333¼ +7 Mar 334¾ +7 Jul 318¼ +7 Sep 334 +7 Est. sales 364. Tue.’s sales 202 Tue.’s open int 5,174, up 52 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1435 1449 1422 1448 +8½ Jul 1411 1418¾ 1392¼ 1417½ +6¾ Aug 1358 1362¾ 1340½ 1361¾ +3½ Sep 1287¾ 1294 1272¼ 1292¾ +4¾ Nov 1267 1273 1252¼ 1272¼ +5 Jan 1275½ 1283 1263¼ 1282¼ +5½ Mar 1279 1287 1268½ 1286½ +7 May 1280½ 1292¼ 1274½ 1292 +7¼ Jul 1284½ 1296½ 1279¼ 1295½ +7¼ Aug 1283¼ +7 Sep 1253¾ +8½ Nov 1231 1238¾ 1224¼ 1238¾ +7¾ Jan 1239½ +8 Mar 1228¼ +8 May 1222 +10¼ Jul 1227 +12¼ Aug 1216¼ +12¼ Sep 1195¼ +12¼ Nov 1170 +9¼ Jul 1166 +9¼ Nov 1110 1119¾ 1110 1119¾ +6¼ Est. sales 226,872. Tue.’s sales 198,060 Tue.’s open int 601,051, up 832 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 50.75 52.37 50.75 52.37 +.98 Jul 51.87 52.76 50.93 52.64 +.85 Aug 51.67 52.52 50.76 52.40 +.81 Sep 51.26 52.15 50.44 52.06 +.81 Oct 50.57 51.67 49.99 51.59 +.81 Dec 50.47 51.37 49.70 51.31 +.83 Jan 50.21 51.19 49.55 51.14 +.81 Mar 50.11 51.05 49.47 51.00 +.76 May 50.04 50.89 49.40 50.89 +.72 Jul 49.98 50.89 49.36 50.88 +.70 Aug 50.73 +.68 Sep 50.54 +.66 Oct 48.84 50.24 48.84 50.24 +.70 Dec 48.80 50.16 48.77 50.16 +.67 Jan 50.06 +.64 Mar 49.92 +.64 May 49.88 +.62 Jul 49.89 +.61 Aug 49.75 +.56 Sep 49.66 +.46 Oct 49.69 +.67 Dec 48.55 49.66 48.55 49.66 +.61 Jul 49.57 +.61 Oct 49.56 +.61 Dec 49.42 +.61 Est. sales 132,897. Tue.’s sales 117,205 Tue.’s open int 472,547, up 300 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 429.80 429.80 423.90 427.80 —2.00 Jul 428.00 428.70 420.90 424.90 —3.00 Aug 421.80 422.00 416.10 418.60 —3.40 Sep 412.00 412.00 407.00 408.80 —3.20 Oct 403.20 403.50 399.10 400.10 —3.30 Dec 401.70 401.80 397.40 398.30 —3.00 Jan 399.30 399.30 395.60 396.50 —2.60 Mar 393.80 393.80 390.70 391.70 —2.20 May 390.00 390.30 387.80 388.70 —2.10 Jul 389.40 393.20 387.70 388.40 —2.10 Aug 387.60 388.20 385.40 386.00 —2.00 Sep 386.10 388.20 382.20 382.60 —1.90 Oct 378.80 378.80 376.70 376.70 —1.70 Dec 377.60 381.20 375.60 376.60 —1.70 Jan 376.20 —1.40 Mar 373.30 —1.40 May 372.90 —1.40 Jul 372.90 —1.40 Aug 370.80 —1.40 Sep 366.80 —1.40 Oct 366.00 —1.40 Dec 365.20 —1.40 Jul 363.70 —1.40 Oct 363.70 —1.40 Dec 358.10 —1.40 Est. sales 119,132. Tue.’s sales 107,359 Tue.’s open int 428,013, up 1,436

