ANÁLISIS | Qué esperar de una campaña presidencial de Ron DeSantis

(CNN) — Se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, haga oficial su campaña presidencial la próxima semana.

Tras una sólida reelección en 2022 y utilizar Florida como terreno de prueba para las prioridades conservadoras, su entrada en la contienda de las primarias de 2024 parece una conclusión inevitable.

DeSantis se acerca al lanzamiento de su campaña presidencial lejos de su pico de popularidad, pero dispuesto a enfrentarse a Trump

Aunque DeSantis sigue siendo el principal contrincante del expresidente Donald Trump, al menos según las encuestas de opinión pública, bajó en algunas encuestas en las últimas semanas.

Hablé con Steve Contorno, de CNN, que trabaja en Florida y cubre a DeSantis, sobre qué esperar de su campaña y qué tipo de candidato podría llegar a ser.

Algunos de los reportes recientes de Contorno los puedes leer aquí.

Nuestra conversación, realizada por correo electrónico, se puede leer a continuación.

¿Perdió DeSantis algo de impulso?

WOLF: Más que cualquier otro republicano, DeSantis suscitó el escrutinio de los medios nacionales y el rumor de que podría ser el candidato mejor posicionado para desafiar a Trump. ¿Están él y sus asesores preocupados de que toda esa atención no se tradujo en una posición más fuerte en las encuestas de las primarias del Partido Republicano?

CONTORNO: Dentro de la órbita insular de DeSantis, su campaña va en gran medida según lo previsto. Sus aliados pasaron la primavera recaudando dinero, lanzando un super PAC, construyendo una campaña nacional y reclutando partidarios para que cuando entre en la contienda, no sea desde un día uno tradicional.

Para ellos, DeSantis sobrevivió a la embestida de los ataques de Trump sin resbalar, y esta contienda cambiará drásticamente una vez que esté dentro.

Pero las campañas idealmente quieren lanzarse con impulso, y DeSantis sin duda perdió un poco el control de la narrativa desde su decisiva victoria en la reelección. Y personas cercanas a su campaña expresaron su preocupación de que DeSantis entra en esto en una posición más precaria que hace seis meses.

Un anuncio alrededor del fin de semana del Día de los Caídos está en el lado más temprano del cronograma que la operación política del gobernador apuntó hace seis meses cuando esperaba un lanzamiento después de la sesión legislativa de Florida. Esto sugiere que DeSantis responde a los donantes y partidarios ansiosos por verlo entrar en la contienda y desafiar más directamente a Trump.

Utiliza el gobierno de Florida para construir un argumento de campaña agresivo y conservador

WOLF: Has escrito sobre esto, pero esperaba que pudieras recapitular cómo DeSantis utiliza su cargo como gobernador para crear un historial de logros hecho a medida para unas primarias republicanas, porque no se parece a nada que haya visto.

CONTORNO: Armado con un mandato percibido de su histórica victoria en la reelección y las supermayorías del GOP en ambas legislaturas estatales, DeSantis utilizó la primavera para impulsar una agresiva agenda conservadora centrada en temas que están animando a los votantes republicanos.

Las leyes más controversiales del gobernador Ron DeSantis en Florida

En esencia, construyo a los inquilinos de una plataforma desde la que puede lanzarse. Y gracias a su popularidad dentro del partido, los legisladores republicanos siguen su agenda.

Esto incluye la prohibición del aborto de seis semanas, la eliminación de los permisos para portar armas en público, la represión de la inmigración ilegal y nuevas restricciones que alterarán la vida de las personas transgénero.

Otras prioridades no estaban en el radar de muchos a principios de este año — incluyendo la reducción del umbral para poner a alguien en el corredor de la muerte y permitir que algunos violadores de niños sean ejecutados — pero rápidamente se convirtieron en temas de conversación para DeSantis mientras viaja por el país.

Todo ello es un recordatorio de que DeSantis, como gobernador en funciones, tiene la capacidad de establecer una agenda, una ventaja potencial en un campo de republicanos con “ex” en su título.

¿Por qué el Partido Republicano va a la guerra con las corporaciones?

WOLF: Su enfrentamiento con Disney es, creo, una de las cosas más importantes e interesantes que están sucediendo en la política republicana en este momento, ya que señala un cambio en la forma en que los republicanos tratan de apelar a las empresas y al Estados Unidos capitalista. ¿Qué opinas de esta nueva tendencia anticorporativa del Partido Republicano?

CONTORNO: Esto es algo que se ha oído mucho en CPAC (la Conferencia de Acción Política Conservadora) y en otros rincones del GOP durante un tiempo, pero DeSantis es uno de los primeros en llevar esta lucha a la corriente principal.

Entre los conservadores existe la creencia de que los progresistas promueven sus causas a través de los consejos de administración de las empresas en lugar de en las urnas, y que estas empresas marginan a ciertos sectores en la búsqueda de esta agenda.

DeSantis es el primero en ejercer realmente el poder gubernamental para obligar a las empresas a evitar determinadas estrategias de inversión, esfuerzos de contratación y retención de empleo o causas que la derecha considera políticas.

ANÁLISIS | Disney sacude a DeSantis antes del esperado anuncio de su precandidatura a la Casa Blanca

Por ejemplo, firmó una ley según la cual un banco no puede negarse a conceder un préstamo a un fabricante de armas solo por principios.

Muchos miembros del Partido Republicano no se sienten cómodos con estas tácticas y creen que es contrario a la libertad de mercado utilizar la autoridad gubernamental para castigar eficazmente a las empresas por su discurso político y la forma en que gestionan sus negocios. Sin embargo, a DeSantis no le importan estos argumentos.

¿Se desvió demasiado a la derecha?

WOLF: Dado que sus acciones como gobernador están destinadas a atraer específicamente a los republicanos, ¿ha ido demasiado lejos para ser un candidato atractivo en las elecciones generales? ¿Es algo que reconoce su campaña?

CONTORNO: Algunos posibles donantes y aliados cercanos de DeSantis dijeron públicamente y en privado que creen que el gobernador se ha movido demasiado a la derecha, especialmente en lo que respecta a las armas y el aborto, de una manera que perjudicará su capacidad para conseguir apoyo fuera de la base del Partido Republicano.

Pero él mismo se presenta como alguien que no teme tomar partido en cuestiones divisivas, y había una enorme presión para que aprovechara la supermayoría republicana para avanzar en estas prioridades conservadoras.

¿Cuál es su camino hacia la victoria?

WOLF: ¿Cuál sería la estrategia de DeSantis como candidato? ¿En qué estados se centraría en las primeras primarias? ¿Cómo se posicionaría?

CONTORNO: Como reportamos previamente hace varios meses, la operación política de DeSantis cree que tiene el dinero y el reconocimiento del nombre para lanzar una campaña nacional desde el principio.

Se preparan para una prolongada batalla de delegados contra Trump que se prolongará durante los primeros cuatro estados de nominación, y un superPAC que lo apoya ya recluta ayuda en los estados hasta el Supermartes.

Ya dijo en el pasado que, si entrara en la contienda, consideraría a Joe Biden su oponente, no a Trump. Será difícil mantener esa postura, sin embargo, una vez que esté en la contienda y recibiendo el fuego de Trump (así como Nikki Haley y otros).

¿Cómo se enfrentarán Trump y DeSantis?

WOLF: El tema Trump vs. DeSantis de las primarias ya se volvió polémico. ¿Cómo compiten entre bastidores?

CONTORNO: Algunos de los principales asesores de Trump dirigieron en su día la operación política de DeSantis, y varios antiguos operativos y donantes de Trump están ahora en el bando de DeSantis, por lo que los tijeretazos ya son pronunciados.

Trump ataca muy públicamente a DeSantis por sus políticas, su personalidad y sus habilidades políticas, al repetir a menudo que el gobernador debe su carrera al temprano respaldo de Trump.

DeSantis intenta mantenerse al margen de la refriega por ahora, al optar por establecer contrastes entre su gran victoria , su administración sin dramas y sus victorias políticas frente a la derrota de Trump en 2020, su Casa Blanca propensa a las filtraciones y su presidencia distraída.

Pero en un movimiento ampliamente visto como un intento de superar a Trump, DeSantis hizo en Iowa una visita no anunciada a una barbacoa en Des Moines, a minutos de donde el ex presidente planeaba celebrar un mitin antes de cancelarlo debido a la amenaza del (mal) tiempo.

¿Lo aceptarían algún día los votantes de Trump?

WOLF: Trump sigue teniendo un peso importante en el partido. ¿Cómo intenta DeSantis no alienar a los partidarios de Trump?

CONTORNO: En el momento en que entre en la contienda, va a alienar a una gran franja de partidarios de Trump que piensan que DeSantis debería esperar su turno. Eso es inevitable hasta cierto punto.

Por mucho que se esfuerce por atraer a los partidarios de “Nunca Trump”, su equipo sabe que también hay votantes de “Siempre Trump”.

Pero también he hablado con muchos republicanos que están abiertos a alternativas o listos para pasar de Trump, y esto es por lo que todos los contendientes del Partido Republicano estarán luchando.

¿Puede hacer una campaña efectiva si no se le ve como alguien agradable?

WOLF: Una crítica de sus oponentes a DeSantis es que no es el más agradable de los candidatos. ¿Cuál es tu impresión de su capacidad para hacer política al por menor y atraer a los votantes?

CONTORNO: Donantes, operativos, exempleados y excolegas en el Congreso, todos tienen historias para compartir acerca de sus interacciones incómodas con DeSantis. Es cortante, desdeñoso y, en general, no es agradable en entornos personales.

ANÁLISIS | ¿Qué tan mal está Ron DeSantis? Se ubica en las encuestas al nivel de Robert F. Kennedy Jr.

El exrepresentante David Jolly, un exrepublicano que solía representar a la ciudad natal de DeSantis, dijo que DeSantis como miembro de la Cámara de EE.UU. no se presentaba a las reuniones bipartidistas de la delegación de Florida, no trabajaba con ellos en proyectos de ley de importancia para el estado y tendía a sentarse en la parte posterior de la cámara con auriculares.

Pero está por ver si eso importa a los votantes. Es bien recibido en sus eventos, algunos de los cuales se han celebrado en el “país de Trump”, atrae a grandes multitudes, y la gente ha tomado nota de sus mejoras en la toma de conexiones con los votantes.

Chris Ager, el presidente del Partido Republicano de New Hampshire que recientemente recibió a DeSantis en su estado, me dijo después de la visita: “Se dijo que no era bueno en el comercio minorista y que no conectaba con la gente. Eso es exactamente lo contrario de lo que yo vi”.

