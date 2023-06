Barbie y Ken exploran el “mundo real” y cómo es la vida con pie plano en un nuevo tráiler

(CNN) — Es sólo una Barbie que vive en… ¿el mundo real? El nuevo tráiler de la película “Barbie”, dirigida…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Es sólo una Barbie que vive en… ¿el mundo real?

El nuevo tráiler de la película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, que fue estrenado este jueves 25 de mayo, ofrece el primer vistazo completo a Barbie (Margot Robbie) y Ken (Ryan Gosling) abandonando Barbie Land para explorar el “mundo real”. Vamos a adelantarnos y decir que hoy es “¡el mejor día de todos!”.

El mejor día, hasta que se ve a Barbie teniendo una crisis existencial en todo su esplendor.

Imagen de la película “Barbie” (Cortesía de Warner Bros. Pictures)

“Han ocurrido algunas cosas que podrían estar relacionadas”, dice Barbie a sus amigos, añadiendo que ha experimentado una “ducha fría” y que se ha caído del tejado, en lugar de flotar como de costumbre.

Y eso no es lo peor.

“Y mis tacones… están en el suelo”, dice Barbie a sus amigas Barbie, que gritan al ver los pies planos de Barbie. Es el pandemónium, y es divertidísimo.

Mientras Barbie intenta resolver este problema, su primera parada es ver a la “Barbie rara”, interpretada por Kate McKinnon, que le dice que tiene que ir al “mundo real”.

“Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad sobre el universo”, dice Barbie Rara, mientras hace a Barbie elejir entre el camino de tacón rosa o el de la sandalia Birkenstock humana.

Kate McKinnon en “Barbie” (Cortesía de Warner Bros. Pictures)

Y así comienza el viaje de Barbie con Ken por el mundo real. “¿Barbie en el mundo real? Eso es imposible”, dice una humana llamada Gloria, interpretada por America Ferrera.

Mientras suena de fondo “Make Your Own Kind of Music” de Cass Elliots, se muestran fragmentos del viaje de Barbie por el mundo. Vemos a Barbie siendo arrestada, a Ken intentando realizar una apendicectomía a un humano y a Barbie huyendo del villano CEO de Mattel interpretado por Will Farrell, que está desesperado por meterla “de nuevo en una caja”.

Este jueves, también se anunció que entre los artistas que figuran en la banda sonora de la película se encuentran Dua Lipa, Lizzo, Haim, Tame Impala, Nicki Minaj, Karol G y uno de los protagonistas de la película, Ryan Gosling -cuyo número musical no aparecía en el tráiler-. El productor y DJ Mark Ronson es el productor musical ejecutivo de la banda sonora.

La película “Barbie” llegará a los cines el 21 de julio.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.