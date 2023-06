Britney Spears se reencuentra con su madre después de tres años

(CNN) — Britney Spears compartió que ella y su madre, Lynne Spears, ahora están en mejores términos. La cantante publicó…

(CNN) — Britney Spears compartió que ella y su madre, Lynne Spears, ahora están en mejores términos.

La cantante publicó una foto retrospectiva de sí misma cuando era niña en su cuenta verificada de Instagram, y escribió en el pie de foto: “Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años… ha pasado tanto tiempo… con la familia siempre hay cosas que hay que resolver… pero el tiempo cura todas las heridas!!!”.

“Y después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento muy bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE!”, decía el pie de foto. “Te quiero mucho [emojis de corazón]!!!”.

Lynne Spears y Britney Spears en 2002. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)

Spears agregó: “Psss… ¡Estoy tan bendecida de que podamos tomar un café juntas después de 14 años! ¡¡¡Vamos de compras después!!!”.

Según los informes, ella y su madre se habían distanciado, y la joven Spears publicó negativamente sobre su madre en el pasado durante la lucha de la estrella por liberarse de la tutela.

Lynne Spears no comentó públicamente sobre la reunión. En agosto de 2022, le hizo una súplica a su hija y escribió en las redes sociales: “¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades!”.

“¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y a las llamadas me hacen sentir desesperada!”, escribió Lynne Spears. “He probado de todo. Te amo mucho, pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.

La madre de Spears fue fotografiada esperando afuera de la casa de su hija en el sur de California este miércoles.

