Bonos de la Patria en Venezuela: quién los recibe, cómo inscribirse, cuándo y lo que debes saber

(CNN Español) — El Gobierno venezolano entrega bonos a las personas en situación de vulnerabilidad que han sufrido por la pandemia del covid-19 y la crisis económica, humanitaria, política y social en la que se encuentra sumergida el país. Aquí te contamos lo que debes saber sobre los bonos del Sistema Patria en Venezuela.

Los bonos proporcionados por el Sistema Patria están destinados a un número específico de venezolanos en situación de vulnerabilidad que se han registrado en la plataforma web del Sistema Patria, creada por el Gobierno para gestionar diferentes pagos, subsidios, beneficios sociales o bonos.

Para optar por alguno de estos bonos, es necesario crear un perfil en la web, completar los formularios correspondientes.

El sistema requerirá de datos como al cédula de identidad, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, lugar de residencia, etc.

Estos bonos son distribuidos de manera aleatoria, lo que significa que algunas personas los reciben mientras que otras no, y no hay una lógica clara detrás de las asignaciones. Además, no existe la opción de inscribirse por un bono en específico, por lo que solo queda esperar a que asignen alguno.

En el caso de los trabajadores del sector público, estos reciben un bono todos los meses llamado “Bono de Guerra”, que tiene un valor de US$ 30.

Aquellos ciudadanos que obtengan un bono serán notificados mediante un mensaje de texto del 3532 que cambia según el nombre del bono, como el siguiente de “1×10 del Buen Gobierno”

“El 1×10 del Buen Gobierno ha sido un método exitoso y victorioso para atender los reportes del pueblo. Un año de batalla, soluciones y victoria. (Cédula del beneficiario)”.

Una vez se reciba este mensaje es necesario ingresar en la web del Sistema Patria y dar a “Recibir bono” para que este sea ingresado en su monedero.

El horario en el que se podrán recibir los bonos está comprendido entre las 6:00 am y las 10:00 pm. hora local.

¿Qué es el Sistema Patria de Venezuela?

El Sistema Patria es una plataforma establecida hace cuatro años por el cuestionado presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de proporcionar apoyo financiero y social a los ciudadanos más vulnerables de su país. Esta plataforma fue creada en respuesta a las múltiples crisis que afectan a la población, dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad.

A través del Sistema Patria, el Gobierno de Maduro distribuye una variedad de pagos, subsidios, beneficios sociales y bonos a aquellos que más lo necesitan. Estos recursos están destinados a aliviar las dificultades económicas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la crisis en el país.

El Sistema Patria está vinculado al carné de la patria, una tarjeta de identificación implementada en 2017 que, según Nicolás Maduro, busca convertirse en el nuevo documento de identidad para los ciudadanos venezolanos.

El Gobierno chavista sostiene que al menos 18 millones de venezolanos ya están inscritos en el Sistema Patria. Aunque algunos analistas consideran que esta cifra podría ser simplemente propaganda, también existe la posibilidad de que muchos ciudadanos se hayan registrado con la esperanza de recibir algún bono del Estado.

