Carmelo Anthony, 10 veces All-Star de la NBA y uno de los mejores anotadores del básquetbol, anuncia su retiro

(CNN) — Carmelo Anthony, uno de los mejores anotadores que ha visto la NBA, anunció su retiro del básquetbol a los 38 años.

“Llegó el momento de decir adiós”, dijo Anthony en un video publicado en redes sociales este lunes.

Anthony, tercera elección en el Draft de la NBA de 2003, tuvo una ilustre carrera de 19 años que incluyó 10 participaciones en el All-Star de la NBA, seis selecciones para el All-NBA, un título de anotación y un puesto en el equipo del 75 aniversario de la NBA.

Su habilidad para anotar el balón le convirtió en uno de los jugadores más temidos y taquilleros de la liga durante gran parte de su estancia en la NBA y sus 28.289 puntos en su carrera le sitúan noveno en la lista de anotadores de todos los tiempos.

Durante su carrera universitaria, Anthony lideró a Syracuse a su primer título nacional de baloncesto masculino cuando era un estudiante de primer año, antes de pasar a jugar para los Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y Los Angeles Lakers en la NBA.

Como miembro del Team USA, Anthony ganó tres medallas de oro olímpicas -Río en 2016, Londres en 2012 y Beijing en 2008- y una de bronce en Atenas 2004.

Carmelo Anthony durante su etapa con los Denver Nuggets. (Foto: Noah Graham/NBAE vía Getty Images)

“Recuerdo los días en los que no tenía nada, sólo un balón en la cancha y soñar con algo más”, dijo Anthony en su video de retiro. “Pero el básquetbol era mi válvula de escape, mi propósito era fuerte, mis comunidades, las ciudades que representé con orgullo y los fanáticos que me apoyaron a lo largo del camino.

“Estoy eternamente agradecido con esas personas y lugares porque me hicieron a mí: Carmelo Anthony.

“Pero ahora llegó el momento de decir adiós, a la cancha donde me hice un nombre, al juego que me dio propósito y orgullo, pero este es un adiós agridulce a la NBA. Estoy entusiasmado con lo que me depara el futuro”.

Anthony comenzó su carrera con los Nuggets y no tardó en consolidarse entre los principales talentos de la liga.

En 2009, llevó a Denver a su primera participación en las Finales de la Conferencia Oeste desde 1985, donde fueron eliminados por Los Ángeles Lakers, que acabaron proclamándose campeones.

Durante la temporada 2010/11, fue traspasado a los New York Knicks en un sonado traspaso, pero en su etapa en el Madison Square Garden sólo pasó una vez de la primera ronda de los playoffs.

